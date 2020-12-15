Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову з 16 січня: інтернет-магазини, кафе, гуртки і медицина
16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 "мовного закону". Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову.
Про це повідомляє урядовий портал, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з законом, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.
"Український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці", - сказав Кремінь .
Омбудсмен зазначив, що лише на прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін
Він підкреслив, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг.
Кремінь додав, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому він зауважив, що інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.
За його словами, у разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно звернутися до працівника установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг.
"Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - зазначив Кремінь.
Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування має перейти виключно на українську мову обслуговування.
Будь ласка, зачекайте...
Не правильно.. будь-який, тільки не язьік (російський)..
якщо не виключити російську, то нічого не поміняється
"Каждый гражданин также может составить жалобу на имя уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте на адрес уполномоченного. При этом важно предоставить максимально полную информацию о субъекте хозяйствования, обстоятельствах и доказательствах, подтверждающих нарушения", - отметил Креминь. Источник: https://censor.net/ru/n3237077
....попросить обслуживать его на украинском, к менеджеру или высшему руководящему должностному лицу с просьбой исправить ситуацию, зафиксировать нарушение в книге жалоб. - цитата
Там пояснили, что требование о ведении Книги отзывов это пережиток советского прошлого, более того это создает давление на бизнес. Предприниматели вынуждены тратить немало денег на организацию выполнения требований: установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранение писем, подготовку отчетов.....
Окрім свнсбчого їзика.
Розкажеш, що і як було потім.
Верещіть сьогодні весь день в приміщенні ОДА як москальське щеня...
К почтовой прозе не привык.
30 лет запрещали, и вот наконец ... получают право.