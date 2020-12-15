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Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців з груп ризику, - Степанов

Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн українців з груп ризику, - Степанов

Безкоштовно проти COVID-19 вакцинують близько 21 млн осіб з груп ризику.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство охорони здоров'я розробило чіткий план вакцинації і визначило групи людей, яких ми зобов'язані вакцинувати за рахунок держави. Таких людей майже 21 млн. Ми вважаємо, що, в першу чергу, необхідно вакцинувати медпрацівників, бійців ООС, людей, які перебувають в інтернатах, будинках для людей похилого віку, працівників освіти, Нацполіції, Нацгвардії, людей старше 60 років, людей з супутніми захворюваннями", - сказав він.

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Топ коментарі
+7
Понятно...значит самое трудоспособное население...то которое своим трудом наполняет бюджет должно подыхать...
Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
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15.12.2020 09:58
+5
Думаю никого не удивит, что самая, самая "группа риска" - это депутаты и их семьи.
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15.12.2020 10:10
+4
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. Хроника одного преЗедента. От 12.12.2020
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15.12.2020 11:31
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Понятно...значит самое трудоспособное население...то которое своим трудом наполняет бюджет должно подыхать...
Другого я от тупого зеленого стада и не ожидал...
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15.12.2020 09:58 Відповісти
правильно, на чому ж іще заробляти, як не на біді?
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15.12.2020 10:01 Відповісти
Думаю никого не удивит, что самая, самая "группа риска" - это депутаты и их семьи.
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15.12.2020 10:10 Відповісти
З населенням приблизно 43 млн, з них 21 млн група ризику? Серьезно??? Шукають зручну статтю витрат, де можа розпиляти...
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15.12.2020 10:21 Відповісти
Ви не знаєте, що в Україні десь 13 мільйоні пенсіонерів ?
Це люди похилого віку.
Далі, в групі ризику медики, Армія...
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15.12.2020 11:48 Відповісти
А сколько у них украинцев вообще?
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15.12.2020 10:38 Відповісти
Евросоюз и Всемирный банк выполнили свои обязательства по выделению макрофинансовой помощи Украине в рамках программы преодоления последствий COVID-19. Руководство глобальной программы COVAX заявку и гарантийные обязательства ЕС и ВБ приняло. Сумма выделенная Украине - это 45 млн. вакцинаций, вполне достаточно. Всем следует иметь ввиду, что эта вакцина - гуманитарная помощь и вакцинация должна проводится всем и бесплатно. Все что придумает Зеленский и К по поводу монетаризации вакцинации - это коррупционное преступление международного уровня. Хроника одного преЗедента. От 12.12.2020
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15.12.2020 11:31 Відповісти
Ага .Це з яких розрахунків і коли ? Сцить в очі .
Ніхто нічого не закупав,навіть перемовини не збираються вести,надіються на 8 млн.доз,що хрін зна коли прибудуть....
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15.12.2020 12:34 Відповісти
Можно смело предположить, что бесплатно будут святой водицей вакцинировать.
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15.12.2020 16:53 Відповісти
Традиционный процент ЗЕЛЕНОГО ВРАНЬЯ = ПОЛПРОЦЕНТА. Зеля лично с экранов пообещал к 22.03 привезти из Китая 10 млн. лабораторных (ПЛР) тестов. Привёз всего 50 тысяч = полпроцента. С какой стати министр степанов должен врать меньше своего родного преЗЕдента??? Считаем ЛОЖЬ СТЕПАНОВА: полпроцента от обещанных "21млн." = 105тысяч - вот реальные цифры...
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15.12.2020 17:55 Відповісти
 
 