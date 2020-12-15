Із 10 людей, які переходять з окупованої території на нашу, 7-8 хворі на COVID-19, - глава Луганської ОДА Гайдай
Із 10 осіб, які перетинають лінію розмежування в напрямку з окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію, 7-8 хворіють на Covid-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
"Конкретні цифри. На непідконтрольній території ж "немає ковіду", там же "пневмонія" у них і все:"ковіду немає ", як, власне, і лікування. З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - сказав він на пресконференції в рамках форуму "Схід можливостей" у вівторок.
Гайдай зазначив, що часто люди ставляться безвідповідально до наявності у них коронавірусної інфекції, зокрема не бажають проходить самоізоляцію.
Будь ласка, зачекайте...
Эпидемия.... Карантин.....По Украине- ограничения, за границу- ограничения.... А с оккупироваными, где х-й ложили на ковид - свободный вьезд
Зеленое стадо без брехни жить не может..
не гони. А что - зря шимпанЗе когда пандемии в Украине не было усиленно завозило носителей?
А что зря - зная что в Лугандоне просто ужасные показатели пандемии шимпанЗе печётся об открытии и непрерывной работе пунктов по распространению инфекции из лугандона в Украину?
зесоплям крайне нужна пандемия для обеспечения прикрытия уничтожения Украины.
какого их ваще пускают?!!!!
До його відома - якби там дійсно було 70-80% "позитивних" ще півтора місяці тому, то до теперішнього моменту лугандон став би першою у світі територією вільною від ковіду через набуття нашимілюдьмі там стадного імунітету!
https://uainfo.org/blognews/1608017184-virus-ne-vidstupae-shcho-ne-tak-zi-statistikoyu-ta-chomu-vlada.html