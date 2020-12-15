Держприкордонслужба затримала з початку року вісім дельтапланів, які переправляють контрабанду через кордон, - Дейнеко

Державна прикордонна служба України затримала в 2020 році вісім дельтапланів, задіяних у переправленні контрабандних товарів через державний кордон, повідомив глава відомства Сергій Дейнеко.

"Днями ми затримали в Чернівецькій області чотири дельтаплани, які не давали нам життя протягом останніх півтора місяці. У цьому році ми вже затримали два літаки, і, разом з цими чотирма, вісім дельтапланів", - сказав Дейнеко в інтерв'ю "Інтерфакс- Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Люди ризикують життям, щоб перекинути кілька коробів сигарет і заробити гроші. Ситуація дуже кричуща. А скільки було випадків, коли вони розбивалися!" - додав чиновник.

Він зазначив, що в поточному році Держприкордонслужба зафіксувала навіть випадки, коли порушники використовували накладні копита, переправляючи контрабанду через кордон по землі.

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"Коли читаєш історичну літературу, бачиш, що всі методи контрабанди, які були на початку XX століття, існують і нині. Змінюються предмети контрабанди, форми. У цьому році були навіть випадки, коли порушники використовували накладні копита, маскувалися під корів. На своєму досвіді пам'ятаю, як в 2005 році, в січні, при тому, що висота снігу була десь 40 см, громадяни однієї з країн посипали відбитки перцем, щоб собаки не взяли слід. Таке теж буває. Ми в своїй діяльності стикаємося і з такими кумедними ситуаціями", - розповів Дейнеко.