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З початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь у районі Авдіївки і Водяного, бойових втрат немає, - Міноборони

З початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь у районі Авдіївки і Водяного, бойових втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на донецькому напрямку російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний вогонь з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки і Водяного.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Продовження особливого статусу Донбасу сприятиме мирному врегулюванню ситуації, - делегація в ТКГ

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15.12.2020 13:46 Відповісти
Вот вам и особый статус 😡 о котором чешет Гнида Кравчук ,шоб он сдох поскорее 😡😡😡
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15.12.2020 13:48 Відповісти
Ось **** мля не розумію, як це неприцільний??? А коли прицільний то тоді рикошет??? Вас дебілів речників та інший непотріб в МО на сутку в окопи під неприцільний вогонь так всретесь моментом!!! Пардонте за вислови але слів нема
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15.12.2020 14:03 Відповісти
 
 