За добу в МВС виявили 297 нових випадків COVID-19, більшість - у Києві. ІНФОГРАФІКА
Станом на 15 грудня зафіксовано 297 нових випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано в Миколаївській області (25) та м.Києві (+61).
Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 26 309 правоохоронців, одужали - 25 388, померли - 84.
Медичну допомогу отримують усі підрозділи та навчальні заклади системи МВС, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими.
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