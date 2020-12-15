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Новини Бюджет-2021
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ВР (14832) держбюджет (2359) Железняк Ярослав (533)

Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк

Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк розповів, що цьогоріч "бюджетної ночі" не буде. Рада сьогодні зможе прийняти проєкт Держбюджету-2021 до 18:00.

Про це Железняк заявив в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Не буде бюджетної ночі. Я був на всіх нарадах, пов'язаних з бюджетом. Голосувати (сьогодні. - Ред.) бюджетний кодекс, документ, яким йдеться, як розподіляються гроші. І там були проголосовані конституційною більшістю дуже важливі правки. Перша правка - щоб залишити акциз у громад, щоб у місцевих органів влади було на 7,5 млрд більше грошей, якими вони будуть далі будувати дороги, лікарні, дитсадки", - зазначив нардеп.

За словами Железняка, друга важлива правка - про те, що гроші, які мали піти на закупівлю ліків, і не були використані, будуть використані в наступному році.

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"Саме це стало тією проблемою, що бюджет називається розбалансованим - тобто треба зробити певні коригування. І зараз, до 16:00 триватиме підготовка документів, і я думаю десь до 18:00 буде прийнятий бюджет", - розповів парламентарій.

Також Железняк підкреслив, що фракція "Голос" цей проєкт бюджету підтримувати не буде.

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Топ коментарі
+2
шо юв досталась? за шо она отдалась?
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15.12.2020 16:23
+2
Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2975
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15.12.2020 16:46
+1
Вы примите не бюджет,а фуфло с дырой 270 ярдов.
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15.12.2020 16:23
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шо юв досталась? за шо она отдалась?
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15.12.2020 16:23 Відповісти
Вы примите не бюджет,а фуфло с дырой 270 ярдов.
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15.12.2020 16:23 Відповісти
"Слуга" Олег Семінський у розпал засідання Верховної Ради України по бюджету, слухав дилерську автомобільну відеоконференцію Lexus і Toyota. На роботу цього пана, зокрема, планують витратити 334 000 гривень в наступному році....

Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8334 Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 7755
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15.12.2020 16:24 Відповісти
все кого надо уламали - подкупили? саткудава такая уверенность?
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15.12.2020 16:27 Відповісти
Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 217
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15.12.2020 16:33 Відповісти
Бюджетной ночи не будет, проект Госбюджета-2021 примут до 18:00, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1109

...
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15.12.2020 16:36 Відповісти
А почему не принять-то? Бюджет все равно теперь просто декларация о намерениях, не наполненная реальными деньгами. Филькина грамота, одно слово.
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15.12.2020 16:39 Відповісти
как там в классике жанра: пошью костюм с отливом и в Ялту!
Здесь тоже самое.... только бюджет и острова.
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15.12.2020 16:40 Відповісти
Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2975
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15.12.2020 16:46 Відповісти
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04

10 апреля

@buch10_04


Кроме зарплаты, на каждого нардепа в бюджет заложили 345 000 гривен Народным депутатам в бюджет-2021 заложили не только заработную плату, что после вычета налогов составляет 32 - 35 тысяч гривен. А и не малую суму в размере 345 000 гривен на дополнительные расходы, такие как:
Бюджетної ночі не буде, проєкт Держбюджету-2021 приймуть до 18:00, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8037
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15.12.2020 18:18 Відповісти
 
 