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ВР (14832) закон (2790) Донбас (22348) Яременко Богдан (148)

Продовжувати "особливий статус" Донбасу постійно неможливо, і краще б відмовитися від нього зараз, а не пізніше, - "слуга народу" Яременко

Продовжувати

Ексдипломат, депутат СН Богдан Яременко розкритикував рішення Верховної Ради на рік продовжити дію закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

Свою думку Яременко озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Мінські угоди не є шляхом до миру, і виконати їх повною мірою неможливо.

"Не можна давати обіцянки, які не виконаєш. А нічого з того, що нехай і з застереженнями, але гарантує діючий і продовжений в дії закон - амністія тощо - не реалізується ніколи в тій формі, в якій прописано в цьому законі", - написав Яременко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Лозинський про продовження особливого статусу Донбасу: Це цементування безальтернативності мінських угод. ВIДЕО

Депутат вважає, що Україні рано чи пізно доведеться відмовитися від Мінських угод, і краще б зробити це зараз.

"Яку б форму виходу з Мінських домовленостей (еволюційну або революційну) ми б не вибрали - наслідки все одно будуть. Але більш сприятливої ​​міжнародної ситуації подолати ці наслідки може не бути. А зараз ситуація сприятлива через те, що РФ і США наполегливо руйнують договірну базу з інших питань, а Німеччина і європейці через справу Навального переживають чергове загострення відносин з РФ", - вважає ексдипломат.

При цьому Україна могла б залишитися в переговорному процесі, але підштовхнула "партнерів з переговорів" до усвідомлення того, що потрібно рухатися далі.

Нагадаємо, сьогодні Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу до 31 грудня 2021 року.

Продовжувати особливий статус Донбасу постійно неможливо, і краще б відмовитися від нього зараз, а не пізніше, - слуга народу Яременко 01

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Топ коментарі
+7
Ця кудлата худоба доплачує комусь, щоб його тут цитували?
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15.12.2020 16:46
+4
Яременко -слуга мудрого прОстого нАріду,в сесійній залі ВР замовляв повію,яка відразу попередила його,що анал це табу. Цей пудєль відомий тим що виступає за капітуляцію та здачу територій разом з мешканцями. Тобто у повії є табу а у Яременко їх немає. То хто з них проститутка?
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15.12.2020 16:46
+4
Та приберіть же цю вагітну ЗЕман...ку (Pthirus pubis)...
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15.12.2020 16:47
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Ця кудлата худоба доплачує комусь, щоб його тут цитували?
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15.12.2020 16:46 Відповісти
Перевіряє періодично - чи не забули зевиборці, що анал - табу.
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15.12.2020 17:05 Відповісти
выпустили очередного старого нового папугу проверить реакция ..а вдрухт..ага счась вдрухт вас повесят или закопают там и передай Путину Вовочку Бубочке и прочим ублюдкам...
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15.12.2020 17:30 Відповісти
Яременко -слуга мудрого прОстого нАріду,в сесійній залі ВР замовляв повію,яка відразу попередила його,що анал це табу. Цей пудєль відомий тим що виступає за капітуляцію та здачу територій разом з мешканцями. Тобто у повії є табу а у Яременко їх немає. То хто з них проститутка?
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15.12.2020 16:46 Відповісти
Та приберіть же цю вагітну ЗЕман...ку (Pthirus pubis)...
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15.12.2020 16:47 Відповісти
Навіщо ховатися за латинню? Є зовсім літературні сіноніми "площиця", або "вша лобкова". Та й "**********", хоч і брутальна, але зрозуміла всім назва, тим більш, що цнотливих ханжів на "Цензрі" здається нема.
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15.12.2020 17:08 Відповісти
Йети-иди броди.
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15.12.2020 16:53 Відповісти
тут он прав - Минский договорняк не имеет никакой юридической силы.
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15.12.2020 16:54 Відповісти
План Б как то Не то , - Значит оставим план А , он уже привычней и как то ближе.
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15.12.2020 16:57 Відповісти
А нахіба Україні такий, нинішній, пограбований, ворожий Лугандон? Де значна частина населення вбивала наших громадян, зраджувала і вороже налаштована до всього українського. Хотіли "руський мір" тонехай вже нажеруться його досхочу.
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15.12.2020 17:03 Відповісти
Україні потрібен Донбас без бандюків, кацапів і зрадників.
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15.12.2020 17:20 Відповісти
Особый статус необходим будет еще и после востановления полного контроля над границей с РФ, над всей территорией ОРДЛО, для фильтрации, частичной депортации и уголовного наказания для особо отличившихся сепаров, которые не сумели смыться в РФ.
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15.12.2020 17:13 Відповісти
Ярмоленко - заслуженный спортсмен-дзюбаист, дрочун прямо в сессионном зале.
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15.12.2020 17:22 Відповісти
Так якого хрена ви його пролонгували?
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15.12.2020 17:25 Відповісти
Яременко, нельзя допустить, чтобы с рашки сняли санкции. Это репутационно очень важно для нас. А Минск связан с санкциями, поэтому и Украина использует эту площадку. Санкции за Навального не могут быть очень жесткими, хотя б вообще эти санкции были озвучены в ближайшее или нет время. . Рашка очень хочет вылезти из дерьма при помощи своей 'вакцины', лезет везде, ублажает, на коленях просит 'возьмите ее хоть даром' , Европа, падкая на дармовщину, пока отвергает инициативы травителей новичком, но может и клюнуть. В общем ,прежде , чем порвать с этим Минском, который никому ,кроме опзж, не нравится, нужно создать что-то более мощное, но при этом сохранив санкции - а этого пока нет даже на горизонте
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15.12.2020 17:40 Відповісти
Отказаться?
Т.е. БЕЗ ТАБУ?
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15.12.2020 17:53 Відповісти
Что случилось? Чего это вдруг извращенец - импотент заинтересовался вдруг не анальным сексом и фетишами, а политикой Украины в войне с паРашей? Может оно сифилис подхватило, лечится, и поэтому мается от скуки?
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15.12.2020 18:06 Відповісти
Молдова платит пенсии Приднестровии? Нет!
Грузия платит пенсии Абхазии и Осетии? Нет!
Какого лешего Украина платит пенсии оккупированным территориям?
Это обязанность оккупанта, согласно международным нормам ООН!
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15.12.2020 18:19 Відповісти
Чубака! Лучше откажись от анала!!!
Задрал уже, дупострадалец хренов!
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15.12.2020 18:48 Відповісти
Эта зелёная свинья проститутку снять не может, не зашкварившись, а тут рассуждает о высокой политике...дно .
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15.12.2020 20:15 Відповісти
Альтернативи мінським домовленостям нема, казали в шоколадного бариги і повторюють у зеленої гидоти. А хтось пробував шукати альтернативу? Найпростіша альтернатива - огородити здичавілий лугандон колючкою і мінними полями, дати рогулям пожити самостійно, і чекати..як чекали в Хорватії і Азербайджані.
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15.12.2020 20:51 Відповісти
****...б перехватчик всплыл ...))
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15.12.2020 20:53 Відповісти
Во возбудился слуга анала.
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15.12.2020 21:22 Відповісти
 
 