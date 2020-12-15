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Відсутність відповіді Росії щодо Плану дій стосовно Донбасу відкладає проведення там виборів, - "слуга народу" Костін

Відсутність відповіді Росії щодо Плану дій стосовно Донбасу відкладає проведення там виборів, -

Україна очікує на позицію Російської Федерації щодо Плану спільних дій стосовно виконання Мінських домовленостей. Відсутність реакції РФ відкладає проведення виборів на Донбасі.

Про це сказав у коментарі журналістам представник України в політичній підгрупі ТКГ, голова парламентського комітету з правової політики Андрій Костін ("Слуга народу"), передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Костін розповів, що нині переговори з російською стороною просуваються складно. За його словами, зараз обговорюється питання Плану спільних дій стосовно виконання Мінських домовленостей.

"Леонід Кравчук представив план цих спільних дій, але поки ми очікуємо письмову позицію від Російської Федерації", - сказав нардеп.

Також дивіться: Нардеп "Голосу" Лозинський про продовження особливого статусу Донбасу: Це цементування безальтернативності мінських угод. ВIДЕО

Відповідаючи на запитання про ймовірність проведення виборів на Донбасі 31 березня, які передбачає План дій, Костін зауважив: "План дій був запропонований більш як місяць тому. Якби він був підтриманий відразу, то, в принципі, ми б намагалися наблизити якомога швидше вибори, але на тих умовах, які я називав - за українським законодавством і відповідно до стандартів ОБСЄ. Нині кожен тиждень, місяць, коли Російська Федерація не погоджується з нашими планами, це, зрозуміло, що віддаляє цю дату. Ми постараємося провести вільні вибори за українським законодавством якомога швидше. Але це не є метою, через яку ми підемо на ті компроміси, які не визнає ні український парламент, ні суспільство".

"За будь-яких умов питання щодо проведення виборів у відповідну дату буде вирішувати український парламент", - додав Костін.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

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Топ коментарі
+5
які такі "вибори"?
Спочатку - деокупація, потім - демоскалізація, потім - поразка у виборчих правах років на 50.. Так що за оптимістичним прогнозом, якщо лапті разом підуть (а вдруг?) з окупованих територій, то перші вибори там відбудуться десь у 2071 році..
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15.12.2020 15:05
+4
Какие ВЫБОРЫ?!!!!
Там их не должно быть лет = срок оккупации*2
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15.12.2020 15:07
+3
Отсутствие ответа России относительно Плана действий по Донбассу откладывает проведение там выборов, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 549
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15.12.2020 15:09
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я цьому виробку шансів не даю.
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15.12.2020 16:34 Відповісти
Так шо зеле выгодна война да зебилы? Ой зебилы...
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15.12.2020 15:00 Відповісти
які такі "вибори"?
Спочатку - деокупація, потім - демоскалізація, потім - поразка у виборчих правах років на 50.. Так що за оптимістичним прогнозом, якщо лапті разом підуть (а вдруг?) з окупованих територій, то перші вибори там відбудуться десь у 2071 році..
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15.12.2020 15:05 Відповісти
Какие ВЫБОРЫ?!!!!
Там их не должно быть лет = срок оккупации*2
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15.12.2020 15:07 Відповісти
Отсутствие ответа России относительно Плана действий по Донбассу откладывает проведение там выборов, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 549
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15.12.2020 15:09 Відповісти
Кацапи посилають нах і костіна з кравчуком і всю зешушеру,а вони далі щось випрошують.
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15.12.2020 15:17 Відповісти
О каких вообще выборах этот даун чешет?
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15.12.2020 15:20 Відповісти
Шутник, однако, этот Костин! А верификацию избирателей провели? А агитацию как собираетесь проводить? Аусвайсы будете у оккупанта брать на время предвыборной кампании? А кто будет отвечать за честность и прозрачность выборов, за подсчет голосов, за целостность бюллетеней, за безопасность их транспортировки от избирательного участка и до самой ЦИК? А деньги в бюджете есть для такого "праздника демократии"???
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15.12.2020 15:38 Відповісти
прорашистские прихвостни , перед выборами возьмите под контроль границу с рашистом .уничтожте все паспортины рашистские , из запретом их владельцев голосовать по -украинскому законодательству минимум на 25 лет ,или же спросите в украинского народа на референдуме,а хочет ли народ Украины жить вместе с теми,кто призвал рашиста с войной на Украину.которая унесла жизни около 15000 украинцев...?
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15.12.2020 15:49 Відповісти
У России план один- Российская империя, и ликвидация Украины,как независимого государства.
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15.12.2020 15:54 Відповісти
 
 