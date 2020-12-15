Половина інвестицій в дорожню інфраструктуру одразу повертається до держбюджету, - Національна асоціація дорожників

Половина інвестицій в дорожню інфраструктуру майже одразу повертається до держбюджету у вигляді податків.

Про це заявив президент Національної асоціації дорожників України (НАДУ) Микола Березовський.

"НАДУ провели дослідження ефективності виростання бюджетних коштів, які в цьому році витратили на відновлення дорожньої інфраструктури. Результати дослідження продемонстрували, що майже половина коштів практично одразу повертається у бюджет у вигляді податків. Адже підрядники починають закуповувати матеріали під новий проєкт, контрактувати логістичні компанії, наймати додатковий персонал, мобілізовувати техніку. Тобто, з інвестованих у дорожнє будівництво 100 грн, ще до початку реалізації проєкту, бюджет вже отримує 50 грн", - зазначив Березовський.

За його словами, термін "окупності" коштів, інвестованих у дорожнє будівництво, становить у середньому – 2-3 роки. Повернення інвестицій відбувається за рахунок стимулювання економіки, покращення інвестиційного клімату, збільшення потужності існуючих та запуску нових виробництв.

В НАДУ зазначають, що навіть попри епідемію короновірусу, яка зменшила цікавість інвесторів до країн, що розвиваються, ми вже маємо приклади, коли потенційні закордонні інвестори ухвалюють рішення запускати нові проєкти в Україні з огляду на покращення дорожньої логістики.

"Експерти встановили, що мультиплікатор дорожнього будівництва в Україні наразі становить від 2 до 5. Тобто на 1 інвестовану гривню, держава в найближчій перспективі отримає зростання ВВП на 2-5 гривень. І це не дивно, адже інфраструктура дає нам можливість використати економічний потенціал нашої країни.Усі розрахунки вказують на те, що "Велике будівництво" - найбільш успішний проєкт держави України за всю її історію", - розповів Березовський.

В НАДУ вважають, що продовження проєкту "Великого будівництва" і в наступному році дасть ще більший результат, адже цікавість до ринків, що розвиваються, серед міжнародних інвесторів поступово збільшується. Нашій країні буде, що запропонувати, окрім природних та трудових ресурсів, наші конкурентні переваги значно зростуть за рахунок розвинутої інфраструктури.

Нагадаємо, голова "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що у 2020 році одночасно зі здешевленням робіт із відновлення та ремонту доріг значно зросла якість готових об'єктів. Економії, за словами Кубракова, вдалося досягти завдяки масовому проведенню експертиз проєктів ще до їхнього виходу на торги у системі ProZorro. Завдяки цьому, за даними голови "Укравтодору", економія на торгах цього року зросла до 7,8% за середньої економії протягом останніх п'яти років на рівні 6,2%.