Якщо держава захоче вести гру, щоб війна в будь-якій формі тривала, я з неї вийду, - Кравчук

РНБО спільно з Офісом Президента працюють над новими вирішеннями ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявив в інтерв'ю "Фактам", яке опубліковано 14 грудня.

За його словами, вже зараз "ніби з'явиться якийсь план Б, як зараз це називають", але він не бачив цих рішень.

"Секретар Ради безпеки і оборони Данілов сказав в одному інтерв'ю, що вони працюють над новими вирішеннями ситуації на Донбасі, що начебто з'явиться якийсь план Б, як зараз це називають. Але я не бачив цих рішень, зі мною ніхто не радився, тому коментувати їх не буду. Коли вони будуть підготовлені, зможу щось казати", - сказав він.

За словами Кравчука, в Офісі Президента, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів критично осмислюють, що відбувається сьогодні: "Ми знаємо, що і в Офісі Президента, і у Верховній Раді, і в Кабінеті Міністрів, і в Міністерстві закордонних справ, і в Службі безпеки, і в Міністерстві внутрішніх справ, тобто в тих інституціях, які задіяні безпосередньо у вирішенні цих питань, критично осмислюють, що відбувається сьогодні і до яких меж можна випробовувати наше терпіння".

"Якщо я побачу, що все це використовується саме для того, щоб залишити все як є, щоб війна в будь-якій формі тривала, повторюю, що зроблю офіційну заяву. Якщо держава захоче вести таку гру, я з неї вийду", - завив глава української делегації в ТКГ.

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Раніше повідомлялося, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує заслухати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука з приводу "плану дій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.