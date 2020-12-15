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Байден (2856) вибори (6593) путін (23325) США (21006)

"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Президент Росії Володимир Путін привітав кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена з перемогою в президентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це повідомляється на сайті Кремля у вівторок, 15 грудня.

У телеграмі російський президент побажав обраному президенту США усіляких успіхів і висловив упевненість в тому, що Росія і США "можуть, незважаючи на розбіжності, реально сприяти вирішенню багатьох проблем і викликів, з якими зараз стикається світ".

"Зі свого боку готовий до взаємодії і контактів з Вами", - сказав Путін.

Він також зазначив, що конструктивна російсько-американська співпраця відповідала б інтересам народів обох країн і всього міжнародного співтовариства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвав підсумки голосування колегії виборників у США "чіткою перемогою" і засудив Трампа

Раніше у вівторок стало відомо, що Байден отримав голоси колегії виборників, необхідні для перемоги в президентських перегонах.

Демократ Джо Байден проголосив себе обраним президентом США ще 7 листопада - до офіційного оголошення результатів голосування.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи відсутність поздоровлень від президента Росії Володимира Путіна Джо Байдена, вказував на цю обставину. 23 листопада, знову коментуючи це питання, Пєсков запевнив, що Росія направить привітання з перемогою на виборах президента США, коли про цей факт буде оголошено офіційно і завершиться розгляд всіх судових позовів.

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Топ коментарі
+32
мажь норку салом норки
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15.12.2020 10:41
+28
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8019
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15.12.2020 10:41
+25
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1248
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15.12.2020 10:44
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мажь норку салом норки
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15.12.2020 10:41 Відповісти
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8019
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15.12.2020 10:41 Відповісти
Ох и ждёт твоё очко взаимодействия с бутылкой брэнди,путлерок. Быть тебе законтаченым.)
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15.12.2020 10:41 Відповісти
Квадратный штоф от вискаря!
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15.12.2020 12:41 Відповісти
И штоф должен быть инкрустированный, с крупными стразами
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15.12.2020 12:57 Відповісти
Путин уже не способен к контактам. Отсутствие эрекции исключает активные, а рак прямой кишки - пассивные.
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15.12.2020 11:35 Відповісти
Петля из намыленной веревки ему не помешает, в тесном контакте с его крысиной шеей.
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15.12.2020 11:58 Відповісти
"Готов к взаимодействию и контактам" -

"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8759
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15.12.2020 10:44 Відповісти
Уже разродился. Понял, что карта бита
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15.12.2020 10:44 Відповісти
"Готов к взаимодействию и контактам", - Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1248
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15.12.2020 10:44 Відповісти
Ну ,, ЗА БАЙДЕНА . !! .
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15.12.2020 10:55 Відповісти
Сарказм здесь неуместен! Сейчас в козлостане начнется: " А я сильнее тебя люблю мистера Байдена!" Где там Симонян с Американским флагом??
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15.12.2020 11:45 Відповісти
Ищет скотыняка боброедская, спрос большой , ***** отмашку дал поздравлять, все жополизы взяли под козырек и раскупили звездно-полосатый.
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15.12.2020 12:59 Відповісти
Жирик в женских очках - уже не прячется.
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15.12.2020 11:32 Відповісти
На выборах в США , - ПУКин проиграл Байдэну !! --Опять ВАЛЯНКАМ САНКЦЫИ НАВАЛЯЮТ ! -- .-- Пис6ец НЕМЫТОЙ !!!.. !...
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15.12.2020 10:46 Відповісти
Та не, вазелином не отделается. Мыло душистое и веревку пушистую пусть готовит.
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15.12.2020 10:47 Відповісти
Главный вызов и проблема мира это ты, **** плешивая.
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15.12.2020 10:48 Відповісти
+++
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15.12.2020 13:00 Відповісти
>решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир

как называется болезнь когда рвутся мир спасать?
у себя в лаптестане проблемы решите сначалаИсточник: https://censor.net/ru/n3236990
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15.12.2020 10:48 Відповісти
Пуйло был последний из руководителей ? Или у стран бензоколонок своя очередь с поздравлениями ! Перед введением эмбарго !
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15.12.2020 10:48 Відповісти
А где ж все консервы, рашистюки-трампистюки? Дана команда разбегаться за ненадобностью?
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15.12.2020 10:50 Відповісти
методички обновляют, в обеду подтянутся
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15.12.2020 10:54 Відповісти
Фуйло спиною відчув, щось погане, напевно будуть бити і можливо ногами.
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15.12.2020 10:58 Відповісти
Спиною ???
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15.12.2020 12:33 Відповісти
Угу. Сразу проси вазелин для контактов
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15.12.2020 10:53 Відповісти
***** это не поможет
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15.12.2020 10:55 Відповісти
Владімір. Путін називається Владімір, а не Володимир. Витравіть русскій мір зі своєї голови - не одомашнюйте ту скотину.
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15.12.2020 10:56 Відповісти
не опоздал и не поспешил
с поздравлением
вспомните Порошенко
поздравлял наперед -- что вышло
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15.12.2020 10:56 Відповісти
хорошо норку лизнул
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15.12.2020 10:57 Відповісти
Владык памперсы смени.
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15.12.2020 12:41 Відповісти
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5608
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15.12.2020 10:57 Відповісти
Подносчик чемоданов Собчяка рассчитывает на взаимодействие..)))
Орлу со свиньёй не по пути....
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15.12.2020 10:58 Відповісти
US-Präsident Biden:

- Genosse Putin, machen Sie sich bereit!
Führer Putin:
- Immer bereit!
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 287
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15.12.2020 11:02 Відповісти
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5484
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15.12.2020 12:01 Відповісти
Если бы касапы знали , во сколько пенсий обошлись им эти американсские выборы - - .
- - -Они бы это т Кремль по кирпичику разнесли б.

..
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15.12.2020 11:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eoOlJ4B24LE Барышня уже легли и просят
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15.12.2020 11:03 Відповісти
а старесенький ху@ло
вставив й тут своє "кайло",
Лізе Байдена вітати,
Знає, що з ним зроблять штати...
Ти ху@льонок не газуй
В бункер поглибше піzдуй.
Бо Штати тебе спіймають,
І навічно поховають.
За цим Байден довго йшов,
Щоб цей вбивця геть пішов.
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15.12.2020 11:06 Відповісти
Павел дальнобойщик ещё сегодня утром вещаль, шо оказуеЦЦа, все выборщики голосовали за трумпа, но якобы пробайденовские СМИ это скрЫвают))) Шо только не придумают трампистюки
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15.12.2020 11:07 Відповісти
Трампистюки все глубже и глубже погружаются в альтернативную реальность. Дадут заработать психиатрам.
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15.12.2020 11:18 Відповісти
Конец эпохи клоунов,приближается.
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15.12.2020 12:43 Відповісти
Да с ним вообще клиника ...как бы он не повесился теперь))))
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15.12.2020 11:20 Відповісти
Консерва павлiк не павеситса...
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15.12.2020 12:19 Відповісти
Ну как Путину не стыдно?!!! В его годы Ленин уже в Мавзолее лежал!!!
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15.12.2020 12:20 Відповісти
Буде тобі падло кургузе контакти,лише встигай штани знімати та рота ширше роззявляти.
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15.12.2020 11:10 Відповісти
Ничтожная новость: шкет с бензоколонки поздравил самого Байдена... Галантерейщик и кардинал, *****.
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15.12.2020 11:24 Відповісти
Всегда, в любую бочку меда ******** закинет свою ложку дерьма, тем более если этот мед не его.
Вот и тут - поздравил *****, хотя и понимает что его поздравления Байдену до одного места,
но для того и поздравил, крыса, чтобы вкус победы, своим дерьмовым напоминанием о себе, подпортить. Помойка крысиная а не страна.
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15.12.2020 11:27 Відповісти
Будет тебе контакт. Только потом не плакать.
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15.12.2020 11:30 Відповісти
Бггг)))пуйло нашего зекретина даже опередило с официальным поздравлением
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15.12.2020 11:34 Відповісти
У путина очко заиграло - будет ему теперь контакт. Обхохочется.
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15.12.2020 11:35 Відповісти
Терпение. все будет: и чай и какао с мороженым. И отбивная из тебя будет, хрень малозаметная, но жутко смердючая. Тебе понравится.
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15.12.2020 11:41 Відповісти
ну если даже ***** поздравило, то дональдушка стопроцентно все, приплыл.
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15.12.2020 11:44 Відповісти
І що,Байден цього недомірка нахрін не послав?
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15.12.2020 11:50 Відповісти
Помниться.., Как ПУКин ТРИЖДЫ поздравлял Януковоща с победой на "выборах " - и ЕЩЕ ДО ОГЛАШЕННИЯ результатов !!! .. . Но УКРАИНЦЫ его ПОСЛАЛИ на его болота!!... ..
ПукИн - до оглашения результатов - - поздравил Лукашенко - - НО и там все еще не однозначно.. ...... .
А на выборах в США - - - ПУКин заигрался в """ ОФИЦЫАЛЬНОСТЬ "".." СТРАТЕГ " ШТОПАНЫЙ !.....
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15.12.2020 11:51 Відповісти
"Готовий до взаємодії і контактів", - Путін привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 2120
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15.12.2020 11:54 Відповісти
Почему в телеграмме, а не в триттере))
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15.12.2020 11:58 Відповісти
отправляем бригаду на празднование. Коломойский, Гетманцев, Фирташ
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15.12.2020 11:59 Відповісти
Поздоровлення американського народу з новим 2021 роком
http://www.youtube.com/watch?v=h_jrebvmPlk
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15.12.2020 12:05 Відповісти
Чуствует говна кусок, что жареным запахло. Поздравления, сотрудничество... Хер тебе на лопате, пока не начнешь вести себя как человек, а не бешеная собака.
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15.12.2020 12:05 Відповісти
офф топ


Два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с министром иностранных дел россеи Сергеем Лавровым, он находится в стране с рабочим визитом.

Количество ножей в спине достигло такого значения, что обладатель спины начинает напоминать дикобраза....
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15.12.2020 12:09 Відповісти
Ну вот... А Байден всё волновался - почему Путин не поздравляет...Все уже отметились давно... Путин - последний )
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15.12.2020 12:10 Відповісти
бедного наверно трясло и почернел, но всё таки поздравил - последним.
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15.12.2020 12:53 Відповісти
А як не хотілося... Та надія, яка, як відомо, помирає останньою, таки померла -- Байден не виправдав сподівань. Коли в Росії оголосять триденну жалобу?
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15.12.2020 12:10 Відповісти
В парашке ещё телеграфом пользуются? А чё не флажками передали привет? Дебилы собакоголовые.
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15.12.2020 12:12 Відповісти
Путін сподівається, що демократи забудуть йому 2016-й рік, коли він за вуха витягнув Трампа, а вже особисто Байден -- ініційований російськими спецслужбами скандал і розслідування щодо його сина? Наївний!
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15.12.2020 12:16 Відповісти
Накінець # уйло , розродилося!
Росіся в π€rдє !
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15.12.2020 12:32 Відповісти
Интересно ??...
.
А сколько НЕМТАЯ НЕДОПОЛУЧИЛА САНКЦЫЙ - благодаря трампампаме ??..
.\. .

.
.
.

..
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15.12.2020 12:32 Відповісти
Надеюсь, Байден раздавит *****!
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15.12.2020 12:58 Відповісти
Да Байдену похрен на поздравления Путина - будет уже в январе бить орду "не сильно, но больно". Вот Трамп что задумал - неужто "январскую трампиалистическую революцию", после которой США будет превращены в орду или Беларусь с пожизненным правителем ?А вдруг
ихтамнеты Путина "на месте" и готовы захватить Белый дом?
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15.12.2020 13:23 Відповісти
Кроме того, величайший геосратег современности попросил своего нового коллегу перестать сцать в российских подъездах
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15.12.2020 13:40 Відповісти
Ну от тепер і трамп перестане грати кіна. Бос признав і він признає.
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15.12.2020 13:43 Відповісти
Скидывай портки однако. Становись раком. Будешь с Байденом взаимодействовать, крыса ботоксная.
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15.12.2020 13:47 Відповісти
ПДР !!!
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15.12.2020 18:45 Відповісти
Зато наш тупорылый лохдаун до сих пор Байдена не поздравил)))ссыт, наверное...
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16.12.2020 00:40 Відповісти
привітав, одним з перших...
Після того лизання Трампа, що опублікували... можете уявити як віслюк прогинатиметься?
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16.12.2020 00:49 Відповісти
Официального не было привiтання...
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16.12.2020 00:58 Відповісти
перепрошую, ви праві- це чмо скористалось особистою сторінкою Твітера... Яка ганьба з цим Зе!білом... день у день...
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16.12.2020 01:13 Відповісти
 
 