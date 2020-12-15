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Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у 6 областях України.

Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Миколаївській, Львівській, Одеській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 44,3%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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Завантаженість ліжок для пацієнтів з коронавірусом перевищує 50% у шести областях України, - МОЗ 01

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900 666 6 451
Вылечилось
506 718 5 154
Умерло
15 247 93

Вопрос. Куда делись 378тыс?
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15.12.2020 10:46 Відповісти
может еще лечатся???
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15.12.2020 11:00 Відповісти
Принципы стат.отчётности модерновые, отражают свойства потока. Как на пром.предприятии. Но это никак не характеризует эпидемиологическую обстановку - там используется иная методология
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15.12.2020 11:06 Відповісти
Маленький секрет минздрава: госбольницы всегда держат в таком количестве, что бы они были заполнены.
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15.12.2020 12:56 Відповісти
 
 