Били, катували і знімали на відео: у Кам'янському група підлітків познущалася із 17-річного хлопця, - поліція

Група підлітків побила і познущалася із 17-річного хлопця, після чого виклала відео тортур в інтернет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам'янського відділу поліції.

"14 грудня до поліції звернулась 43-річна жінка та повідомила про знущання над її сином. Правоохоронці встановили, що 13 грудня потерпілий був к гостях у знайомого, де його побили та зрізали волосся. Відео знущань з хлопця один із присутніх виклав до мережі "Інтернет". На цей час поліція встановила всіх учасників події - це троє місцевих мешканців віком від 15 до 20 років. Також поліцейські встановили особи шести свідків, які були присутні в гостях разом із потерпілим", - сказано в повідомленні.

За цим фактом за погодженням з місцевою прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

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