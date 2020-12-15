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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 1559 нових випадків, серед захворілих 104 дитини і 43 медики, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили 1559 хворих на коронавірус, померли 13 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Мер столиці повідомив, що загалом коронавірус забрав життя 1610 киян. На сьогодні підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві вже 93 302.

Так, захворіли: 837 жінок віком від 18 до 91 року, 618 чоловіків віком від 18 до 89 років, 46 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 58 хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли також 43 медики.

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До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 646 осіб. Загалом коронавірус подолали 29 550 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 358, у Дніпровському - 280 та в Деснянському районі - 176 випадків.

"Будьте обережними! Не нехтуйте своїм здоров‘ям. Дотримуйтеся елементарних правил!" - зазначив Кличко.

За добу через COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 1559 нових випадків, серед захворілих 104 дитини і 43 медики, - Кличко 01
За добу через COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 1559 нових випадків, серед захворілих 104 дитини і 43 медики, - Кличко 02

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Степанова і Радуцького - під трибунал! Вже виписують хворих на коронавірус додому бо немає куди класти нових тяжких хворих!
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15.12.2020 11:04 Відповісти
единственная реальная статистика дается по Киеву. Полторы тысячи в сутки. А то брешут по стране, что по всей Украине - 8,4 тыс. вот уж где бредятина.
Ну что ж, поношу еще масочку. Мне несложно.
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15.12.2020 11:07 Відповісти
Брешуть зелені покидьки про кількість хворих, як дихають , тому що роблять максимум один тест на всю сім'ю , яка складається , наприклад , із п'яти осіб !
При одужанні , хворим на не роблять повтроного тесту !
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15.12.2020 12:27 Відповісти
вымираем стахановскими темпами боже когда это кончиться
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15.12.2020 12:39 Відповісти
 
 