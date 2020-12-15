Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р.
Екснардепу Тетяні Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.
"Проти мене висунуті звинувачення, справа передається до суду. Слідство завершено", - повідомила Чорновол, вийшовши з будівлі Державного бюро розслідувань.
Чорновол назвала звинувачення "повною маячнею". За її словами, вона хоче якомога швидше отримати вирок, який на її думку, має бути виправдувальним. В іншому випадку Чорновол може загрожувати довічне ув'язнення, додала вона.
"Але я готова прийняти і цей вирок, тому що я вважаю, що він прискорить кінець цієї недолугої зеленої влади", - заявила політик.
Топ коментарі
+90 саша паламарчук
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+75 Харьков Сумской
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+73 Zelya Vsyo
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Будь ласка, зачекайте...
Ось така херня, панове...на жаль...
вынужденная необходимость,скорее..
Там теж будуть вироки щодо добробатів.
Значит, плохо работала пожарная сигнализация - судить надо пожарников,
разрешивших эксплуатацию данного офиса.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3706747799385933?__cft__[0]=AZWlti-****************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
У підозрі, врученій Тетяні Чорновол, ДБР й ГПУ назвали Революцію Гідності «масовими заворушеннями, які супроводжувалися насильством»
****** писатели?Вы это о ком пишете?
Маятник пошёл в другую сторону.
Главное успеть в следующий раз..
Кстати! Военного положения не объявлено и ВСЕ убийства граждан Украины на Донбасе должны быть расследованны прокуратурой и пройти суды. В противном случае все семьи погибших обратятся с исками - нарушены основополагающие процедуры...
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На будущее: В Украине даже мать и отца называют на "вы", тем более незнакомого человека... Но вы не обучены, на москальщине... Вот, уведомляю...
Верь в это.
Рождество в Праге
произошла в 1799 г. После нее вечное благоденствие не наступило и время от времени приходится выходить на улицы. То, что будет попытка реванша - закономерность. То, что все силы были направлены на внешнего врага - естественность. Теперь и наступает фаза борьбы с внутренними врагами. Понятно, что попытка обезглавить демократический лагерь вызывает лишь его сплочение, пусть и не сразу. Сплочение через принятие того, что нельзя сделать что то раз и навсегда. Особенно, когда такой сосед.
Збувається.
"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.timeze2019.blogspot.com