Якщо у нас все вийде з вакциною, то Німеччина може повернутися до нормального життя до осені 2021 року, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розраховує на повернення до нормального життя до осені 2021 року. До кінця літа в Німеччині планують прищепити проти коронавірусу 60% людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Меркель заявила під час онлайн зустрічі з німецькими студентами.

За її словами, ситуація з коронавірусом стабілізується ближче до осені, тоді як зима буде складною.

"Якщо у нас все вийде з вакциною, то у нас буде відносно велика надія, що до осіннього семестру у нас буде нормальна ситуація", - заявила Меркель, слова якої цитує Spiegel.

Вона додала, що навчальний рік у 2021 році планують розпочати 1 жовтня.

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Нагадаємо, від завтра у Німеччині запроваджують жорсткий локдаун. Він триватиме до 10 січня.