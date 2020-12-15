Суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування у справі ексглави МВС Захарченка, - Офіс Генпрокурора

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань і дозволив проводити спеціальне судове розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, який переховується від слідства і суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

"Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх Президента України, Міністра внутрішніх справ України та його заступника, Голови Служби безпеки України та його першого заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту", - йдеться в повідомленні.

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