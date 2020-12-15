"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США
Президент Росії Володимир Путін привітав кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена з перемогою в президентських виборах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляється на сайті Кремля у вівторок, 15 грудня.
У телеграмі російський президент побажав обраному президенту США усіляких успіхів і висловив упевненість в тому, що Росія і США "можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ".
"Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з Вами", - сказав Путін.
Він також зазначив, що конструктивна російсько-американська співпраця відповідала б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства.
Раніше у вівторок стало відомо, що Байден отримав голоси колегії виборників, необхідні для перемоги в президентських перегонах.
Демократ Джо Байден проголосив себе обраним президентом США ще 7 листопада - до офіційного оголошення результатів голосування.
Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи відсутність поздоровлень від президента Росії Володимира Путіна Джо Байдена, вказував на цю обставину. 23 листопада, знову коментуючи це питання, Пєсков запевнив, що Росія направить привітання з перемогою на виборах президента США, коли про цей факт буде оголошено офіційно і завершиться розгляд всіх судових позовів.
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как называется болезнь когда рвутся мир спасать?
у себя в лаптестане проблемы решите сначалаИсточник: https://censor.net/ru/n3236990
с поздравлением
вспомните Порошенко
поздравлял наперед -- что вышло
Орлу со свиньёй не по пути....
- Genosse Putin, machen Sie sich bereit!
Führer Putin:
- Immer bereit!
- - -Они бы это т Кремль по кирпичику разнесли б.
..
вставив й тут своє "кайло",
Лізе Байдена вітати,
Знає, що з ним зроблять штати...
Ти ху@льонок не газуй
В бункер поглибше піzдуй.
Бо Штати тебе спіймають,
І навічно поховають.
За цим Байден довго йшов,
Щоб цей вбивця геть пішов.
Вот и тут - поздравил *****, хотя и понимает что его поздравления Байдену до одного места,
но для того и поздравил, крыса, чтобы вкус победы, своим дерьмовым напоминанием о себе, подпортить. Помойка крысиная а не страна.
ПукИн - до оглашения результатов - - поздравил Лукашенко - - НО и там все еще не однозначно.. ...... .
А на выборах в США - - - ПУКин заигрался в """ ОФИЦЫАЛЬНОСТЬ "".." СТРАТЕГ " ШТОПАНЫЙ !.....
http://www.youtube.com/watch?v=h_jrebvmPlk
Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с министром иностранных дел россеи Сергеем Лавровым, он находится в стране с рабочим визитом.
Количество ножей в спине достигло такого значения, что обладатель спины начинает напоминать дикобраза....
Росіся в π€rдє !
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А сколько НЕМТАЯ НЕДОПОЛУЧИЛА САНКЦЫЙ - благодаря трампампаме ??..
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ихтамнеты Путина "на месте" и готовы захватить Белый дом?
Після того лизання Трампа, що опублікували... можете уявити як віслюк прогинатиметься?