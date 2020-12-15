Із 10 людей, які переходять з окупованої території на нашу, 7-8 хворі на COVID-19, - глава Луганської ОДА Гайдай

Із 10 осіб, які перетинають лінію розмежування в напрямку з окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію, 7-8 хворіють на Covid-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Конкретні цифри. На непідконтрольній території ж "немає ковіду", там же "пневмонія" у них і все:"ковіду немає ", як, власне, і лікування. З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - сказав він на пресконференції в рамках форуму "Схід можливостей" у вівторок.

Гайдай зазначив, що часто люди ставляться безвідповідально до наявності у них коронавірусної інфекції, зокрема не бажають проходить самоізоляцію.

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