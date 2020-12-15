Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р.

Екснардепу Тетяні Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

"Проти мене висунуті звинувачення, справа передається до суду. Слідство завершено", - повідомила Чорновол, вийшовши з будівлі Державного бюро розслідувань.

Чорновол назвала звинувачення "повною маячнею". За її словами, вона хоче якомога швидше отримати вирок, який на її думку, має бути виправдувальним. В іншому випадку Чорновол може загрожувати довічне ув'язнення, додала вона.

"Але я готова прийняти і цей вирок, тому що я вважаю, що він прискорить кінець цієї недолугої зеленої влади", - заявила політик.

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