УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11061 відвідувач онлайн
Новини
4 086 15
ВР (14824) Донбас (22348)

Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року. ВIДЕО

Верховна Рада продовжила до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт за основу і в цілому підтримали 304 народні депутати на засіданні у вівторок.

Законопроєктом пропонується пролонгувати дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2021 року включно.

Верховна Рада неодноразово продовжувала на рік термін дії цього закону. Так, 4 жовтня 2018 року парламент України підтримав президентську законодавчу ініціативу, якою особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО буде запроваджено з дня набуття чинності відповідного закону на термін до 31 грудня 2019 року.

Законопроєкт продовжує на рік можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, встановленого статтею 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був ухвалений Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України".

Зокрема, стаття 10 цього закону (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах. У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов - виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, спостереження за виборами, в тому числі представниками міжнародних організацій, недопущення незаконного втручання у виборчий процес, дотримання принципів політичного плюралізму і свободи агітації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосів для продовження дії закону про особливий статус Донбасу в Раді достатньо, - Разумков

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год - Цензор.НЕТ 9119
показати весь коментар
15.12.2020 11:31
+5
Во первых не правильно писать "Донбассе", нужно писать в ОРДЛО. Или мы уже готовы сдать весь Донбасс рашен оккупантам. Во вторых статус должен быть один и для ОРДЛО и для Крыма и для Севастополя - "территории Украины временно оккупированные Российской федерацией" Вот и весь " статус" ( что по факту и является) И никаких дополнительных особенностей здесь нет . А всю ту "пятую колонну" которая считает по другому, добро пожаловать на постоянное жительство в Московию.. там столько земли от Мурманска до Чукотки и от островов Франца Иосифа до монгольских степей.. Живи не хочу...
показати весь коментар
15.12.2020 12:15
+3
А при *****, значит, продления такого статуса было правильным и патриотичным, а сейчас это зрада?
показати весь коментар
15.12.2020 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год - Цензор.НЕТ 9119
показати весь коментар
15.12.2020 11:31 Відповісти
а вот если не продолжить , то ЧТО БУДЕТ С ЭТИМИ отдельными районами Донецкой и Луганской областей?
может так лучше для страны?
показати весь коментар
15.12.2020 11:33 Відповісти
Ну и нафига на год ? Могли и на 6 месяцев или вообще не принимать , ни чего же не поменяется !
показати весь коментар
15.12.2020 11:50 Відповісти
Порохобарига наваляв лайна, а ці гребуть, зрадники, нероби.
показати весь коментар
15.12.2020 11:58 Відповісти
Навіщо?
Цей закон засвідчує, що ця земля тимчасово окупована, а відповідно вся відповідальність за те, що там відбувається з нарідом, економікою, екологією і т.д., на кацапських окупантах.
показати весь коментар
15.12.2020 12:37 Відповісти
Дескать ,мы согласные,но деньги вперед!
показати весь коментар
15.12.2020 11:52 Відповісти
Это уже давно произошло.
Почитайте комментарии хотя бы тут, на Цензоре. Люди считающие себя патриотами, предлагают Украине отказаться от оккупированных территорий. И находят этому разные оправдания, что там население не правильное, заводы разрушены, природа загрязнена и т.д.
показати весь коментар
15.12.2020 12:07 Відповісти
Во первых не правильно писать "Донбассе", нужно писать в ОРДЛО. Или мы уже готовы сдать весь Донбасс рашен оккупантам. Во вторых статус должен быть один и для ОРДЛО и для Крыма и для Севастополя - "территории Украины временно оккупированные Российской федерацией" Вот и весь " статус" ( что по факту и является) И никаких дополнительных особенностей здесь нет . А всю ту "пятую колонну" которая считает по другому, добро пожаловать на постоянное жительство в Московию.. там столько земли от Мурманска до Чукотки и от островов Франца Иосифа до монгольских степей.. Живи не хочу...
показати весь коментар
15.12.2020 12:15 Відповісти
Напрасно! Сепаратисты должны этот статус выдирать у нас дорогой ценой. Полным обменом пленных, полноценным двухсторонним преремирием и прочими уступками. Мы из-за шмаркли, как слабая нация всё это дарим им даром.
показати весь коментар
15.12.2020 12:25 Відповісти
А при *****, значит, продления такого статуса было правильным и патриотичным, а сейчас это зрада?
показати весь коментар
15.12.2020 13:36 Відповісти
С таким же результатом можно было продлить особый статус для Луны.Какой смысл принимать что-то для районов , которыми Украина не управляет.
показати весь коментар
15.12.2020 12:33 Відповісти
Какая глупость.. Хотя глядя на то как обычные украинцы начали переобуваться и "болеть" сепаратизмом уже ничему не удивляюсь. Одного такого в Волыни нашел, открыто торгует днр символикой и хоть бы хны. Может такими темпами и всю Украину русне отдадим????
показати весь коментар
15.12.2020 15:54 Відповісти
Какой такой особый статус бомбаса?Есть особый статус временно неподконтрольных и оккупированных рашкой территорий- и это не только меньшая часть Донецкой и Луганской областей Украины ,но и Крым.
показати весь коментар
15.12.2020 18:45 Відповісти
Лавров - "2015 год. Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах".
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
показати весь коментар
16.12.2020 07:46 Відповісти
 
 