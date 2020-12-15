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У ЗСУ зафіксовано 33-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 85 інфікованих, - Командування Медсил

У ЗСУ зафіксовано 33-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 85 інфікованих, - Командування Медсил

Станом на 10.00 15 грудня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 3 193 людини.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

На жаль, в Збройних Силах України зафіксовано 33-й летальний випадок викликаний COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала. За наявною інформацією хворий мав супутні хронічні захворювання.

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За минулу добу віявлени 85 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 80 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужали - 8 994 людини. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 398 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 177 осіб.

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армию нужно прививать в первую очередь. Еще не хватало, чтобы армия передохла.
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15.12.2020 11:25 Відповісти
 
 