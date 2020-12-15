Повноваження з перевірки декларацій суддів залишать за НАЗК, бо ВРП не хоче їх на себе перебирати, - "слуга народу" Янченко

Робоча група, яка після скандального рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, мала також законодавчо врегулювати питання, пов'язані з перевірками декларацій суддів, все-таки вирішила залишити ці повноваження за Національним агентством з питань запобігання корупції.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Галина Янченко.

"Робоча група доволі довго шукала формулу, як можуть перевірятися декларації суддів і суддів КСУ, готуючи окремий документ. Конституційний Суд бачив це собі таким чином, що НАЗК як один із органів виконавчої влади взагалі не повинен мати ніякого стосунку до збору і перевірок таких декларацій. Що це має робити якийсь інший орган: чи Вища рада правосуддя, чи Вища кваліфікаційна комісія суддів. Та коли робоча група запросила до діалогу всіх причетних і запитала думку з цього приводу ВРП, то там відмовилися від такої прекрасної пропозиції КСУ. Адже нині, крім НАЗК, спроможності збирати, проводити автоматичну перевірку декларацій і повну перевірку ні в кого немає. Тому й запропоновано все залишити за НАЗК, але воно має інформувати ВРП у випадках, коли планується повна перевірка декларацій".

Цей законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Але з огляду на процедури, пов'язані з регламентом, його навряд чи встигнуть ухвалити до кінця поточного року.

Інтерв'ю з нардепкою Галиною Янченко читайте тут.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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