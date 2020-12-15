Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що цьогоріч "бюджетної ночі" не буде. Рада сьогодні зможе прийняти проєкт Держбюджету-2021 до 18:00.
Про це Железняк заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Не буде бюджетної ночі. Я був на всіх нарадах, пов'язаних з бюджетом. Голосувати (сьогодні. - Ред.) бюджетний кодекс, документ, яким йдеться, як розподіляються гроші. І там були проголосовані конституційною більшістю дуже важливі правки. Перша правка - щоб залишити акциз у громад, щоб у місцевих органів влади було на 7,5 млрд більше грошей, якими вони будуть далі будувати дороги, лікарні, дитсадки", - зазначив нардеп.
За словами Железняка, друга важлива правка - про те, що гроші, які мали піти на закупівлю ліків, і не були використані, будуть використані в наступному році.
"Саме це стало тією проблемою, що бюджет називається розбалансованим - тобто треба зробити певні коригування. І зараз, до 16:00 триватиме підготовка документів, і я думаю десь до 18:00 буде прийнятий бюджет", - розповів парламентарій.
Також Железняк підкреслив, що фракція "Голос" цей проєкт бюджету підтримувати не буде.
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Здесь тоже самое.... только бюджет и острова.
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10 апреля
@buch10_04
Кроме зарплаты, на каждого нардепа в бюджет заложили 345 000 гривен Народным депутатам в бюджет-2021 заложили не только заработную плату, что после вычета налогов составляет 32 - 35 тысяч гривен. А и не малую суму в размере 345 000 гривен на дополнительные расходы, такие как: