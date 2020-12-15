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Із 10 людей, які переходять з окупованої території на нашу, 7-8 хворі на COVID-19, - глава Луганської ОДА Гайдай

Із 10 людей, які переходять з окупованої території на нашу, 7-8 хворі на COVID-19, - глава Луганської ОДА Гайдай

Із 10 осіб, які перетинають лінію розмежування в напрямку з окупованих районів Луганської області на підконтрольну Україні територію, 7-8 хворіють на Covid-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Конкретні цифри. На непідконтрольній території ж "немає ковіду", там же "пневмонія" у них і все:"ковіду немає ", як, власне, і лікування. З 10 людей, які переходять на нашу територію, 7-8 позитивні", - сказав він на пресконференції в рамках форуму "Схід можливостей" у вівторок.

Гайдай зазначив, що часто люди ставляться безвідповідально до наявності у них коронавірусної інфекції, зокрема не бажають проходить самоізоляцію.

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Топ коментарі
+33
Пусть "кормильцы" сидят "дома" . Нет пенсии ? Пусть путло их содержит .
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15.12.2020 15:18
+17
И что с этими 7-8 "позитивными"? Их пускают к нам, накачивать статистику или отправляют назад? Хотя... о чем это я? Это ж нашилюди, прутся поделиться своим "приобретением" да и кушать они хотят, и лекарств подзакупить. Но главное, опустошить банкоматы на КПВВ за себя и за ТОГО парня, который сейчас "на блок посту" дежурит... с гранатометом! Будь моя воля, я бы под предлогом пандемии, карантина НИ одного "нашеголюдя" сюда не пустила. Это как раз тот случай, когда говорят СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, ВСЕ РАВНО В ЛЕС СМОТРИТ. А эти в раSSию.
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15.12.2020 15:28
+13
А шо вы хотели от цирка?
Эпидемия.... Карантин.....По Украине- ограничения, за границу- ограничения.... А с оккупироваными, где х-й ложили на ковид - свободный вьезд
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15.12.2020 15:23
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массовоинфицированы рюськиммиром.....
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15.12.2020 15:18 Відповісти
Гайдая на Министра МОЗ назначить! Без акредитированного тестирования ковидло у людей выявляет. Такие способности счас на вес золота...
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15.12.2020 15:18 Відповісти
Пусть "кормильцы" сидят "дома" . Нет пенсии ? Пусть путло их содержит .
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15.12.2020 15:18 Відповісти
Сообщи это министру здравоохранения, может он не в курсе
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15.12.2020 15:18 Відповісти
Прямо хоррор.
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15.12.2020 15:21 Відповісти
"Из 10 людей, которые переходят на нашу территорию, 7-8 позитивные" - и эти позитивные в первую очередь наших военных заражают COVID-19. Враг специально засылает больных чтобы у нас больше заболели. Не может быть чтобы в ОРДЛО 80% населения болели COVID-19.
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15.12.2020 15:21 Відповісти
А шо вы хотели от цирка?
Эпидемия.... Карантин.....По Украине- ограничения, за границу- ограничения.... А с оккупироваными, где х-й ложили на ковид - свободный вьезд
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15.12.2020 15:23 Відповісти
И как вы это определили?? Неужели всем кто едет с той стороны бесплатные тесты делали??
Зеленое стадо без брехни жить не может..
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15.12.2020 15:27 Відповісти
Я об этом здесь писал еще в июне этого года,с предложением не открывать КПП, закрыть все КПП и никого не пропускать на территорию свободной Украины, чтобы сберечь здоровье наших граждан. Но зеленому руководству Украины и лично Зеленскому плевать на здоровье наших граждан, для них главное понравиться московскому кровавому узурпатору. Все пооткрывали-результат мы сейчас видим.
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15.12.2020 15:27 Відповісти
"... и лично Зеленскому плевать на здоровье..."

не гони. А что - зря шимпанЗе когда пандемии в Украине не было усиленно завозило носителей?
А что зря - зная что в Лугандоне просто ужасные показатели пандемии шимпанЗе печётся об открытии и непрерывной работе пунктов по распространению инфекции из лугандона в Украину?

зесоплям крайне нужна пандемия для обеспечения прикрытия уничтожения Украины.
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15.12.2020 15:45 Відповісти
А так как люди в возрасте умирают чаще, то и пенсионному фонду облегчат нагрузку.
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15.12.2020 16:20 Відповісти
А чего они прутся к биндеровцам?
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15.12.2020 15:28 Відповісти
чьо прутся - ладно.
какого их ваще пускают?!!!!
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15.12.2020 15:37 Відповісти
Отож...
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15.12.2020 16:22 Відповісти
И что с этими 7-8 "позитивными"? Их пускают к нам, накачивать статистику или отправляют назад? Хотя... о чем это я? Это ж нашилюди, прутся поделиться своим "приобретением" да и кушать они хотят, и лекарств подзакупить. Но главное, опустошить банкоматы на КПВВ за себя и за ТОГО парня, который сейчас "на блок посту" дежурит... с гранатометом! Будь моя воля, я бы под предлогом пандемии, карантина НИ одного "нашеголюдя" сюда не пустила. Это как раз тот случай, когда говорят СКОЛЬКО ВОЛКА НЕ КОРМИ, ВСЕ РАВНО В ЛЕС СМОТРИТ. А эти в раSSию.
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15.12.2020 15:28 Відповісти
100%
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15.12.2020 15:33 Відповісти
Банкоматы уже на КПП?
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15.12.2020 15:37 Відповісти
Брат из Донецка говорил, что они (нашилюди) получали на КПВВ. Где именно, обязательно уточню при случае, самой интересно.
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15.12.2020 15:46 Відповісти
Там же "наши" люди ! Хороши наши - с рашисткими аусвайсами, на кацапскими калашами и на руцьких танках. Бактериологическая диверсия "зеленых" в чистом виде
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15.12.2020 15:30 Відповісти
Для чого любителів раши і українських пенсій пускати на підконтрольну територію, при цьому використовувати тести, яких і так бракує для жителів України і тим більше лікувати їх безкоштовно, а наші українці на підконтроле повинні платити за своє лікування вдома.
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15.12.2020 15:32 Відповісти
Зеленский-Розумков-Шмыгаль-Степанов-Ляшко-Радуцкий действуют как БАНДА ЦИНИЧНЫХ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ которые СОЗДАЛИ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИДЕМИИ и масштабного инфицирования граждан, которая представляет непосредственную опасность для здоровья и жизни каждого Гражданина Украины .
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15.12.2020 15:32 Відповісти
зачем их больных сюда пускают? кто хотел быть в Украине, давно сюда перебался
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15.12.2020 15:34 Відповісти
И на хрена они нам нужны, эти живые мертвецы??
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15.12.2020 15:45 Відповісти
И тесты наверное кормильцам бесплатные?
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15.12.2020 15:54 Відповісти
Какая же тупая ложь. Всем кто переходит в обязательном порядке платно делают тесты. И я никого не знаю чтобы у них был обнаружен Ковид. То что из 10 у 7-8 это такая брехня что стыдно должно быть.
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15.12.2020 16:05 Відповісти
Угу. Платные тесты. по 1600 грн делают бабкам, которые к фошиздам за пенсией едут. Тупая это ты.
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15.12.2020 17:19 Відповісти
Гайдай про 7-8 з кожних десяти розповідає ще з початку листопада.
До його відома - якби там дійсно було 70-80% "позитивних" ще півтора місяці тому, то до теперішнього моменту лугандон став би першою у світі територією вільною від ковіду через набуття нашимілюдьмі там стадного імунітету!
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15.12.2020 16:30 Відповісти
"Но это же наши люди, как вы можете!" (c) Сивохо
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15.12.2020 16:51 Відповісти
Так закрийте на час пандемії переходи, поки весь регіон не заражений поголовно.
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15.12.2020 17:35 Відповісти
Із 10 людей, які переходять з окупованої території на нашу, 7-8 хворі на COVID-19, - глава Луганської ОДА Гайдай - Цензор.НЕТ 9988

https://uainfo.org/blognews/1608017184-virus-ne-vidstupae-shcho-ne-tak-zi-statistikoyu-ta-chomu-vlada.html
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15.12.2020 18:11 Відповісти
Вірус не відступає: що не так зі статистикою та чому влада лише погіршує й без того близьку до критичної ситуацію
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15.12.2020 18:11 Відповісти
вони навмисно переносять заразу до нас. невже це не зрозуміло?
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15.12.2020 18:21 Відповісти
применение биологического оружия, однако
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15.12.2020 18:38 Відповісти
Им можно, это же наши люди! А вы сидите по домам на локдауне, лохи.
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15.12.2020 18:39 Відповісти
Плохо не понял, а почему Украинуфсюжистькармящие к фашистам лезут?
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15.12.2020 20:53 Відповісти
 
 