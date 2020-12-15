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Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських

Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських

Поліція Києва повідомляє про те, що під час акції на Майдані Незалежності у вівторок в Києві постраждало близько 40 поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі поліції.

"Під час акції на Майдані Незалежності постраждало близько 40 поліцейських. Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він знепритомнів, інші поліцейські зазнали опіків очей", - сказано в повідомленні.

У поліції нагадали, що у вівторок в центрі проходить масова акція, учасники якої пройшли від площі Конституції до Майдану Незалежності.

"Коли вони спробували встановити військові намети, виникла штовханина й учасники акції застосували в бік правоохоронців газові балончики. У результаті одного поліцейського вдарили по голові, і він знепритомнів, ще близько 40 зазнали хімічних опіків очей", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОПи спробували встановити намети на Майдані Незалежності: між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У поліції вкотре закликали учасників акції дотримуватися чинного законодавства.

Як повідомлялося, учасники акції "СТОП локдаун!" вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

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Топ коментарі
+29
милиция уже как футболисты - кто то рядом пукнул - и сотрясение моска..
как то видел , мужик пукнул так сразу 400 милиционеров упало а тут только 40 ? авакович ! не скрывай жертвы !
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15.12.2020 14:35
+21
Пластиковыми стаканчиками?
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15.12.2020 14:33
+21
Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських - Цензор.НЕТ 2223
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15.12.2020 15:12
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Пластиковыми стаканчиками?
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15.12.2020 14:33 Відповісти
нет, дудками
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15.12.2020 14:37 Відповісти
Гвалт !
Хулиганы полицию зрения лишают !

не прошло и семи лет.....
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15.12.2020 14:45 Відповісти
В ходе акции протеста предпринимателей в центре Киева на Майдане Незалежности продолжаются периодические стычки правоохранителей и митингующих. Полиция применяет слезоточивый газ.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Источник: https://censor.net/ru/v3237059

вот и причина "химического ожога" у полицейских... сами против себя применили - кто им виноват?))
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15.12.2020 16:20 Відповісти
милиция уже как футболисты - кто то рядом пукнул - и сотрясение моска..
как то видел , мужик пукнул так сразу 400 милиционеров упало а тут только 40 ? авакович ! не скрывай жертвы !
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15.12.2020 14:35 Відповісти
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15.12.2020 14:57 Відповісти
Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських - Цензор.НЕТ 2223
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15.12.2020 15:12 Відповісти
саме те !!
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15.12.2020 15:56 Відповісти
та у нас еще ладно...вон нарасее от пластиковых стаканчиков падают...истощенные на службе
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15.12.2020 14:37 Відповісти
после победы Майдана так оно и есть. Фактически сейчас любой может пойти под Верховну Раду, укутаться государственным флагом крикнуть"слава Украине, смерть ворогам" - бросить камень в мента, разможить ему голову и сказать что это все ради светлого будущего Украины и во имя "Небесной сотни". П.С. Ментов на Майдане опустили и обесценили даже ниже чем Яныка!!! И это не я говорю, а многие мои знакомые с МВД Украины.
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15.12.2020 15:17 Відповісти
тьху, вата, бутылку замени на потолще.
Овощ ментов опускал??? ты откуда - с Срязани или Спид*ербурга то?
у вас мусора как раз в фаворе, так что твои "знакомые" - обосрали Шойгу, или кто там у вас главмусор - покрышкин или как там, что Навальный его обосрал и тот обосрался - болотов вроде, или золотов, тьху, кликухи кринжовые
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15.12.2020 15:31 Відповісти
Мы говорим об украинских полицейских ( не приезжих оккупантах), которые в соответствии с Законом Украины "Про национальную полицию", Криминальным кодексом Украины - охраняют общественный порядок и здания государственной власти. "Вату", которая предала Украину, надо отстреливать, но здесь речь идет о другом. В любой демократической стране мира, при покушении на жизнь сотрудника при исполнении, полиция применит силу и будет права. так что не тролль меня.
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15.12.2020 15:50 Відповісти
У нас НЕТ полиции, у нас по прежнему МУСОРА.
Полиция - это те, кто на стороне ЗАКОНА и НАРОДА.
ПРОТИВ криминала и мошенников, НО ЗА МИРНЫЙ ПРОТЕСТ СВОЕГО НАРОДА!
НАРОД дал полномочия полиции.
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15.12.2020 16:19 Відповісти
ты веришь этой новости?
тут написали же - мусора сами применяют газы, а говорят что это их травят. ты откуда вообще еще раз? когда на колени ветеранов ставили в снег не так давно - это тоже "ментов опускают"? и в любой стране кроме диких так делается? или граждане кой-какие права имеют?
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15.12.2020 16:39 Відповісти
украинскую милицию ?
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15.12.2020 21:46 Відповісти
а ячего этот антимайдан хочет,не говорили?може зелю снять?или раду разогнать? шо не?
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15.12.2020 14:36 Відповісти
Говорили. Хотятт работать в локдаун и налоги не платить.
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15.12.2020 14:46 Відповісти
так то к санта клаусу...чего ментов то хотелками грузить?
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15.12.2020 14:49 Відповісти
Те, кто не платит налоги не бастуют, их все устраивает
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15.12.2020 15:40 Відповісти
Не кизди про налоги, товариСЧ! А лоХдаун, исключительно для тебе-подобных придумали, когда маркеты, ломбарды и распальцованные велюры работают, а остальным зась!
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15.12.2020 16:54 Відповісти
"Ты не сознание-ты совесть потерял.."©
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15.12.2020 14:36 Відповісти
Работа такая у полицейских, тяжелая, но нужная.
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15.12.2020 14:38 Відповісти
Так и знала ,что вы,коммуняки,с психическими отклонениями -в 21веке,живя в стране с таким ментовским беспределом,как в Беларуси,рассказывать,что менты хорошие...это ж надо таким подонком быть.
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15.12.2020 14:57 Відповісти
Та він сам в КГБ "батрачить"...
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15.12.2020 15:38 Відповісти
Во всех странах полиция есть и везде эта служба трудна и опасна.
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15.12.2020 16:42 Відповісти
та вы ж хуже чем бандюки
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15.12.2020 15:49 Відповісти
Во всём мире люди к демократии прошли путь в сотни лет . Мы хотим хотим пройти этот путь за шесть лет . Чуда не будет . Одним по-приколу , другие - вата . Третьи смирились и в это смутное время зарабатывают деньги .
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15.12.2020 14:40 Відповісти
30 лет хождения по граблям, Финны, Шведы, Немцы, Датчане, Норвежцы построили демократию за 40 лет.
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15.12.2020 14:51 Відповісти
ага, за 5 лет.
тебе выше написали как оно и было. другой вопрос шо щас мона и слегка быстрей.
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15.12.2020 15:33 Відповісти
Демократия закончилась после прихватизации и Лазаренко, когда украли заводы и за бабло продали должности, по планам кремля
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15.12.2020 15:38 Відповісти
А вона, твоя "демократія", була до "прихватизації"? Ти з якої планети прилетів? З "ВнутріМКАДії"?...
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15.12.2020 15:41 Відповісти
Нормально ж начинали, сдавали бутылки, стеклотару, макулатуру, в многоквартирных домах делали прачечные, в планах были мусоросжигательные заводы, Я хожу в магаз лет пять с одним пакетом, на кассе игнорю целовфан, по возможности одеваю секонд-хенд, не зашкварно и экологично. Копировали скандинавскую модель и копировали бы дальше, нет млин захотелось Дикого Запада, в полнейшей заднице, русня над нами глумится, поляки об нас вытираются и смотрят свысока.
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15.12.2020 16:11 Відповісти
"Я упала с самосвала
Тормозила головой...
Если-б руки не сломала,
тормозила-бы, ногой..."
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15.12.2020 16:14 Відповісти
АГА, сами себе брызгали баллончиками. Продажные СМИ, пишут только о пострадавшей милиции, а сколько пострадало мирных людей умалчивают(
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15.12.2020 14:42 Відповісти
Потому что из мирных никто не пострадал.
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15.12.2020 14:47 Відповісти
З форума видно?
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15.12.2020 15:19 Відповісти
Так а чому протестуючі не йдуть до свого препіздєнта,і нічого від нього не вимагаюють? А крайні,як завжди,паліція...
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15.12.2020 14:42 Відповісти
Так не бывает, чтобы пострадали только полицейские.

Авакян, давай информацию о самочувствии участников акции, а не только твоих ментов.
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15.12.2020 14:43 Відповісти
ФОТО.
https://pbs.twimg.com/media/EpR0-ILWEAEahi9?format=jpg&name=small

Поліцаї розпилюють балончик в очі людям.
Але люди, за версією аваківців, не постраждали.
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15.12.2020 15:17 Відповісти
Может не выполняли указания полицейских? Такое бывает.
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15.12.2020 16:41 Відповісти
Як же мені жалко нещасних мєнтів! Але мєнти можуть легко змінити свою важку професію на будь-яку іншу. Наприклад, заснувати свій бізнес, стати ФОПами, бути обкраденими владою, піти протестувати на Майдан, спробувати встановити палатки - і отримати кийком по макітрі від колишніх колег.
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15.12.2020 14:44 Відповісти
какой бизнес ? у 90 % мусоров руки под куй заточены, оно всю жиСТь тяжелее стакана ничего не поднимало
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15.12.2020 15:51 Відповісти
Мирный протест.
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15.12.2020 14:45 Відповісти
Он был мирным пока не появились мусора.
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15.12.2020 14:54 Відповісти
Это какое побоище должно пройти чтоб 40 мусоров пострадало,страшно представить сколько ранено и пострадало тогда гражданских
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15.12.2020 14:46 Відповісти
Ментов зашугали за последние годы так,что они совсем уже народ защищать не будут.Страной рулят титушки и их поводыри..
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15.12.2020 14:46 Відповісти
а они когда то защищали ? народ ?
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15.12.2020 15:52 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1338813753551429633 55 мин

Почему у нас в стране власть ВСЕГДА является антинародным инородным преступным образованием, которое мы 30 лет пи.....м-пи....им и всё никак выпе.....ть не можем?
Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських - Цензор.НЕТ 7002
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15.12.2020 14:46 Відповісти
Тому що влада ще жодного разу не була не те що народна, а навіть просто українська. Хто володіє фінасновим ресурсом і ЗМІ - той і отримує-захоплює владу. А серед володарів українців немає взагалі.
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15.12.2020 14:50 Відповісти
потому шо как в селе поп - гундят на него, сочиняют анекдоты, но не выгоняют - А у кого свечки покупать будем да кому платить шоб пробормотал на какой-то праздник и взбрызгнул на рабов?
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15.12.2020 15:35 Відповісти
тю, а які ж дебіли увесь цей час нам владу обирали?
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15.12.2020 16:53 Відповісти
Ніхто не помітив тенденції - за останні кілька місяців при будь-яких зіткненнях поліції з громадянами подається тільки статистика потерпілих поліціянтів і ані слова про травми звичайних громадян. Тобто в нас майже все так, як і в паРаші
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15.12.2020 14:46 Відповісти
А чим Авакян відрізняється від, наприклад, Лаврова чи Симонян? Та нічим, усі вони зайди, що сидять і жирують на чужому хребті, такі собі заробітчане-колонізатори. І їм автохтонів не жалко ані краплі. Вас же нет дивує, що теракти у Франції вчиняють виключно мусульмане, а злочини в основному недавні "біженці"? Тут те саме.
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15.12.2020 14:57 Відповісти
так милиция сегодня как после приказа - рядом пукнули -падай и делай вид шо побили , и кричи "напад напад на працівників стаття 345 "
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15.12.2020 15:54 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1338827523984076804 1 мин

Это видео-для собравшегося снова отдыхать,утомленного Зеленского:Видишь,Вова,КАК может быть,если бы не МВД!!! Не сцы,Вова-тебя защитят!И волки сыты,и овцы ,почти,целы.40 пострадавших сотрудников не жаль-ради таких "высоких" целей.Сколько пострадало среди митингующих?
https://twitter.com/i/status/1338824541875920897
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15.12.2020 14:47 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWQzgnC4x9ZPDa9Xix3QANzdlSYMxp4VIxi0m9AtIJ2qjWsX8pAuJptc4EL1LHWDR9DVNXk8j2RZXp6-PTS3502WYmeXuRFxLYgpGkObgC6cgWe3RchIQUBR0xSZW8jDmsQRm0VHqQB_pnIRhOso1AzXqtbzKXmzzHSlsRl2N364w&__tn__=-UC*F Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3599068983464211&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWQzgnC4x9ZPDa9Xix3QANzdlSYMxp4VIxi0m9AtIJ2qjWsX8pAuJptc4EL1LHWDR9DVNXk8j2RZXp6-PTS3502WYmeXuRFxLYgpGkObgC6cgWe3RchIQUBR0xSZW8jDmsQRm0VHqQB_pnIRhOso1AzXqtbzKXmzzHSlsRl2N364w&__tn__=%2CO*F 29 хв ·

А це нічого не нагадує?

Влада Зеленського остаточно пішла шляхом Януковича-Лукашенка.
Вже й автозаки на дорогу виставлені. Якраз в тому місці де стояла беркутня під час бійні на Грушевського в січні 2014го.

Різануло око. Досі не можу повірити що це сьогодні, а не 7 років назад...
Що заважає Зеленському? ФОПи? Люди що мирно протестують і мають свою позицію? Але ні, він озлоблено готовий кидати «космонавтів» на Майдан Незалежності, перегороджувати вулиці та заповнювати центр Києва правоохоронцями.

Не даремно в бюджеті на 2021 рік для ДБР/ОГПУ/ОП долаткові мільярди, а для армії недовиконане оборонне замовлення.Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських - Цензор.НЕТ 8547
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15.12.2020 14:48 Відповісти
И кончит эта зебильная власть как власть янукодла...но надеюсь осел с зелеными сотоварищами сбежать не успеет...
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15.12.2020 14:55 Відповісти
Ви ж розумієте, що ці гніди зєбільні будуть ховатись , і з під тишка бекать, що всі плахіє а ані харошіє.
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15.12.2020 15:01 Відповісти
чергова брехня татар-овцев..
п"ять хвилин тому поліцай прямо на Майдані в інтерв"ю Прямому наживо сказав, що Їхні НІХТО не постраждав..
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15.12.2020 14:53 Відповісти
Что за дибил такие новости пишет???? Забыл написать что пару полицаев на столбе колючкой привязали
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15.12.2020 14:57 Відповісти
Удар по голове для мента абсолютно безопасен...мозгов нет...сотрясаться нечему...
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15.12.2020 14:59 Відповісти
А как они их получили, если у них должны быть опущены щитки шлемов? Да еще и удар по голове...
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15.12.2020 15:00 Відповісти
та пiхуй , бидло сіра маса народ населення електорат нарід захаває
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15.12.2020 21:50 Відповісти
.....и головешки как говорил Чечетов
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15.12.2020 15:01 Відповісти
Любопытно, откуда президент порадует ща видосиком, что всё ****** и будет лучше. Мендель, приготовится.
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15.12.2020 15:03 Відповісти
Хотя... вон недавно один активист поваливший ханукию - просто вытолкал двух (!!) сотрудников СБУ (!!!) одной (!!!) рукой (второй - снимал процесс на видео). Так чему удивляться...
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15.12.2020 15:04 Відповісти
Я предлагаю посадить всех этих "барыг ковидных". Правильно зебилятки?🤔😁
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15.12.2020 15:05 Відповісти
Лиза Богуцкая уже где-нибудь высралась . Это же ПУТЧ.
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15.12.2020 15:10 Відповісти
Они же там все в бронешапках с забралом. Да и экипированы так, что у средневековых рыцарей борода от слюны мокрая.
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15.12.2020 15:11 Відповісти
Де фото, відео із підтвердженням версії ментів?
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15.12.2020 15:21 Відповісти
Есть куча фото уже в сети. На которых имеенно менты применяют спец. средства, а не митингующие.
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15.12.2020 15:28 Відповісти
Претензии к Авакову. Зачем заковал полицию в доспехи, под тяжестью которых бойцы с ног падают? А виноваты митингующие? Нехорошо!
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15.12.2020 15:15 Відповісти
Фактически сейчас любой может пойти под Верховну Раду, укутаться государственным флагом крикнуть"слава Украине, смерть ворогам" - бросить камень в мента, разможить ему голову и сказать что это все ради светлого будущего Украины и во имя "Небесной сотни". П.С. Ментов на Майдане опустили и обесценили даже ниже чем Яныка! И это не я говорю, а многие мои знакомые с МВД Украины.
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15.12.2020 15:18 Відповісти
да заткни уже рыло тем на чем сидишь, вата!
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15.12.2020 15:37 Відповісти
а за шо тебя уважать ? мусоррр?
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15.12.2020 15:55 Відповісти
Опять звиряче побиття студентов или еще нет?
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15.12.2020 15:27 Відповісти
А мне вот интересно, чем же это надо было так ударить мента в противоударном шлеме-сфере, с забралом(!), что бы у него случилось сотрясение и он потерял сознание? Али Аваков опять некачественные шлемы для "беркутят" закупил или новые старые "беркутята" от ветра падают?
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15.12.2020 15:27 Відповісти
И второй вопрос, а эти ментята-полицаи понимают, что именно протесстующие против локдауна ФОПы и мелкие предприниматели платят им зарплату? Что одеты и обуты менты именно за деньги которые государство содрало с ФОПов и мелкого бизнеса?! И именно менты, как никто другой, должны в первую очередь пылинки с них сдувать, потому что если ФОПы не будут работать, не будет отчислений в бюджет, а значит бюджетникам, в том числе и собакам Авакова не выплатят зарплату!
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15.12.2020 15:30 Відповісти
А почему в ответ не пи...ли "активистов"? Импотентная власть!
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15.12.2020 15:30 Відповісти
Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських - Цензор.НЕТ 8186Потерпілі мусорила.
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15.12.2020 15:43 Відповісти
Ой бозя бозя! Ось дайте мені відповідь на таку задачу. Ці всі кришталеві захисники отримують більше 12 тис. Скільки потрібно сплатити податків щоб кришталь не розбився?
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15.12.2020 15:34 Відповісти
"Одного правоохранителя во время толчеи..." Источник: https://censor.net/ru/n3237048

А кто затеял эту самую "толчею"? Не этот ли "правоохранитель"? Нужны ли стране именно такие "правоохранители"?
Дождетесь суки массовых отказов перечислять хоть какие-то налоги и сборы, лучше сами, пока не поздно, подавайте в отставку.
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15.12.2020 15:49 Відповісти
там , де присутня поліція, завжди безлад.
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15.12.2020 16:14 Відповісти
А что на Майдане делает полиция. на каком основании она там находится?
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15.12.2020 16:34 Відповісти
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ... ЗА 5 ЛЕТ ОТСУТСТВИЯ ПРОВЕРОК ЗАХОТЕЛОСЬ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ????? УКУСИТЕ ТЕПЕРЬ СЕБЯ ЗА ХОБОТ...ВАМ ЖЕ ПЛОХО БЫЛО ПРИ БАРЫГЕ???? ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА МУЛЯЛА ГЛАЗ??? БЕНЯ ВАМ ЕЩЕ КОЖУХ ВЫВЕРНЕТ И БАБЛО ЗАБЕРЕТ НА КРАСКУ ДЛЯ ЛАРЬКОВ НА БАМБАСЕ...
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15.12.2020 16:34 Відповісти
Вы - сборище ванючих идиотов!
Долой маски, прививки и локдаун, дайош евробляхи без налога!
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15.12.2020 16:46 Відповісти
полиция и фопы испытывают сильную взаимную неприязнь...так что мордобой был вопросом времени
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15.12.2020 17:12 Відповісти
А не хер палатки ломать
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15.12.2020 17:26 Відповісти
А ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ !? ИХ НАРОД ЗВАЛ !!!???
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15.12.2020 18:15 Відповісти
Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських - Цензор.НЕТ 3822
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16.12.2020 00:21 Відповісти
 
 