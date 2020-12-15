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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо у нас все вийде з вакциною, то Німеччина може повернутися до нормального життя до осені 2021 року, - Меркель

Якщо у нас все вийде з вакциною, то Німеччина може повернутися до нормального життя до осені 2021 року, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. До кінця літа в Німеччині планують прищепити проти коронавірусу 60% людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Меркель заявила під час онлайн зустрічі з німецькими студентами.

За її словами, ситуація з коронавірусом стабілізується ближче до осені, тоді як зима буде складною.

"Якщо у нас все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру у нас буде нормальна ситуація", - заявила Меркель, слова якої цитує Spiegel.

Вона додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина вводить жорсткий карантин вже з 16 грудня: закриють школи, дитсадки та магазини

Нагадаємо, від завтра у Німеччині запроваджують жорсткий локдаун. Він триватиме до 10 січня.

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Топ коментарі
+4
Как так получилось, что страна проигравшая во Второй Мировой Войне живет в десятки, а то и сотни раз лучше страны в которой дидываивале и их на палках носют?
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15.12.2020 12:42
+4
ну, вакцина от коронавируса может быть эффективной около полугода, ну максимум год. Лучше выпускать йогурты от коронавируса.
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15.12.2020 12:47
+4
У нас таких проблем нет, не к чему возвращаться, нормальной жизни еще ни кто не видел в этом государстве !
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15.12.2020 12:55
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Как так получилось, что страна проигравшая во Второй Мировой Войне живет в десятки, а то и сотни раз лучше страны в которой дидываивале и их на палках носют?
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15.12.2020 12:42 Відповісти
План Маршалла?
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15.12.2020 12:47 Відповісти
Немецкий менталитет. В Украине провести план Маршалла - утопия. Всё растащат.
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15.12.2020 13:07 Відповісти
Лично у меня есть сомнения, что без плана Маршалла немецкий менталитет сильно бы помог.
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15.12.2020 13:56 Відповісти
Скажем так: без немецкого менталитета США не вкладывали бы деньги в Германию.
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15.12.2020 15:26 Відповісти
Скажем так: они ясно осознавали, что если они не вложат деньги в Германию, это сделает кто-то другой. Я не думаю, что там все было так просто, большая политика = много факторов.
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15.12.2020 15:29 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3237021/esli_u_nas_vse_poluchitsya_s_vaktsinoyi_to_germaniya_mojet_vernutsya_k_normalnoyi_jizni_k_oseni_2021
Ню ню

https://censor.net/ru/news/3237018/obnarujennaya_v_velikobritanii_novaya_raznovidnost_covid19_bolee_zarazna_voz
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15.12.2020 12:45 Відповісти
Вау, як класно! Але важко повірити, що до того часу чумка опосумів не підніме свою голову у Єуропі.
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15.12.2020 13:13 Відповісти
ну, вакцина от коронавируса может быть эффективной около полугода, ну максимум год. Лучше выпускать йогурты от коронавируса.
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15.12.2020 12:47 Відповісти
А потім Меркель зрулить, тож розгрібати доведеться іншим.
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15.12.2020 13:19 Відповісти
Да, Меркель дилетант , верь Зеленскому, великому профессионалу
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15.12.2020 14:20 Відповісти
Германия может.
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15.12.2020 12:52 Відповісти
У нас таких проблем нет, не к чему возвращаться, нормальной жизни еще ни кто не видел в этом государстве !
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15.12.2020 12:55 Відповісти
Дай Бог ,чтобы получилось ! Германия ,на мой взгляд ,лидер в качестве
системы здравоохранения ,а Меркель - образец главы государства ,заботящегося
о благополучии проживающих в нём людей.
Будем надеяться ,что Германия победит коронавирус и покажет ,как это сделать
другим странам.
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15.12.2020 12:57 Відповісти
Ольга, якщо...якщо...якщо... тьху..тьху..тьху (через ліве плече), то розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3237021
На що нам тоді сподіватись? https://www.youtube.com/watch?v=S-j_cysn_9k&t=828s 13:48 Та чим нам відповідати? Та нічим, у нас же Зе!ленський.
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15.12.2020 13:08 Відповісти
Люди, які все життя їдять ковбасу, кажуть що бояться вакцини від Ковіду, бо не знають, з чого вона зроблена.
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15.12.2020 12:58 Відповісти
*****... Если даже Германия ток через год намеревается очухаться хоть немного, то чего Украине ждать...? Года два, как минимум..?
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15.12.2020 13:00 Відповісти
А Зеленский на Голоборотько )))))
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15.12.2020 14:22 Відповісти
Как показал австрийский парламентарий, пандемию можно разогнать бутылкой кока-колы и дерьмотестами. Когда нужно тогда и мутирует, а вакцин можно наделать, ещё лучше, за месяц-два.
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15.12.2020 13:26 Відповісти
 
 