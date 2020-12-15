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Держприкордонслужба (5683) кордон (4640) росія (63589) Дейнеко Сергій (85)

Інженерного облаштування потребує ще щонайменше 1,5 тис. км кордону з РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Інженерного облаштування потребує ще щонайменше 1,5 тис. км кордону з РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначає, що в межах проєкту з інженерного облаштування державного кордону України з РФ необхідно провести роботи ще щонайменше на 1500 км її протяжності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"У Сумській області робота ще не починалася, зараз там проводяться пошукові роботи. Це 568 км кордону. На ділянці Чернігівської області ми облаштували 10% кордону, залишається ще 250-270 км. У Луганській області зроблено 110 км, залишається приблизно 380 км. Щонайменше 1500 км кордону з РФ ще потрібно інженерно облаштувати", - сказав Дейнеко.

Він зазначив, що в умовах пандемії і дефіциту державного бюджету в Україні Держприкордонслужба може частково облаштовувати кордон своїми силами, оскільки в неї є інженерні підрозділи.

"Наприкінці листопада Держприкордонслужба отримала дозвіл на проведення господарської діяльності, ми рік працювали над цим питанням. Відтепер ми будемо самі виробляти колючий дріт "Егоза". Закуповувати його дуже дорого ... Будемо робити колючий дріт виключно для своїх потреб, не йдеться про можливості реалізації", - пояснив Дейнеко.

За його словами, також Держприкордонслужба може своїми силами, технікою, інженерними підрозділами проводити інженерне облаштування кордону: викопувати протитранспортний рів, облаштовувати контрольно-слідову смугу. "Єдине, що нам потрібно буде трохи збільшити бюджет на закупівлю пально-мастильних матеріалів. Але все-таки це буде набагато дешевше, ніж це будуть робити підрядні організації", - розповів керівник відомства.

"Нам залишаються лише рокадні дороги ... Тут нам потрібна буде допомога. Також є потреба в побудові спостережних веж. Але ми працюємо з нашими партнерами, в тому числі стратегічними, і намагаємося отримати обладнання, а саме відеокамери, тепловізори від них. Тому, я думаю, що нам вдасться значно знизити вартість цього проєкту", - зауважив глава Держприкордонслужби.

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За його словами, партнери зауважують, що справді бачать зміни, які відбувається у відомстві, охоче допомагають, однак хотілося б, щоб ця допомога була більшою.

"Ми ж не тільки себе захищаємо, ми захищаємо Європу, фактично, стоїмо на кордоні між Росією і Європою ... До того ж нам не потрібні кошти: якщо ви робите хорошої якості камери, тепловізори, будь ласка, дайте їх. Я взагалі не хочу зв'язуватися з цими закупівлями, щоб навіть не давати приводу подумати, що ми можемо якось не так закуповувати і щось мудрувати. Ні, дайте продукцію, ми будемо вдячні", - запевнив він.

Дейнеко зазначив, що Державна прикордонна служба отримала на інженерне облаштування кордону з РФ у 2020 році 400 млн грн. Водночас проєкт інженерного облаштування кордону з РФ починався із цифри 4,1 млрд грн, в подальшому був скорочений до 2,5 млрд грн. "За всі ці роки ми отримали 1,7 млрд грн. І я не можу зараз сказати, що у нас є завершена з готовністю "під ключ" ділянка державного кордону хоча б в одній області", - додав він.

Голова Держприкордонслужби зазначив, що в червні цього року Естонія заявила про те, що має намір провести інженерне облаштування своєї ділянки кордону з РФ, яка становить майже 135 км. "Естонці виділяють на ці роботи 130 млн євро, тобто майже 1 млн євро на 1 км. В Україні протяжність державного кордону з РФ - майже 2300 км. Можете порахувати, скільки б нам потрібно було коштів. Це майже 2,3 млрд євро" , - сказав Дейнеко.

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Топ коментарі
+3
Інженерні споруди не врятують, потрібно будувати лінію оборони!
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15.12.2020 10:49
+3
А як гнали на Яценюка, бо знали, що лазейка для кацапів прикриється і потрібно буде жити як живуть цивілізовані люди і ходити через парадний вхід, а не городами і бур'янами, як звикли кацапи. Виходить, що Яценюк все правильно робив.
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15.12.2020 11:10
+2
Да. Десяток новых КПВВ с Лугандоном и автобан до Киева . Стройте , зебилы! И не забудьте продолжить разминирование
В инженерном обустройстве нуждается еще как минимум 1,5 тыс. км границы с РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 8548
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15.12.2020 10:32
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Та да, надо опять начинать стену копать за 8 лярдов
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15.12.2020 10:31 Відповісти
Саботаж, і почав його порохобарига, беня хотів за 300 млн. грн зробити це облаштування, але включили тормоз і по роботі і по коштам, винних сепарів до відповідальності.
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15.12.2020 10:46 Відповісти
Інженерні споруди не врятують, потрібно будувати лінію оборони!
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15.12.2020 10:49 Відповісти
Денег дашь?
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15.12.2020 19:49 Відповісти
Можу лопату дати.
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15.12.2020 20:54 Відповісти
Усі диванні балаболи такі - язик (як частина тіла) як лопата!
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15.12.2020 23:29 Відповісти
беня хотів...він може лише будку пофарбувати
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15.12.2020 12:26 Відповісти
Да. Десяток новых КПВВ с Лугандоном и автобан до Киева . Стройте , зебилы! И не забудьте продолжить разминирование
В инженерном обустройстве нуждается еще как минимум 1,5 тыс. км границы с РФ, - глава Госпогранслужбы Дейнеко - Цензор.НЕТ 8548
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15.12.2020 10:32 Відповісти
А як гнали на Яценюка, бо знали, що лазейка для кацапів прикриється і потрібно буде жити як живуть цивілізовані люди і ходити через парадний вхід, а не городами і бур'янами, як звикли кацапи. Виходить, що Яценюк все правильно робив.
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15.12.2020 11:10 Відповісти
Яйценюк, гонив, що будує на кордоні "стіну", але виявилося що рив нору, що й відповідає фізіології кролів..
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15.12.2020 11:24 Відповісти
не дми...в рівчаку 2 стіни
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15.12.2020 12:23 Відповісти
Дебіл, прочитав, яку суму реально отримали на Стіну за всі роки? Як на три кілометри дороги "Великого крадівництва"...
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15.12.2020 12:32 Відповісти
Дуже приємно познайомитись з Дебілом, в жіночому тілі, навіть не підозрював що серед подібних, теж є транссексуали...
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15.12.2020 13:49 Відповісти
В голові у тебе тільки кацапський "витерок"!
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15.12.2020 19:51 Відповісти
Леся, як швидко ти все собі позашивала, пришила пісюна і стала Егоркою...
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15.12.2020 20:49 Відповісти
міни дешевше.
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15.12.2020 11:19 Відповісти
А где ж стена,которую строил яйценюх?
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15.12.2020 11:31 Відповісти
Ще одне обізвалось, що не вміє рахувати))
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15.12.2020 12:33 Відповісти
сухопутная - 1925,8 км - то есть за всё время оборудовали 425 км.
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15.12.2020 12:52 Відповісти
Якого придуркам не вистачає облаштування. Кулемет і границя на замок.
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15.12.2020 14:58 Відповісти
 
 