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діти (4938) Дніпропетровщина (3261) катування (580) знущання (78)

Били, катували і знімали на відео: у Кам'янському група підлітків познущалася із 17-річного хлопця, - поліція

Били, катували і знімали на відео: у Кам'янському група підлітків познущалася із 17-річного хлопця, - поліція

Група підлітків побила і познущалася із 17-річного хлопця, після чого виклала відео тортур в інтернет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам'янського відділу поліції.

"14 грудня до поліції звернулась 43-річна жінка та повідомила про знущання над її сином. Правоохоронці встановили, що 13 грудня потерпілий був к гостях у знайомого, де його побили та зрізали волосся. Відео знущань з хлопця один із присутніх виклав до мережі "Інтернет". На цей час поліція встановила всіх учасників події - це троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом із потерпілим", - сказано в повідомленні.

За цим фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

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Топ коментарі
+23
Мразота сциклива, зазвичай, зграєю нападає.
Поки не почнуть карати серйозно, це буде продовжуватись.
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15.12.2020 13:13
+17
Половина Каменского ватная на всю голову (как впрочем и весь юго-восток),особенно те что на заводах,там почти 100% сепарни.Что Вы хотели от таких существ?Пытать,убивать,унижать,красть и т. д. это в природе ватников,в генах.Они не смогут жить как нормальные люди никогда,Каменское это не исключение,то клоака.Это кстати и есть причина почему у Литвы,Эстонии,Латвии и т.д. удало начать жить нормально,а у Украины нет - они сразу ватников отсекли,поняли что те якорь в процессе развития общества.А мы этого не сделали,поэтому имеем такой результат.
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15.12.2020 14:01
+8
Дебіли малолітні, почали виход у доросле життя з криміналу. Ще сотню разів пожалкують що зробили це, але вже нічого не виправиш
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15.12.2020 13:19
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Мразота сциклива, зазвичай, зграєю нападає.
Поки не почнуть карати серйозно, це буде продовжуватись.
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15.12.2020 13:13 Відповісти
Дебіли малолітні, почали виход у доросле життя з криміналу. Ще сотню разів пожалкують що зробили це, але вже нічого не виправиш
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15.12.2020 13:19 Відповісти
Не думаю, що всі пошкодують про це. Може один якийсь. Я інші пошкодують, що хіба що попалися. А так пишатимуться вчинком і тим, які вони круті.
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15.12.2020 13:26 Відповісти
Через неделю в СИЗО вся бравада испарится.
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15.12.2020 13:30 Відповісти
яке СІЗО, який тиждень? наукова фантастика це... троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Джерело: https://censor.net/ua/n3237026
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15.12.2020 13:46 Відповісти
а кто их туда повезет ? онижедетиблт
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15.12.2020 13:59 Відповісти
Думаю пошкодують і не один раз, бо судимість або відкрите діло буде за ними тягнуись через все життя
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15.12.2020 16:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477997. Не можу з Вами погодитись. Дивлячись на нашу новітню історію - судимість, притягнення до кримінальної відповідальності лише відкриває можливості цих ушльопків в їх кар'єрі у бізнесі і політиці. Це ми усі бачим на прикладі трижди несудимого Януковича, який був головою ОДА, прем'єр-міністром, президентом України, нинішніх і бувших депутатів Верховної ради, серед яких десятки раніше судимих (гвалтівники, злодії і т.п.). Те ж саме у бізнесі, особливо великому і приклади вам усім відомі. А усе тому що народ їм дозволяє, голосує за цих нікчем. Так що нема на кого гніватись. Бо ми усі "терпили". Якою не херовою була радянська влада, але при ній про таке навіть подумати не могли. Зразу скажу, що я геть не прихильник комуно-фашистів і їх радянської влади.
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15.12.2020 17:16 Відповісти
Треба на краще рівнятись, а не на Кацапію, як що поважаєш закон, закон поважає тебе
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15.12.2020 17:24 Відповісти
Порядок и честь есть в странах, не переживших лживый совок - вся северная Европа. Почему не о них, а о совке пишешь?
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15.12.2020 19:07 Відповісти
15-20 років -малолітні? Просто ватні покидьки, шщо орієнтуються на рашку- там це норма.
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15.12.2020 19:00 Відповісти
На зону мразей.
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15.12.2020 13:25 Відповісти
я думаю имущество родителей (все) выставить на распродажу, а деньги в детдома и вся та мразь, что издевалась станут в один день изгоями.
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15.12.2020 13:45 Відповісти
прикро, але думати- це не ваше... Швидше, нести совкову ахінею.
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15.12.2020 13:48 Відповісти
Ирка Венидиктова .. ты?
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15.12.2020 14:10 Відповісти
Половина Каменского ватная на всю голову (как впрочем и весь юго-восток),особенно те что на заводах,там почти 100% сепарни.Что Вы хотели от таких существ?Пытать,убивать,унижать,красть и т. д. это в природе ватников,в генах.Они не смогут жить как нормальные люди никогда,Каменское это не исключение,то клоака.Это кстати и есть причина почему у Литвы,Эстонии,Латвии и т.д. удало начать жить нормально,а у Украины нет - они сразу ватников отсекли,поняли что те якорь в процессе развития общества.А мы этого не сделали,поэтому имеем такой результат.
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15.12.2020 14:01 Відповісти
Причем вся вата- все эти семьи военных и ментов, из прибалтики и ГДР переехали в Украину потому что тут вместо Черновила выбрали комуниста Кравчука, и никто из приехавшей ваты не боялся что их будут щемить так же как в прибалтике или Польше. Толерантність до ворогів закінчується втратами серед друзів.
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15.12.2020 15:49 Відповісти
вони ніколи не вважали і не піддавались навіюванням про брацкієнароти, а тут більшість чомусь вірила в цю дурню, громадянство їм дали без всяких застережень от і отримали.
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16.12.2020 13:46 Відповісти
и шо ? выставили на обозрение все данные про родителей этих тварей ? нет этого. где фото как рожает собака на помойке этих деток ? нету.
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15.12.2020 14:02 Відповісти
Подумаешь - делов то ! 3 марта 18 года полторы тысячи аваковцев под верховной ражой избивали 85 мирных граждан во время мирной акции ... люди требовали, чтобы депутаты выполняли коалиционное соглашение их за этоизбивала полиция. у всех на глазах при телекамерах ! И что - эти уроды теерьбудут ловить хулиганских подростков? Да менты же им пример подают! Постоянно !
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15.12.2020 14:44 Відповісти
И все полторы тысячи избивали 85 мирных граждан? Почти по 20 чел били одного? Кадры документальные иное показывают.
Когда врешь,даже с "благородной целью" -это унижает и обесценивает правду. И тебе и тому, что говоришь - уже веры не будет
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15.12.2020 19:04 Відповісти
Эту тварь на нары, и пусть все сокамерники над ними поиздеваются так, как они издевались над тем парнем. Вот это и будет справедливо.
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15.12.2020 22:22 Відповісти
 
 