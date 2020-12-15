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ВР (14824) ТСК (370) Правоохоронні органи (2698) Янченко Галина (69)

"Слуга народу" Янченко про роботу ТСК щодо захисту прав інвесторів: На першому місці - випадки, коли досудове розслідування проводиться неефективно

За пів року роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо захисту прав інвесторів найбільше скарг надійшло на правоохоронців.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

"Умовний рейтинг по проблемних питаннях можна окреслити так. Перше – це досудове розслідування, яке або затягується, або, на думку заявників, здійснюється неефективно. На другому місце – питання, пов’язані з органами місцевого самоврядування. Переважно дрібні чиновники гальмують запуск інвестиційних проєктів. Третє місце цього умовного рейтингу посідають складнощі у відносинах з податковими органами. Але хочу зазначити, що практично по всіх кейсах, з якими звертаються в комісію, ми знаходимо спільну мову з керівництвом державних органів влади і правоохоронних органів", - зазначила депутатка.

Як один із прикладів вона навела ситуацію з великим міжнародним інвестором. "До нас звернувся великий міжнародний інвестор – АМSТAR EUROPE. Вони планували побудувати на Київщині величезний логістичний центр, безпосередньо проєкт реалізовує компанія "АЕ Логістик1", вони і стали заявниками. Сума інвестицій – 4,7 млрд грн. Для реалізації цього проєкту вони викупили 50 га землі. Але не могли почати будівництво, тому що на рівні архітектора району їм не видавали містобудівні умови і обмеження. Під приводом того, що в майбутньому буде змінено генплан цього населеного пункту. Таким чином, питання інвестицій обсягом майже 5 мільярдів гривень гальмувалося місцевим чиновником, - розповіла Янченко. - Ми взяли цей кейс до розгляду і звернули увагу на цю проблему глави Київської облдержадміністрації Володіна. Спільними зусиллями впродовж двох місяців вдалося "розморозити" такий потужний інвестиційний проєкт. Адже в подібних ситуаціях йдеться не лише про залучення великої суми, а й про створення нових робочих місць. Після реалізації цього проєкту їх буде створено 1300".

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Вона також додала, що є чимало скарг на рейдерські захоплення підприємств, але бувають ситуації, коли реальним власникам бізнесу доводиться відбиватися ще і від правоохоронців, які згідно із законом повинні захищати їхні інтереси.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Слуги народу" Галиною Янченко читайте тут.

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Зато у судей пенсия 52 000 гр в месяц по их отдельному закону
И все украинцы их содержат , взяточников
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15.12.2020 11:46 Відповісти
"Инвестиционная няня" оказалась брехливой и вороватой зеленой клоунессой.
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15.12.2020 11:47 Відповісти
"досудебное расследование проводится неэффективно" то есть когда у пузатого мудака с миллионами , отжали бизнес , это катастрофа, все суетятся и пишут на цензоре, и стучат в колокола разным сми а когда рядовому обычному гражданину из -за "досудебное расследование проводится неэффективно" дают срок - похеру! чудо страна! Гондурас!
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15.12.2020 12:02 Відповісти
Ну а тепер давайте чесно. Приблизно половина цих "інветорів" це прекрасноликі мудаки, які хотіли отримати житло за умовні 10 грн та продати за ті ж умовні 100 грн. Мі цих покидьків маємо підтримувати (вкладаючи свої податки у фонд гарантування)?
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15.12.2020 14:07 Відповісти
 
 