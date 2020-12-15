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Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців з груп ризику, - Степанов
Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн осіб з груп ризику.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати за рахунок держави. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що, в першу чергу, необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, які перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей старше 60 років, людей з супутніми захворюваннями", - сказав він.
Топ коментарі
+7 Привет
показати весь коментар15.12.2020 09:58
+5 Vladimir T fd7dc273
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+4 faust7808
показати весь коментар15.12.2020 11:31
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Будь ласка, зачекайте...
Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
Це люди похилого віку.
Далі, в групі ризику медики, Армія...
Ніхто нічого не закупав,навіть перемовини не збираються вести,надіються на 8 млн.доз,що хрін зна коли прибудуть....