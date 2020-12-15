Удари по голові та хімічні опіки очей: під час масової акції на Майдані постраждало майже 40 поліцейських

Поліція Києва повідомляє про те, що під час акції на Майдані Незалежності у вівторок в Києві постраждало близько 40 поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі поліції.

"Під час акції на Майдані Незалежності постраждало близько 40 поліцейських. Одного правоохоронця під час штовханини вдарили по голові, внаслідок чого він знепритомнів, інші поліцейські зазнали опіків очей", - сказано в повідомленні.

У поліції нагадали, що у вівторок в центрі проходить масова акція, учасники якої пройшли від площі Конституції до Майдану Незалежності.

"Коли вони спробували встановити військові намети, виникла штовханина й учасники акції застосували в бік правоохоронців газові балончики. У результаті одного поліцейського вдарили по голові, і він знепритомнів, ще близько 40 зазнали хімічних опіків очей", - сказано в повідомленні.

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У поліції вкотре закликали учасників акції дотримуватися чинного законодавства.

Як повідомлялося, учасники акції "СТОП локдаун!" вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.