УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Мовне питання
8 903 63
українська мова (829) мова (736) Кремінь Тарас (148)

Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина

Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина

16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 "мовного закону". Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову.

Про це повідомляє урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з законом, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

"Український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці", - сказав Кремінь .

Омбудсмен зазначив, що лише на прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін

Він підкреслив, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг.

Кремінь додав, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому він зауважив, що інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.

За його словами, у разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно звернутися до працівника установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг.

"Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 6117
показати весь коментар
15.12.2020 16:27
+17
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 9868
показати весь коментар
15.12.2020 16:26
+16
мова і культура основи нації.
показати весь коментар
15.12.2020 16:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це поза(англійська замість української) таких відомих патріотів як наєм та даниленко.
показати весь коментар
15.12.2020 16:27 Відповісти
>>по желанию сторон может быть любой. Только так.


Не правильно.. будь-який, тільки не язьік (російський)..
якщо не виключити російську, то нічого не поміняється
показати весь коментар
15.12.2020 16:51 Відповісти
Полностью согласен. Машинально пишу на русском, но разговариваю на украинском...В начале надо немного "прижать", чтобы перешли на украинский, а уж потом, когда люди привыкнут к сайтам и обращении в магазинах на украинском все будут нормально это воспринимать. Таким образом украинский заменит русским без проблем. Пару лет пару процентов людей будут недовольство высказывать, но это уже их проблемы, успокоятся и со временем перейдут на украинский.
показати весь коментар
15.12.2020 17:05 Відповісти
Дивно.От я пишу тільки українською.А розмовляю російскою,бо відчувається затримки при формуванні речення.Але я намагаюсь.
показати весь коментар
15.12.2020 19:57 Відповісти
В Україні має бути достатньо української аби комфортно жити і навчатися. Будь яка інша мова не може бути обв'язковою
показати весь коментар
15.12.2020 16:26 Відповісти
Мразь, ты какого хера тут забыло, вали в свой чебурнет и там воняй.
показати весь коментар
15.12.2020 16:22 Відповісти
Набутылочное чучело, ты снова в себе бутылку лопнул?)
показати весь коментар
15.12.2020 16:23 Відповісти
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 9868
показати весь коментар
15.12.2020 16:26 Відповісти
Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык с 16 января: интернет-магазины, кафе, кружки и медицина - Цензор.НЕТ 6117
показати весь коментар
15.12.2020 16:27 Відповісти
мова і культура основи нації.
показати весь коментар
15.12.2020 16:28 Відповісти
В коммах пердаки свинособак по шву трещат и в ноль уходят? Значит это хорошее дело, по умолчанию.
показати весь коментар
15.12.2020 16:28 Відповісти
одна поправка - книги жалоб уже отменили...
показати весь коментар
15.12.2020 16:30 Відповісти
А тут мова й не йде про книгу скарг...
"Каждый гражданин также может составить жалобу на имя уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательствах, подтверждающих нарушения", - отметил Креминь. Источник: https://censor.net/ru/n3237077
показати весь коментар
15.12.2020 16:37 Відповісти
трошки есть (выше приведенного Вами абзаца) :
....попросить обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб. - цитата
показати весь коментар
15.12.2020 17:15 Відповісти
Висят в каждом магазине, присмотрись. Нормальные владельцы заинтересованы читать отзывы клиентов.
показати весь коментар
15.12.2020 18:11 Відповісти
это уже по желанию, а не обязаловка..
показати весь коментар
15.12.2020 18:25 Відповісти
Кабинет министров своим решением за 6 марта 2019 года отменил обязательное ведение предприятиями Книги отзывов и предложений потребителей. В правительстве ожидают, что это позволит бизнесу ежегодно экономить до 125 миллионов гривен.
Там пояснили, что требование о ведении Книги отзывов это пережиток советского прошлого, более того это создает давление на бизнес. Предприниматели вынуждены тратить немало денег на организацию выполнения требований: установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранение писем, подготовку отчетов.....
показати весь коментар
15.12.2020 18:30 Відповісти
Скоро про болгаро-российский диалект в Украине не кто и не вспомнит. Добрым словом, во всяк случай. Для пущего цивилизационного блага, нужно украинский перевести на латиницу, а английский язык, - сделать вторым государственным. В образовании и коммуникациях сразу фору +5 получим. Будущие поколения Украинцев скажут спасибо.
показати весь коментар
15.12.2020 16:32 Відповісти
нужно украинский перевести на латиницу/ как, к примеру, в Азербайджане. Но кодлан Коломойского не делает резких движений. Чтобы не поломать схемы грабежа украинцев.
показати весь коментар
15.12.2020 16:57 Відповісти
++++++++++++++++++++!!!!!!!!
показати весь коментар
15.12.2020 17:03 Відповісти
++++++++++++++++++.!!!!!!!!!
показати весь коментар
15.12.2020 17:02 Відповісти
З 16 січня, собачу мову не розуміємо.
показати весь коментар
15.12.2020 16:32 Відповісти
свинособачу.
показати весь коментар
15.12.2020 16:34 Відповісти
Мову чи Язик не розумієш.???
показати весь коментар
15.12.2020 16:40 Відповісти
На будь якій.
Окрім свнсбчого їзика.
показати весь коментар
15.12.2020 16:46 Відповісти
А тим часом за сприяння поточної влади...
Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина - Цензор.НЕТ 660
показати весь коментар
15.12.2020 16:42 Відповісти
А в чем принципиальная разница? Только в том, что обслуживающий персонал по умолчанию будет обращаться на Украинском языке? Все остальное вроде не ново.
показати весь коментар
15.12.2020 16:43 Відповісти
Звернися українською мовою до касира, у себе в лєнінградському супермаркеті.
Розкажеш, що і як було потім.
показати весь коментар
15.12.2020 16:48 Відповісти
Тоді позовна заява до суду про порушення моїх прав і стягнення моральної шкоди, але це і так зрозуміло, за замовчанням.
показати весь коментар
15.12.2020 16:52 Відповісти
Голова Запорізької ОДА не знає української мови! Ганьба!!!
Верещіть сьогодні весь день в приміщенні ОДА як москальське щеня...
показати весь коментар
15.12.2020 16:55 Відповісти
Зачем так резка? нада пастипенна. Дайте нам ищо тридцать лет..
показати весь коментар
15.12.2020 17:00 Відповісти
Недавно у Маріуполі, моя дружина спробувала замовити таксі українською мовою, в сервісі замовлень таксі Максим. Оператор сказала, що це російська служба і треба замовляти російською. Замовлення не прийняли. І як це називати тепер?
показати весь коментар
15.12.2020 17:14 Відповісти
По перше тре було сказати Слава Украіні ! ) а по друге нічого дивного - Марік отдавна відомий ватно кацапський осередок
показати весь коментар
15.12.2020 17:36 Відповісти
Наразі - можете скористатися пропозицією мовного омбудсмена поскаржитися йому офіційно. Не думаю, що за цей час та служба таксі щось змінить...
показати весь коментар
15.12.2020 18:16 Відповісти
Прийти затемно у той "сервіс замовлень" і рознести його нах.
показати весь коментар
15.12.2020 21:07 Відповісти
Гуглим "Список искусственных языков" и ищем там искусственный свинособачий язик.
показати весь коментар
15.12.2020 17:18 Відповісти
А. С. ПушкинРоман в стихахЕвгений Онегин Глава III Строфа XXVIЕще предвижу затрудненья:Родной земли спасая честь,Я должен буду, без сомненья,Письмо Татьяны перевесть.Она по-русски плохо знала,1Журналов наших не читалаИ выражалася с трудомНа языке своем родном,Итак, писала по-французски...Что делать! повторяю вновь:Доныне дамская любовьНе изьяснялася по-русски,Доныне гордый наш язык

К почтовой прозе не привык.
показати весь коментар
15.12.2020 17:46 Відповісти
Поддерживаю
показати весь коментар
15.12.2020 17:45 Відповісти
Гадаю цей спосіб також може бути дієвим...

Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина - Цензор.НЕТ 3260
показати весь коментар
15.12.2020 18:17 Відповісти
Величезна вподобайка!
показати весь коментар
15.12.2020 20:02 Відповісти
Интересно,сразу или через некоторое время начнёт болт ложить на закон этот нарИд.
показати весь коментар
15.12.2020 19:28 Відповісти
"Украинский потребитель наконец получит право на обслуживание государственным языком"
30 лет запрещали, и вот наконец ... получают право.
показати весь коментар
15.12.2020 20:34 Відповісти
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
показати весь коментар
15.12.2020 21:32 Відповісти
 
 