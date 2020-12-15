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Держприкордонслужба (5683) кордон (4640) контрабанда (1814) Дейнеко Сергій (85)

Держприкордонслужба затримала з початку року вісім дельтапланів, які переправляють контрабанду через кордон, - Дейнеко

Держприкордонслужба затримала з початку року вісім дельтапланів, які переправляють контрабанду через кордон, - Дейнеко

Державна прикордонна служба України затримала в 2020 році вісім дельтапланів, задіяних у переправленні контрабандних товарів через державний кордон, повідомив глава відомства Сергій Дейнеко.

"Днями ми затримали в Чернівецькій області чотири дельтаплани, які не давали нам життя протягом останніх півтора місяці. У цьому році ми вже затримали два літаки, і, разом з цими чотирма, вісім дельтапланів", - сказав Дейнеко в інтерв'ю "Інтерфакс- Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Люди ризикують життям, щоб перекинути кілька коробів сигарет і заробити гроші. Ситуація дуже кричуща. А скільки було випадків, коли вони розбивалися!" - додав чиновник.

Він зазначив, що в поточному році Держприкордонслужба зафіксувала навіть випадки, коли порушники використовували накладні копита, переправляючи контрабанду через кордон по землі.

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"Коли читаєш історичну літературу, бачиш, що всі методи контрабанди, які були на початку XX століття, існують і нині. Змінюються предмети контрабанди, форми. У цьому році були навіть випадки, коли порушники використовували накладні копита, маскувалися під корів. На своєму досвіді пам'ятаю, як в 2005 році, в січні, при тому, що висота снігу була десь 40 см, громадяни однієї з країн посипали відбитки перцем, щоб собаки не взяли слід. Таке теж буває. Ми в своїй діяльності стикаємося і з такими кумедними ситуаціями", - розповів Дейнеко.

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Топ коментарі
+2
"Меж нами памяти туман,
Ты как во сне, ты как во сне.
Наверное, только дельтаплан
Поможет мне, поможет мнееееееее".
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15.12.2020 11:00
+1
Площадки для посадки і зльоту дельтапланів можна перерахувати по пальцях і перекопати екскаватором або натягнути троси, щоб не було можливості використовувати ці площадки для посадки! Але ДПСУ нічого не робить, потрібно міняти Голову ДПСУ.
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15.12.2020 10:51
+1
сигареты в ес дают 100 процентов прибыли, по 3,5 евро в Германии продать никакого труда. Наши же и купят. в пачке грамм 15 табака. Легко посчитать за килограмм сколько. Поэтому и подпольных фабрик в Европе до фига.
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15.12.2020 10:51
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Площадки для посадки і зльоту дельтапланів можна перерахувати по пальцях і перекопати екскаватором або натягнути троси, щоб не було можливості використовувати ці площадки для посадки! Але ДПСУ нічого не робить, потрібно міняти Голову ДПСУ.
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15.12.2020 10:51 Відповісти
румыны платят, это экспорт. на сигареты акциз, ндс в Украине. Если не левые сигареты, то ещё не понятно а надо ли
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15.12.2020 10:53 Відповісти
Який експорт? Де з цього експорту сплачуються мита і податки в бюджет?
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15.12.2020 11:02 Відповісти
Менше подтків в бюджет - менше вкрадуть!
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15.12.2020 11:27 Відповісти
знаешь сколько в цене водки налогов, 70 гривен из 90 с пол литра. в пачке сигарет не меньше половины. Вот и считайте
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15.12.2020 11:32 Відповісти
Голову поміняють, а жопа як літала через кордон так і буде літати.
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15.12.2020 11:12 Відповісти
Треба не просто міняти прикордонників, а саджати на довічне з конфіскацією!
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15.12.2020 11:19 Відповісти
Дядько, ти дурак?
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15.12.2020 11:26 Відповісти
сигареты в ес дают 100 процентов прибыли, по 3,5 евро в Германии продать никакого труда. Наши же и купят. в пачке грамм 15 табака. Легко посчитать за килограмм сколько. Поэтому и подпольных фабрик в Европе до фига.
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15.12.2020 10:51 Відповісти
какой тогда смысл в повышении акциза?
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15.12.2020 10:56 Відповісти
Математики такие, кто купит за 40 гривен, если левандос по 25. потом плачут что денег в бюджете нет. также как и доступной растаможкой. 2 миллиона пустите авто, по 1000 евро. сразу 2 миллиарда евро, а они рассказывают про потери. дебилы
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15.12.2020 11:31 Відповісти
А що з дельтапланами,легкими літаками ітд вилучають їх кожного року тисячами, а потім ви їх за мзду віддаєте?Де відео знищення техніки як це відбувається в інших країнах?Ми так корупцію та контрабанду ніколи не подолаємо!
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15.12.2020 10:51 Відповісти
это сколько же зарабатывают контрабандисты, если у них и дельтапланы, и подводные средства и чуть ли не самолеты?
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15.12.2020 10:57 Відповісти
Якщо гарно потрясти професійного контрабандиста, підвісивши за ноги, як Буратіно, то з його бездонних кишень може і танк випасти, і малий авіаносець.
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15.12.2020 11:03 Відповісти
Зачем так абідно гаварішь. За все уже витрясено.
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15.12.2020 11:14 Відповісти
а в селах приграничных сплошные коттеджи. Они и не скрывают, что на контрабасе заработали. А вы платите налоги, работайте.
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15.12.2020 10:58 Відповісти
"Меж нами памяти туман,
Ты как во сне, ты как во сне.
Наверное, только дельтаплан
Поможет мне, поможет мнееееееее".
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15.12.2020 11:00 Відповісти
этак скоро и через космос начнут контрабас гнать.
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15.12.2020 11:37 Відповісти
 
 