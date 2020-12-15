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Новини Бюджет-2021
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Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта

Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта

Минулого тижня в динаміку бюджетної кризи залучений новий фактор - фінансова підтримка з боку західних країн і міжнародних організацій. Однак, навіть попри таку підтримку, ситуація з державним бюджетом залишається досить проблемною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив ексзаступник міністра економіки Павло Кухта.

"Зовнішнє управління" врятувало від недолугого внутрішнього управління. 9 грудня ЄС виділив Україні більше 600 млн євро макрофінансової підтримки. Потім, 11 грудня Світовий банк схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 300 млн доларів. Факт надання цієї підтримки, та очевидна наявність за нею "відмашки" від МВФ дозволили Мінфіну зробити додатковий випуск єврооблігацій та залучити за ними ще 600 млн доларів. Таким чином, зовнішні партнери підставили уряду фінансове плече більш ніж на 1,6 млрд доларів (більше 45 млрд грн) - і таким чином дали можливість значно полегшити проходження бюджетної кризи, створеної власною недолугою бюджетною політикою уряду", - йдеться в повідомленні.

За словами Кухти, ситуація з виплатами казначейства залишається вкрай складною.

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"Деяким розпорядникам лише зараз почали проводити платежі за перші дні листопада. Інші взагалі до сих пір нічого крім захищених зарплат та платежів ЖКП не можуть заплатити. Здається, отримані від іноземних партнерів гроші чи то ще не потрапили в систему казначейства, чи то притримуються. Нарешті окремі відомства почали все це озвучувати публічно - заступник голови Державної судової адміністрації на засіданні комітету ВРУ з правової політики прямо сказав, що з 9 листопада казначейство не відкриває його організації 214 млн грн асигнувань. Розповсюджена в медіа та соцмережах історія про те, як суди не можуть розсилати листи, сталася саме через ці не відкриті асигнування", - підкреслив екс-заступник міністра.

Крім того, Кухта зазначив, що неоплачені фінансові зобов'язання казначейства залишаються ненормально високими.

"Станом на зараз вони становлять 14,6 млрд грн. Проте хоча б є невелике зниження порівняно з попереднім тижнем - тоді було 16,3 млрд грн. Для порівняння, всередині грудня минулого року цей показник становив всього лише 3,5 млрд грн. Ймовірно, завдяки іноземній допомозі, уряду таки вдасться уникнути найгірших проявів бюджетної кризи - тобто пенсії з зарплатами таки повністю заплатять. Водночас, бюджетна проблема від цього нікуди не зникає, оскільки її першопричина - недолуге планування та виконання бюджету урядом - тільки погіршується" , - пояснив Кухта.

Як зазначає ексзаступник міністра, ключовою проблемою тепер стане бюджет на 2021 рік, адже уряд заклав до бюджету завищений прогноз доходів і істотний дефіцит на 5,5% ВВП.

"Вже зараз зрозуміло, що, з таким бюджетом, наступного року ми повністю залежатимо від підтримки міжнародних організацій та від доступу до світових фінансових ринків. Навіть за наявності цієї підтримки та доступу, бюджет буде важко виконувати і ймовірним є його перегляд. Без них, нас 100% очікує нова бюджетна криза, причому вона може бути гірша, ніж цього року. Треба чесно розуміти, що ЄС та Світовий банк (явно з "відмашкою" від МВФ) надали нам зараз фінансування з сильним відхиленням від звичної для них практики - по-нормальному не виконана жодна з важливих для них умов. Робота антикорупційної інфраструктури повноцінно не відновлена, бюджет на 2021 рік є очевидно глибоко проблемним. Зрозуміло, що зараз ніхто не зацікавлений напередодні кампанії з вакцинації, яка має покласти край світовій епідемії коронавірусу, отримати в сусідній з ЄС країні економічну кризу і остаточну втрату спроможності цю кампанію провести. Власне, ЄС роздав гроші 10 сусіднім країнам, сумарно на 3 млрд євро, теж на фактично безумовних засадах", - розповів Кухта.

У той же час Кухта підкреслив, що серед багатьох впливових груп усередині України все це сприйнято як сигнал про готовність Заходу закривати очі на зупинки і відкати реформ і надавати гроші просто так.

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"Знаючи, як ці групи мислять та працюють, можна з майже 100% ймовірністю очікувати від них намагань наступного року зривати ті чи інші критичні для програм МВФ, ЄС та інших міжнародних організацій умови. На жаль, інших наслідків у безумовного надання грошей при явно невиконаних умовах для їх отримання і бути не могло.

Це означає, що наступного року нас чекає нова бюджетна криза. Причому, є всі шанси, що вона буде ще більш жорсткою, ніж нинішня. В тому числі, вона цілком може уповільнити темпи економічного відновлення після кризи, а також може мати непередбачувані (принаймні, прямо зараз) політичні наслідки", - підсумував заступник міністра економіки.

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Топ коментарі
+34
Фігня. "АБИ НЕ ПОРОШЕНКО!!!"
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15.12.2020 13:45
+14
В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 2104
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15.12.2020 13:55
+14
Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9100
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15.12.2020 14:05
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Фігня. "АБИ НЕ ПОРОШЕНКО!!!"
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15.12.2020 13:45 Відповісти
правильно.. зробіть його ще раз разом..
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15.12.2020 13:50 Відповісти
курча, ця ж Кухта, але від 10.03.20 15:37:
"Сьогодні за рішенням Уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов'язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України. Зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль для того, щоб процес зміни Уряду ніяким чином не позначився на злагодженості та якості роботи Міністерства та пройшов непомітно для наших громадян, а всі напрацювання були передані наступникам", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3180456
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15.12.2020 14:15 Відповісти
спасли зебиков, а те будут похваляться какие они мастера спирта
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15.12.2020 13:47 Відповісти
Ого. Эраблагополучия будет ещё более эраблагополучнее чем теперь? Хоть бы "кони не двинуть" от такого счастья.
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15.12.2020 13:48 Відповісти
В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта - Цензор.НЕТ 2104
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15.12.2020 13:55 Відповісти
ну,кацапа...нам разрешают-а вам наоборот,запрещают .скоро и жижу запретят продавать,а до этого-получать в казну бабки за уже проданную.
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15.12.2020 14:30 Відповісти
https://twitter.com/__M_s_n__ Хіба можна забанити ідею? https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__

9 грудня 2020: ЄС надає Україні допомогу в розмірі 600 млн. євро за клоунські обіцянки проведення реформ і боротьби з корупцією
10 грудня 2020: суд поновлює розгляд справи про повернення Привату Коломойському
Господи, як же соромно за цих уйбщних шулерів
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15.12.2020 14:04 Відповісти
в баксы или евро? )))
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15.12.2020 13:52 Відповісти
50/50
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15.12.2020 13:54 Відповісти
В датские кроны 👌🏻
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15.12.2020 13:55 Відповісти
Вывсеврете , потому что на ОП сколько больше денег дали ? То где этот кризис? 😂😣😂😂
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15.12.2020 13:54 Відповісти
та, майже байка, що там дали... Одна ДУСя, дає їм так, що головний Зе!біл вже Мендельвошку не хоче.
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15.12.2020 14:19 Відповісти
да вообще теперь непонятно, нафиг Украине вот-это правительство. Максимум обещаний - это то койки в больницу, то расширение моргов. Це не влада, це клоунада. Брандспойтом їх з Банкової змивати в унітаз треба.
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15.12.2020 13:55 Відповісти
Что умный нарид выбрал себе , то и есть ? Кто за главного клоуна голосовал ? Марсианин?
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15.12.2020 13:56 Відповісти
Короче, от снижения цен и тарифов до конца эпохи бедности или 3,14 Зе-ца прошло полтора года!
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15.12.2020 13:55 Відповісти
А что думали будет по другому ? Это не возможно! Почему ? Еврейская мафия и тут все проблемы
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15.12.2020 13:58 Відповісти
Стесняюсь спросить: А в Израиле какая мафия?
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15.12.2020 16:26 Відповісти
Всех бывших, включая Порошенко, такое прозрение посещает, такое глубочайшее видение ситуации и такой прогноз будущего... Стоит попасть в руководство и такой ... бездарью становятся, а руки так и тянутся, так и тянутся к бюджету...
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15.12.2020 13:57 Відповісти
Бывших не бывает .😂😂😂😂😂
Вот « бывшая « Тимошенко при корите уже лет 20
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15.12.2020 14:00 Відповісти
При кориті - це коли президентом або прем'єром, а в Верховній Раді - то таке, мисочка, хіба що.
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15.12.2020 22:54 Відповісти
Я давно говорю , что бы спасти украинцев в Украине , надо отдать управление Украиной ЕС и США . А так только он мысных евреев и их холоп не будет . Уже украинцы едут на запад работать и ещё больше будут уезжать спасаясь от мафии
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15.12.2020 14:07 Відповісти
Или надо вернуть Порошенко.
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15.12.2020 15:21 Відповісти
Щоб він провів ще 144 потужні реформи олігархічного ладу і ще більше його укріпив?
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15.12.2020 22:55 Відповісти
"новые гоооды прихоодят, онии будууут тоже трудныыы!!"
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15.12.2020 14:02 Відповісти
Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9100
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15.12.2020 14:05 Відповісти
Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом -
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
Источник teksty-pesenok.ru
Но нету время, рыдать, рыдать когда,
Сменим мы стремя на сталь, на сталь труда!
На все вопросы один, один ответ!
И никакого другого нет...Прекрасна гра Карцева. А голос!
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15.12.2020 21:49 Відповісти
Ждём свежий жалобный видосик от зели .
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15.12.2020 14:09 Відповісти
Украине нужно уничтожить систему выстроенную на коррупции и в верху коррупции стоят олигархи и значит их нужно уничтожить в первую очередь! А еще нужно убрать расточительность средств на не нужные вещи и тратить деньги только на необходимое - без чего нельзя прожить. Еще нужно создать Big Date страны в режиме реального времени, чтобы видеть какие предприятия приносят доход, а какие приносят убытки и если предприятия, которые убыточные не стратегические, то их нужно сворачивать или помочь им стать прибыльными - модернизировать их, чтобы они начали делать что то новое и что может стать востребованным и их продукция будет продаваться, а если их нельзя сделать прибыльными, то их нужно сворачивать. И Украине нужно Украине нужно открывать больше новых предприятий, которые будут делать товары на экспорт ибо единственный способ сделать государство богатым - это экспорт продукции за границу, и за который в страну будут с продаж поступать деньги и они будут дальше ходить в стране и люди будут становиться богаче. И Украине нужно уменьшать импорт и нужно начать защищать своих производителей, чтобы люди покупали Украинские товары, а не импортные ибо если люди будут покупать Украинское, то деньги будут оставаться в стране, а если будут покупать импортные, то деньги будут уходить в другие страны с их производителями. И нужно закрыть вывод средств из страны.
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15.12.2020 14:21 Відповісти
Зеленский этим и хотел, наверное, заниматься, когда двинулся умом в президенты Украины. Вот только чем он занимается, став президентом -- ???
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15.12.2020 14:31 Відповісти
Да тебе, друг, в депутаты надо! Один в один депутатские лозунги. Только забыл сказать КАК это все делать, КТО это все будет делать и ПОЧЕМУ он/они это будут делать.
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15.12.2020 16:30 Відповісти
шоб продержались в междувластие,пока байден не встанет окончательно у руля.
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15.12.2020 14:32 Відповісти
«По нашим даним,якщо будівництво не ********** зараз-воно обов'язково ********** в наступному кварталі.»
©
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15.12.2020 14:38 Відповісти
В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис/ А мы тебе не верим, траля-ляля-ляля, а мы тебя проверим, траля-ляля-ляля. Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем, - подчеркнул президент.-Тот самый. Который пианист.
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15.12.2020 14:48 Відповісти
Та ладно... Бывший и.о. министра экономики говорит шо без него будет страх, мрак и ничего человеческого?
А вот если с ним, то зефирка на мороженке?
Я боюсь уже...
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15.12.2020 14:48 Відповісти
"В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта" - кто виновен в этих кризисах, народ или зелёная власть? Тут одно из двух, или народ ленивый, что вроде бы сразу отпадает, или власть тупая, жадная и воровитая.
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15.12.2020 15:00 Відповісти
Когда страной правит конюх, толк не будет...а те которые привели к власти данное недоразумение, сегодня должны все это "жрать" полным ведром...Заслужили...
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15.12.2020 15:01 Відповісти
ото сама і жери........ .
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15.12.2020 15:32 Відповісти
в стране хрен пойми что, экономика все ниже и ниже, а решений все не видно... А пока даже обычные люди отворачиваются от страны. Все больше вижу бывших "патриотов" которые пытаются тянутся к русне. Кому интересно, могу показать одного из таких, предлагает бесплатно днр символику, неужели никакой ответственности за подобное у нас не предусмотрено??
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15.12.2020 15:27 Відповісти
ну что ЗЕБЕнчики!!! какая разНиЦя????
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15.12.2020 15:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hljAbi2xXFY Монсанто і Гейтс: інвестиція на скорочення населення
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15.12.2020 15:52 Відповісти
На прошлой неделе в динамику бюджетного кризиса вовлечен новый фактор - финансовая поддержка со стороны западных стран и международных организаций. Однако, даже несмотря на такую поддержку, ситуация с государственным бюджетом остается весьма проблемной Источник: https://censor.net/ru/n3237036

ЯК ЩО ПРИПРЕ КЛОУН ПОБІЖИТЬ ЗА КРЕДИТОМ ДО КАЦАПІВ, ЦЕ Ж НЕ ТАЄМНИЦЯ ...
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15.12.2020 17:39 Відповісти
Епоха бідності закінчиласьНаступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 9476
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15.12.2020 17:45 Відповісти
Наступного року на Україну чекає нова бюджетна криза, вона стане ще жорсткішою, ніж нинішня, - колишній в.о. міністра економіки Кухта - Цензор.НЕТ 52
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15.12.2020 17:46 Відповісти
еще один зеленый педикюрист-маникюрист-власоукладыватель...
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15.12.2020 17:46 Відповісти
У всех этих кризисов (экономический, политический, оборонный, внешнеполитический, бюджетный, ковидный, КСУшный, САПовско-НАБУшный-ГБРэровский и пр.) есть имя--зеленский-- подлец, мародер, вор,брехун, бездарь и ссыкло!
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16.12.2020 00:35 Відповісти
це що за експерд ?
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16.12.2020 08:11 Відповісти
 
 