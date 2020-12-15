Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців з груп ризику, - Степанов

Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн осіб з груп ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати за рахунок держави. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що, в першу чергу, необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, які перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей старше 60 років, людей з супутніми захворюваннями", - сказав він.

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