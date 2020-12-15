У ЗСУ зафіксовано 33-й летальний випадок від COVID-19, за добу виявили 85 інфікованих, - Командування Медсил
Станом на 10.00 15 грудня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 3 193 людини.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.
На жаль, в Збройних Силах України зафіксовано 33-й летальний випадок викликаний COVID-19.
Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала. За наявною інформацією хворий мав супутні хронічні захворювання.
За минулу добу віявлени 85 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 80 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії одужали - 8 994 людини. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 398 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби - 177 осіб.
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