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За добу в МВС виявили 297 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві. ІНФОГРАФІКА

Станом на 15 грудня зафіксовано 297 нових випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Миколаївській області (25) та м.Києві (+61).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 26 309 правоохоронців, одужали - 25 388, померли - 84.

Медичну допомогу отримують усі підрозділи та навчальні заклади системи МВС, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 у Києві померли 13 осіб, виявлено 1559 нових випадків, серед захворілих 104 дитини і 43 медики, - Кличко

За добу в МВС виявили 297 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві 01

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За сутки в МВД выявили 297 новых случаев COVID-19 - дайте еще денег МВД

Правительство пересмотрело расходы на МВД: выделили дополнительные 9 млрд грн ($370 млн
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15.12.2020 11:31 Відповісти
Повысте зарплату милиции! Твари в правительстве! ! Люди страдают на благо людей , рискуя своей святой жизнью! Быстро всем Героя Украины ! Это самые лучшие мрази люди из всех украинцев. Позор! Караул!
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15.12.2020 11:51 Відповісти
"Хороший мусор - мертвий мусор!". Доведеться розширювати скотомогильники для хороших мусорів.
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15.12.2020 14:59 Відповісти
 
 