Якщо держава захоче вести гру, щоб війна в будь-якій формі тривала, я з неї вийду, - Кравчук
РНБО спільно з Офісом Президента працюють над новими вирішеннями ситуації на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявив в інтерв'ю "Фактам", яке опубліковано 14 грудня.
За його словами, вже зараз "ніби з'явиться якийсь план Б, як зараз це називають", але він не бачив цих рішень.
"Секретар Ради безпеки і оборони Данілов сказав в одному інтерв'ю, що вони працюють над новими вирішеннями ситуації на Донбасі, що начебто з'явиться якийсь план Б, як зараз це називають. Але я не бачив цих рішень, зі мною ніхто не радився, тому коментувати їх не буду. Коли вони будуть підготовлені, зможу щось казати", - сказав він.
За словами Кравчука, в Офісі Президента, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів критично осмислюють, що відбувається сьогодні: "Ми знаємо, що і в Офісі Президента, і у Верховній Раді, і в Кабінеті Міністрів, і в Міністерстві закордонних справ, і в Службі безпеки, і в Міністерстві внутрішніх справ, тобто в тих інституціях, які задіяні безпосередньо у вирішенні цих питань, критично осмислюють, що відбувається сьогодні і до яких меж можна випробовувати наше терпіння".
"Якщо я побачу, що все це використовується саме для того, щоб залишити все як є, щоб війна в будь-якій формі тривала, повторюю, що зроблю офіційну заяву. Якщо держава захоче вести таку гру, я з неї вийду", - завив глава української делегації в ТКГ.
Раніше повідомлялося, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
КАЖДЫЙ, кто отдает приказ в условиях войны, подвергает смертельной опасности подчиненных.
Так что сейчас все свалят по-тихому и сольют страну Путину.
План Кремля удался на славу, гореть им в аду..
тупые вы мрази. Кремлю побороть Украину оказалось легко - нажатием пары кнопок на пульте телика.
Не дарма йому дозволили президентом бути. Давай Кравчука заявляє, що в війні винна Україна.
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Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .
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- Пис6ец НЕМЫТОЙ !!!.. !!!!!!!!!!!!!!
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"План Б" по Донбассу отменяется: советник Ермака Подоляк заявил, что Зеленский продолжит переговоры с Путиным - это гораздо эффективнее." - Міха Подоляк.
https://censor.net/ru/news/3236056/plan_b_po_donbassu_otmenyaetsya_sovetnik_ermaka_podolyak_zayavil_chto_zelenskiyi_prodoljit_peregovory
Но ответственность за то что согласился на гребаный Будапештский меморандум останется с ним навсегда.
Как сдохнет - приду на могилу ему плюну.
"Надо остановить войну но остановить только бескровно". "порошенко не хочет останавливать войну". "путин не хочет останавливать войну". "зеленский не хочет останавливать войну"
маму твою прибацаный маразматик..
Посадив нам на шию олігархів і патякає - я створив цю країну.
Не ми її починали ,, нам не залишили вибору , як тільки воювати . По іншому - ну ніяк !! .
То це ми-українці хочемо продовжувати війну, а не агресор, пане Кравчук???!!!...Джерело: https://censor.net/ua/n3236979
Заметно...
Если количество гвоздей превысит размер твоей головы - ой плохо будет...
Захват Дебальцевого тебе о соотношении сил ничего не говорит?
Так Ермак сказал, что никакого плана "Б" не будет, будет дальнейшее заглядывание в глаза Путину, не?