УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11013 відвідувачів онлайн
Новини Конституційна криза
804 1
КС (1425) НАЗК (1669) Вища рада правосуддя (577) Янченко Галина (69)

Повноваження з перевірки декларацій суддів залишать за НАЗК, бо ВРП не хоче їх на себе перебирати, - "слуга народу" Янченко

Повноваження з перевірки декларацій суддів залишать за НАЗК, бо ВРП не хоче їх на себе перебирати, -

Робоча група, яка після скандального рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, мала також законодавчо врегулювати питання, пов'язані з перевірками декларацій суддів, все-таки вирішила залишити ці повноваження за Національним агентством з питань запобігання корупції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

"Робоча група доволі довго шукала формулу, як можуть перевірятися декларації суддів і суддів КСУ, готуючи окремий документ. Конституційний Суд бачив це собі таким чином, що НАЗК як один із органів виконавчої влади взагалі не повинен мати ніякого стосунку до збору і перевірок таких декларацій. Що це має робити якийсь інший орган: чи Вища рада правосуддя, чи Вища кваліфікаційна комісія суддів. Та коли робоча група запросила до діалогу всіх причетних і запитала думку з цього приводу ВРП, то там відмовилися від такої прекрасної пропозиції КСУ. Адже нині, крім НАЗК, спроможності збирати, проводити автоматичну перевірку декларацій і повну перевірку ні в кого немає. Тому й запропоновано все залишити за НАЗК, але воно має інформувати ВРП у випадках, коли планується повна перевірка декларацій".

Цей законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Але з огляду на процедури, пов'язані з регламентом, його навряд чи встигнуть ухвалити до кінця поточного року.

Інтерв'ю з нардепкою Галиною Янченко читайте тут.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Янченко про роботу ТСК щодо захисту прав інвесторів: На першому місці - випадки, коли досудове розслідування проводиться неефективно

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После того как все дела против корупционеров отменили, Рада машет кулаками, типа мы им теперь так, а мы им теперь эдак. И не так, и не эдак. Должно проти много времени, Много должны работать антикорупционные органы, прежде чем ворам что-то смогут предъявить.
показати весь коментар
15.12.2020 12:34 Відповісти
 
 