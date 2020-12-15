Заступник секретаря РНБО Демедюк про кібератаки в США: Загроза для України залишається критичною

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк розповів про наслідки кібератак в США для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Компанія, яка зазнала хакерської атаки у США, є найуспішнішою IT-компанією, яка надає послуги як державним, так і приватним установам у сфері забезпечення безпеки своєї мережі. Таких клієнтів у них понад 300 тисяч. З них 18 тисяч топових користувачів встановили оновлення зі шкідливим програмним забезпеченням", — сказав він.

Демедюк розповів, якими можуть бути наслідки для України.

Також читайте: РНБО попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку у США

"Україну як державу передусім турбує інше – серед основних топових компаній, які в них обслуговуються, є CISCO, Microsoft, Siemens. Наразі нам невідомо, яку інформацію в тих компаніях отримали зловмисники, тому що названі компанії є найбільшими споживачами в Україні. Тому загроза для нашої держави залишається критичною на даний час, поки від США ми не отримаємо звіти про виявлені загрози у цих компаніях", — сказав він.

За словами Демедюка, експерти в Україні перевіряють внутрішні мережі.

"Після отримання сигналу зі США автоматично всі суб’єкти національної кібербезпеки України включилися в роботу, триває уже третій день поспіль моніторинг внутрішніх мереж, особливо у державному секторі. На щастя, поки у нас все чисто. Але це тільки початок. Бо, я так розумію, після заяви ІТ-компанії SolarWinds про їх вразливості, спецслужби Росії почали зачищати саме в США, а в інших країнах, де вони змогли отримати доступ, думаю, вони поки себе не проявляють. Тому це треба брати до уваги під час моніторингу мережі", — сказав він.

Раніше директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик розповів про виклики для нової влади США у внутрішній та зовнішній політиці.