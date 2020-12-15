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акція (1434) Київ (19122) патрульна поліція (1431) Хрещатик (27)

Акція протесту в центрі Києва: рух транспорту на вул. Хрещатик тимчасово обмежено, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух транспорту тимчасово обмежено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Telegram.

"Шановні водії, у зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик рух тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, сьогодні біля Верховної Ради почалася акція "СТОП локдаун!", учасники якої вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2) та №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - "SaveФОП".

Пізніше учасники протесту пройшли маршем вулицею Грушевського і Європейською площею до Майдану Незалежності. Вони спробували встановити намети, але їм перешкодили представники Нацполіції. У підсумку між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

Також дивіться: ФОПи пікетують Раду: вимагають скасування заборони на роботу під час майбутнього локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Акція протесту в центрі Києва: рух транспорту на вул. Хрещатик тимчасово обмежено, - патрульна поліція 01
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Акція протесту в центрі Києва: рух транспорту на вул. Хрещатик тимчасово обмежено, - патрульна поліція 02
Фото: патрульна поліція

Акція протесту в центрі Києва: рух транспорту на вул. Хрещатик тимчасово обмежено, - патрульна поліція 03

Автор: 
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Топ коментарі
+24
Зачем у зеголосилок отбирать их порцию газа от "простого парня"?хай,сначала сами насладятся так,чтоб на всю жизнь запомнили,что голосовать надо за страну,которая еще и воюет,а не за свои призрачные хотелки...
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15.12.2020 14:02
+16
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/groups/451858115158010/permalink/1352117888465357# 50 мин. ·

Владимр Зеленский выглянул в окно Офиса президента и обратился к Ермаку:

- Андрюха, смотри сколько людей пришло. Как думаешь, зачем?
- Так это же мы с тобой поставили карусель и каток. Вот очередь и выстроилась. Люди пришли развлечься, - ответил Ермак.
- Точно? - неуверенно спросил величайший политический лидер по версии главы ОП.
- Зуб даю, - ответил Ермак цитирую своего подопечного.
- А флаги им зачем? Это не какой-то протест? , - продолжал интересоваться Зеленский.
- Что ты? Какой протест. Это так радуются они всему, что ты делаешь. Вот, махают они ими тебе, Вова. Благодарят, видимо...
- Так может я выйду к ним и они мне лично скажут слова благодарности? - с надеждой в голосе задал вопрос президент Украины.
- Не, не надо. Эти так могут отблагодарить, что потом пару недель "благодарности" сходить с лица будут. Так что не надо их баловать. Смотри на них из окна.
- Жаль, - взгрустнул Зеленский, - Но это моя судьба. И давай наконец-то поговорим о государственных делах. Например, о том куда поедем отдыхать. Только чур не в Оман.

И они принялись строить планы.
А за окном шумели люди. Это был обычный день конца эпохи бедности.
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15.12.2020 14:05
+14
Уходи, Володя. Сам…
Мнения 15-дек, 07:379 3 755 0

Вова… А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления.

Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок.

Нет, я, конечно, верю, что ты, возможно, искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали.

Дескать, ты, Вова, только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке…

И все соратники Януковича сами отправятся на нары…

Бурштын обратно самозакопается…

Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка…

И Володя Путин только при упоминании одного твоего имени потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса…

Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты, собственно, будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё, что захочешь, только согласись.

Почти два года прошло, Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО…

Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину.

Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум.

Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом.

Всего за два года, ты, Вова, просрал на международной всё, что только можно было просрать.

Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой.

Экономика находится где-то в районе государева очка… вернее, чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика.

Кстати, как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен (а то никто не поверит).

Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому…

А знаешь, Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана.

Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел…

Прошло всего-то несколько лет. И сейчас миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами.

Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя «Как тебе спится, Володя, после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?…

И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет, Вова? Нет?..

Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его?

Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?».

И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья…

Уходи, Володя. Сам… Два, три предложения, глядя в объектив, и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно.

Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно, Вова. Слышал про такую страну?

Олексій Петров
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15.12.2020 14:12
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зеленский травит народ газом! он пошёл по стопам януковича!! народ подтягивайтесь все на майдан!!
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15.12.2020 13:57 Відповісти
Зачем у зеголосилок отбирать их порцию газа от "простого парня"?хай,сначала сами насладятся так,чтоб на всю жизнь запомнили,что голосовать надо за страну,которая еще и воюет,а не за свои призрачные хотелки...
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15.12.2020 14:02 Відповісти
Неужели, ипритом?
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15.12.2020 14:04 Відповісти
не все а 73%
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15.12.2020 14:04 Відповісти
Не собираюсь за Зебилов разгребать их зеленую жижу.
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15.12.2020 14:17 Відповісти
Зачем?
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15.12.2020 14:21 Відповісти
Там больше половины ватного дерьма, вышли "майданить" только тогда когда их кумир, за которого они голосовали залез им в карман своей кошерной ручкой. Где же вы раньше были, когда страну сдавали сцыкливому, антиукраинскому ничтожеству? А я говорил, дебило-предпринимателям до чего это все доведет, смеялись и у виска крутили пальцем. Теперь я смеюсь. Хоть и сам являюсь ИП, но хрен вам во се рыло я поеду "майданить" по этому поводу. По другому поводу поеду, по этому НЕТ!!!
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15.12.2020 14:28 Відповісти
Акция восьмитысячников.
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15.12.2020 13:59 Відповісти
Ага. А організаторами є попоблок.
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15.12.2020 14:17 Відповісти
то "сносітєлі" обіжаюцца: "тю, а нас за шо?.."
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15.12.2020 14:02 Відповісти
Акция протеста в центре Киева: движение транспорта по ул. Крещатик временно ограничено, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 5252
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15.12.2020 14:04 Відповісти
Невже "смєтуни" зібралися?
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15.12.2020 14:04 Відповісти
Акция протеста в центре Киева: движение транспорта по ул. Крещатик временно ограничено, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1327
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15.12.2020 14:04 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/groups/451858115158010/permalink/1352117888465357# 50 мин. ·

Владимр Зеленский выглянул в окно Офиса президента и обратился к Ермаку:

- Андрюха, смотри сколько людей пришло. Как думаешь, зачем?
- Так это же мы с тобой поставили карусель и каток. Вот очередь и выстроилась. Люди пришли развлечься, - ответил Ермак.
- Точно? - неуверенно спросил величайший политический лидер по версии главы ОП.
- Зуб даю, - ответил Ермак цитирую своего подопечного.
- А флаги им зачем? Это не какой-то протест? , - продолжал интересоваться Зеленский.
- Что ты? Какой протест. Это так радуются они всему, что ты делаешь. Вот, махают они ими тебе, Вова. Благодарят, видимо...
- Так может я выйду к ним и они мне лично скажут слова благодарности? - с надеждой в голосе задал вопрос президент Украины.
- Не, не надо. Эти так могут отблагодарить, что потом пару недель "благодарности" сходить с лица будут. Так что не надо их баловать. Смотри на них из окна.
- Жаль, - взгрустнул Зеленский, - Но это моя судьба. И давай наконец-то поговорим о государственных делах. Например, о том куда поедем отдыхать. Только чур не в Оман.

И они принялись строить планы.
А за окном шумели люди. Это был обычный день конца эпохи бедности.
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15.12.2020 14:05 Відповісти
Я цю країну створював !
Я міг піти і у владу у 90-х ...
Та ні -вважав , що моє приватне підприємство - важливіше ...
Уже його нема ! У тому числі через діяльність Фонду Комунального Майна Садового )
Та я впевнений - перемогти підприємців - значить вернути країну у совдепію
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16.12.2020 00:12 Відповісти
По зову жадности.
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15.12.2020 14:08 Відповісти
авакова - в отсавку
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15.12.2020 14:07 Відповісти
... в отставку ? Аваков виноват в том , что "бессмертные" идиоты не чувствуют страха перед COVID-19 ?
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15.12.2020 14:18 Відповісти
Моя знакомая ФОП-зебилка заявила, что никогда не откажется от поддержки ЗЕ. Ну, никогда, так никогда. Тогда никогда никто и не выйдет вас защищать от ЗЕрепрессий. Жрите, господа, жрите.
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15.12.2020 14:07 Відповісти
надо писать не стоп локдаун, а стоп зелох
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15.12.2020 14:08 Відповісти
Весь мир держится за средний класс, который кормит его, кроме одной страны - нашей!!!
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15.12.2020 14:09 Відповісти
Это когда ФОПы Украины кормили весь мир? Прослойка, живущая за счет двойной бухгалтерии и взяток фискалам - мои кормильцы?
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15.12.2020 14:15 Відповісти
Можна питання?
1. де ти купуєш товари для себе?
2. як здебільшого реалізують свої товари виробники?
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15.12.2020 14:22 Відповісти
Европа вводит жестокий карантин,а наши депилы митингуют за отмену.
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15.12.2020 14:09 Відповісти
Европа ещё и поддержку оказывает своим предпринимателям. Но - "это другое". Правда?
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15.12.2020 14:12 Відповісти
А откуда Европа берет деньги для их поддержки? Не задумывались? Но думать "это другое". Правда?
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15.12.2020 17:02 Відповісти
Дайте подумать.... Они построили экономику на мелком и среднем бизнесе, создали им условия, собрали налоги, и с этих денег пошла поддержка ? Та не, куйня какая... Слушайте, знаю!!!! Просто они лучше принимают со всех сторон, как говорит Бубочка!!!
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15.12.2020 17:18 Відповісти
Ключевое слово "платят налоги" Вы вообще когда последний раз их платили? А те кто там митингуют хоть знают такое платить налоги?
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15.12.2020 17:23 Відповісти
"Вы вообще когда последний раз их платили? " - почему вы всех равняете по себе? Почему вы решили что "те кто там митингуют" - не платят налоги? Опыт?
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15.12.2020 17:54 Відповісти
Те кто платит налоги работают,у них нет на это времени,а люмпены то за бляхи митингуют,то против карантина.
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15.12.2020 18:04 Відповісти
советский нарид, подогретьій рьігами
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16.12.2020 01:00 Відповісти
В январе всё решится : коек нет , кислорода нет , врачей нет . Даже не жалко идиотов .
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15.12.2020 14:13 Відповісти
Уходи, Володя. Сам…
Мнения 15-дек, 07:379 3 755 0

Вова… А ведь скоро два года с твоего радостного новогоднего поздравления.

Два года с громкого заявления стать президентом. Два года пустых обещаний и сказочных сказок.

Нет, я, конечно, верю, что ты, возможно, искренне хотел построить тут дом Солнца. И те, кто в итоге тебя привёл за ручку на церемонию инаугурации, именно это тебе обещали.

Дескать, ты, Вова, только скажи «Да», и всё произойдёт как в сказке…

И все соратники Януковича сами отправятся на нары…

Бурштын обратно самозакопается…

Так называемые порохоботы, ну те, не совсем понятные 25% исчезнут как утренняя дымка…

И Володя Путин только при упоминании одного твоего имени потеряет сознание от страха, успев перед этим подписать приказ про деоккупацию Крыма и Донбасса…

Ах да, ещё тебя все будут фактически носить на руках, а ты, собственно, будешь наслаждаться всеобщим обожанием. В общем, всё, что захочешь, только согласись.

Почти два года прошло, Вова! И что? И НИ-ЧЕ-ГО…

Кому ты был должен по гроб жизни за то, что дали подержаться за булаву, тебя поимели. Вернее не тебя, а Украину.

Быстро вернув и компенсировав миллиарды гривен. Тихо и спокойно. Чтобы не поднимать лишний шум.

Откусили нехилые кусочки от финансового пирога страны, пока ты устраивал шоу Новые Санжары и встречал самолёты с коммерческим грузом.

Всего за два года, ты, Вова, просрал на международной всё, что только можно было просрать.

Соратники Януковича прочно обосновались на Банковой и давно крутят тобой, как ребёнок послушной юлой.

Экономика находится где-то в районе государева очка… вернее, чуть ниже хвостика слона, но это одно и то же. А люди в больницах бросают жребий, кому достанется кислород, пока твой задрипанный Офис пишет сценарий нового ролика.

Кстати, как там подготовка к Новогоднему обращению? Всё пучком? Ты же только не забудь упомянуть Порошенко и Рошен (а то никто не поверит).

Это же они забыли снабдить «ковидные» койки кислородом, из-за чего сотни украинцев отправились в мир иной? Ну они, больше некому…

А знаешь, Володя, что тебя больше всего гложет? То, что ты больше никогда не будешь купаться в лучах всеобщего обожания. Ну как было тогда, семь лет назад. Кто-то восхищался тобой как комиком, кто-то любил в тебе актера, а кто-то классного пацана.

Были люди равнодушные. Но вряд ли были те, кто тебя презирал и ненавидел…

Прошло всего-то несколько лет. И сейчас миллионы украинцев при виде тебя, уже обвешанного прозвищами (Уклонист Оманский, Моника Потерпевшая и так далее), скрежещут зубами.

Им не нужен автограф, как это было бы еще два года назад. Они желают спросить у тебя «Как тебе спится, Володя, после того, как Ярослав Журавель умер под твоим личным контролем?…

И про упоминании Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко давление не скачет, Вова? Нет?..

Как там поживает российский агент на Банковой? Кофе хоть угощаете его?

Не устал ещё солдатам и офицерам на фронте лапшу на уши вешать?».

И ещё у них десятка три разных вопросов. Злых вопросов. Очень. Рвущих сердца украинцев в клочья…

Уходи, Володя. Сам… Два, три предложения, глядя в объектив, и тебе станет легче. Уходи, пока не поздно.

Да нет, не для тебя поздно, кому ты фиг нужен? Пока для Украины не поздно, Вова. Слышал про такую страну?

Олексій Петров
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15.12.2020 14:12 Відповісти
Запам'ятайте: нікому не потрібні ФОПи - тіки корпорації і найманці. Ніхто ФОПи не захистить.
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15.12.2020 14:18 Відповісти
Холодильник потроху починає перемагати телевізор...
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15.12.2020 14:22 Відповісти
Акція протесту в центрі Києва: рух транспорту на вул. Хрещатик тимчасово обмежено, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3218
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15.12.2020 14:29 Відповісти
если даже найдутся такие слабоумные и безрассудные, их свои же зеленые забуцкают. А вот посмотреть на это было бы прикольно
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15.12.2020 14:38 Відповісти
На Майдані повернення в часи Януковича.
Зеленський і його режим остаточно перейшли межу. Кількох побитих людей забирають швидкі.
На Майдані затримання підприємців, весь Хтещатик і урядовий квартал в «космонавтах». Давно такого не було. Дуже давно.
На пагорбах Мар'їнівського парку «ланцюги» правоохоронців в повній амуніції, не дають людям пройти по вулиці Грушевського та назад до ВР.

Акція протесту в центрі Києва: рух транспорту на вул. Хрещатик тимчасово обмежено, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 9579
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15.12.2020 14:43 Відповісти
Тут Вам не у вас )
Треба буде - знесуть "правоохоронців в повній амуніції"
Бо нас більше тай ми сильніші !
Білоруси - навчайтеся
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16.12.2020 00:23 Відповісти
Замість того, щоб підтримати протестуючих і викинути Янелоха з посади президента, хворобливі заздрісні українці святкують, що бариг б'ють Колись селюки потішалися, що "кулаків" і дійсно працюючих співвітчизників в Сибір вивозили...Тільки невдовзі в 33-му почали жерти своїх дітей недоумки!
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15.12.2020 14:50 Відповісти
73 %-ам пофіг на 73%, то в чому нам перейматись.
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15.12.2020 15:56 Відповісти
Льодова революція повинна стати Революцією гідності.
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15.12.2020 14:51 Відповісти
а ніхто часом не зна, скіко такий прапорець коштує?
як ото ті, якими так хвацько махають...
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15.12.2020 15:33 Відповісти
 
 