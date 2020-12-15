Інженерного облаштування потребує ще щонайменше 1,5 тис. км кордону з РФ, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначає, що в межах проєкту з інженерного облаштування державного кордону України з РФ необхідно провести роботи ще щонайменше на 1500 км її протяжності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"У Сумській області робота ще не починалася, зараз там проводяться пошукові роботи. Це 568 км кордону. На ділянці Чернігівської області ми облаштували 10% кордону, залишається ще 250-270 км. У Луганській області зроблено 110 км, залишається приблизно 380 км. Щонайменше 1500 км кордону з РФ ще потрібно інженерно облаштувати", - сказав Дейнеко.

Він зазначив, що в умовах пандемії і дефіциту державного бюджету в Україні Держприкордонслужба може частково облаштовувати кордон своїми силами, оскільки в неї є інженерні підрозділи.

"Наприкінці листопада Держприкордонслужба отримала дозвіл на проведення господарської діяльності, ми рік працювали над цим питанням. Відтепер ми будемо самі виробляти колючий дріт "Егоза". Закуповувати його дуже дорого ... Будемо робити колючий дріт виключно для своїх потреб, не йдеться про можливості реалізації", - пояснив Дейнеко.

За його словами, також Держприкордонслужба може своїми силами, технікою, інженерними підрозділами проводити інженерне облаштування кордону: викопувати протитранспортний рів, облаштовувати контрольно-слідову смугу. "Єдине, що нам потрібно буде трохи збільшити бюджет на закупівлю пально-мастильних матеріалів. Але все-таки це буде набагато дешевше, ніж це будуть робити підрядні організації", - розповів керівник відомства.

"Нам залишаються лише рокадні дороги ... Тут нам потрібна буде допомога. Також є потреба в побудові спостережних веж. Але ми працюємо з нашими партнерами, в тому числі стратегічними, і намагаємося отримати обладнання, а саме відеокамери, тепловізори від них. Тому, я думаю, що нам вдасться значно знизити вартість цього проєкту", - зауважив глава Держприкордонслужби.

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За його словами, партнери зауважують, що справді бачать зміни, які відбувається у відомстві, охоче допомагають, однак хотілося б, щоб ця допомога була більшою.

"Ми ж не тільки себе захищаємо, ми захищаємо Європу, фактично, стоїмо на кордоні між Росією і Європою ... До того ж нам не потрібні кошти: якщо ви робите хорошої якості камери, тепловізори, будь ласка, дайте їх. Я взагалі не хочу зв'язуватися з цими закупівлями, щоб навіть не давати приводу подумати, що ми можемо якось не так закуповувати і щось мудрувати. Ні, дайте продукцію, ми будемо вдячні", - запевнив він.

Дейнеко зазначив, що Державна прикордонна служба отримала на інженерне облаштування кордону з РФ у 2020 році 400 млн грн. Водночас проєкт інженерного облаштування кордону з РФ починався із цифри 4,1 млрд грн, в подальшому був скорочений до 2,5 млрд грн. "За всі ці роки ми отримали 1,7 млрд грн. І я не можу зараз сказати, що у нас є завершена з готовністю "під ключ" ділянка державного кордону хоча б в одній області", - додав він.

Голова Держприкордонслужби зазначив, що в червні цього року Естонія заявила про те, що має намір провести інженерне облаштування своєї ділянки кордону з РФ, яка становить майже 135 км. "Естонці виділяють на ці роботи 130 млн євро, тобто майже 1 млн євро на 1 км. В Україні протяжність державного кордону з РФ - майже 2300 км. Можете порахувати, скільки б нам потрібно було коштів. Це майже 2,3 млрд євро" , - сказав Дейнеко.