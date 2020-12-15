"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Президент Росії Володимир Путін привітав кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена з перемогою в президентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляється на сайті Кремля у вівторок, 15 грудня.

У телеграмі російський президент побажав обраному президенту США усіляких успіхів і висловив упевненість в тому, що Росія і США "можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ".

"Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з Вами", - сказав Путін.

Він також зазначив, що конструктивна російсько-американська співпраця відповідала б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства.

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Раніше у вівторок стало відомо, що Байден отримав голоси колегії виборників, необхідні для перемоги в президентських перегонах.

Демократ Джо Байден проголосив себе обраним президентом США ще 7 листопада - до офіційного оголошення результатів голосування.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи відсутність поздоровлень від президента Росії Володимира Путіна Джо Байдена, вказував на цю обставину. 23 листопада, знову коментуючи це питання, Пєсков запевнив, що Росія направить привітання з перемогою на виборах президента США, коли про цей факт буде оголошено офіційно і завершиться розгляд всіх судових позовів.