Продовжувати "особливий статус" Донбасу постійно неможливо, і краще б відмовитися від нього зараз, а не пізніше, - "слуга народу" Яременко
Ексдипломат, депутат СН Богдан Яременко розкритикував рішення Верховної Ради на рік продовжити дію закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.
Свою думку Яременко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він вважає, що Мінські угоди не є шляхом до миру, і виконати їх повною мірою неможливо.
"Не можна давати обіцянки, які не виконаєш. А нічого з того, що нехай і з застереженнями, але гарантує діючий і продовжений в дії закон - амністія тощо - не реалізується ніколи в тій формі, в якій прописано в цьому законі", - написав Яременко.
Депутат вважає, що Україні рано чи пізно доведеться відмовитися від Мінських угод, і краще б зробити це зараз.
"Яку б форму виходу з Мінських домовленостей (еволюційну або революційну) ми б не вибрали - наслідки все одно будуть. Але більш сприятливої міжнародної ситуації подолати ці наслідки може не бути. А зараз ситуація сприятлива через те, що РФ і США наполегливо руйнують договірну базу з інших питань, а Німеччина і європейці через справу Навального переживають чергове загострення відносин з РФ", - вважає ексдипломат.
При цьому Україна могла б залишитися в переговорному процесі, але підштовхнула "партнерів з переговорів" до усвідомлення того, що потрібно рухатися далі.
Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.
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Это обязанность оккупанта, согласно международным нормам ООН!
Задрал уже, дупострадалец хренов!