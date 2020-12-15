Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що цьогоріч "бюджетної ночі" не буде. Рада сьогодні зможе прийняти проєкт Держбюджету-2021 до 18:00.

Про це Железняк заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Не буде бюджетної ночі. Я був на всіх нарадах, пов'язаних з бюджетом. Голосувати (сьогодні. - Ред.) бюджетний кодекс, документ, яким йдеться, як розподіляються гроші. І там були проголосовані конституційною більшістю дуже важливі правки. Перша правка - щоб залишити акциз у громад, щоб у місцевих органів влади було на 7,5 млрд більше грошей, якими вони будуть далі будувати дороги, лікарні, дитсадки", - зазначив нардеп.

За словами Железняка, друга важлива правка - про те, що гроші, які мали піти на закупівлю ліків, і не були використані, будуть використані в наступному році.

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"Саме це стало тією проблемою, що бюджет називається розбалансованим - тобто треба зробити певні коригування. І зараз, до 16:00 триватиме підготовка документів, і я думаю десь до 18:00 буде прийнятий бюджет", - розповів парламентарій.

Також Железняк підкреслив, що фракція "Голос" цей проєкт бюджету підтримувати не буде.