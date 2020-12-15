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Чорновол Тетяна (254) ДБР (3303)

Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р.

Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р.

Екснардепу Тетяні Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

"Проти мене висунуті звинувачення, справа передається до суду. Слідство завершено", - повідомила Чорновол, вийшовши з будівлі Державного бюро розслідувань.

Чорновол назвала звинувачення "повною маячнею". За її словами, вона хоче якомога швидше отримати вирок, який на її думку, має бути виправдувальним. В іншому випадку Чорновол може загрожувати довічне ув'язнення, додала вона.

"Але я готова прийняти і цей вирок, тому що я вважаю, що він прискорить кінець цієї недолугої зеленої влади", - заявила політик.

Читайте також: Чорновол: Завтра мені вручать обвинувачення, це розправа за політичну позицію й акт залякування інших учасників Майдану
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Топ коментарі
+90
Вава тобі йолка.
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15.12.2020 17:03
+75
Прокуроры и следователи должны нести уголовную ответственность за шитьё дел белыми нитками.
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15.12.2020 17:06
+73
Тетяна Чорновол: Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу "Партії регіонів" у 2014 р. - Цензор.НЕТ 2525
Мій чоловік загинув за Україну, захищаючи Україну від російського агресора. А недопрезидент Зеленський, принизив його пам'ять та інших, таких, як він, зробивши заяву, в якій фактично заявив, що не достойно "гинути заради ідеологічних чи політичних "цілей". Цілей було взято у лапки Зеленським.
Пояснюю, недопрезиденту, що Микола загинув за ідеологічну ціль - Україну, національну гідність, не покорення агресії та за політичну ціль, щоб в Україні не було влади окупанта, політики окупанта. І що саме вчинок його та таких, як він дали життя всім і кожному в Україні.
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15.12.2020 17:14
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Революція повинна вміти себе захистити, інакше це вже буде не Революція а заколот.
Ось така херня, панове...на жаль...
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15.12.2020 21:10 Відповісти
Дуже толерантно повели себе в 2014р.по відношенню до недобитків ригів.
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15.12.2020 21:11 Відповісти
сжигать наёмніх работников ПР безоружных и беззащтных толпой упоротых нациков ЭТО ТОЛЕРАНТНОСТЬ????
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16.12.2020 09:12 Відповісти
вас, ригів-касапів всіх треба було попалити. Хоча я проти такого буквального самосуду - але зерно істини у подібних вимогах радикалів (зі сволоти і нацсук) таки є.
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16.12.2020 09:22 Відповісти
да какая толерантность,тут ей и не пахнет !
вынужденная необходимость,скорее..
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16.12.2020 09:30 Відповісти
Це в дусі майбутнього вироку МКС у Гаазі.
Там теж будуть вироки щодо добробатів.
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15.12.2020 21:13 Відповісти
Суд Камбиса не за горами
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15.12.2020 21:23 Відповісти
Это самый гуманный суд в мире , он защищает народ от нечестных судей.
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15.12.2020 21:46 Відповісти
В офисе регионалов кто-то при пожаре задохнулся ?
Значит, плохо работала пожарная сигнализация - судить надо пожарников,
разрешивших эксплуатацию данного офиса.
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15.12.2020 21:49 Відповісти
не забудь что мужика тупо заперли огнём лишив его возможности выйти.. и второе сигнализация против поджога бессильна
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16.12.2020 09:14 Відповісти
у мужика было множество возможностей выйти. Это дело давно закрыто - при чем там Черновол вообще?
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16.12.2020 10:34 Відповісти
Нужно собираться опять на майдане. Сегодня фопы шумят а завтра надо всем выходить
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15.12.2020 22:01 Відповісти
кому нужно? лохов поддерживать, которые за зелю голосовали? чтобы они за Медведчука проголосовали? ага, сейчас.
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16.12.2020 10:34 Відповісти
рыгам место на столбе а этой на дурке...
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15.12.2020 22:04 Відповісти
Без емоцій.Не розумію ,чому чорновіл палила офіс і людину в ній?А вона не двулика та чорновіл?Тут вона в доску патріотка,а тут робить гидоту,щоб скомпроментувати патріотів?Я це спостерігаю за багатьма а-ля патріотами як парасюк,семенченко і т.д.Такий собі гиденький фсбешний-путінський план?
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15.12.2020 22:26 Відповісти
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https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3706747799385933?__cft__[0]=AZWlti-****************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

У підозрі, врученій Тетяні Чорновол, ДБР й ГПУ назвали Революцію Гідності «масовими заворушеннями, які супроводжувалися насильством»
Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу "Партії регіонів" у 2014 р. - Цензор.НЕТ 8122
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15.12.2020 22:43 Відповісти
Портнов писал.
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16.12.2020 10:34 Відповісти
Прізвище Чорновол НЕ ДАЄ московитам спати. Стріпуються у ві сні. Ще не закінчили цькування Звіробій та Федини, не закопали.
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15.12.2020 22:48 Відповісти
умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

****** писатели?Вы это о ком пишете?
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15.12.2020 23:23 Відповісти
Казбек Рашидович Портняев испражняется
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16.12.2020 00:38 Відповісти
Было 5 лет на решение вопросов, и «большую гыбу».
Маятник пошёл в другую сторону.
Главное успеть в следующий раз..
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16.12.2020 02:59 Відповісти
это не они писали. Это Андрюша Портнов писал.
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16.12.2020 10:36 Відповісти
А ещё она рыла подкоп под гараж мертвечука, кидала какашки в портнова и не любит роттердам+
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15.12.2020 23:40 Відповісти
в тому то і справа,що якраз до медведчука в неї претензій немає.
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16.12.2020 00:14 Відповісти
цікаво,а У ВР чорновол чомусь на медведчука навіть косо не гляне.не кажучи ,щоб спалити його офіс і його.бєня не замовляв?
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16.12.2020 00:12 Відповісти
Вона зараз не депутат, а ти ольга - лайно зелене.
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16.12.2020 02:41 Відповісти
погоджуюсь стосовно лайна. Знаки запитання в своєму кондуїті витираю.
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16.12.2020 09:32 Відповісти
Так вона й до загибелі тої людини не має відношення. Та кому це заважає ?
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16.12.2020 00:43 Відповісти
по ходу мне скоро тоже должны ... "вручить" ... ну и еще всем областям которые народным методом захватывали ОГА начиная со Львова....
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16.12.2020 01:25 Відповісти
Ну да, расследование убийств на Майдане расследовано, виновные привлечены, можно приступать к другим происшествиям 2014 года...
Кстати! Военного положения не объявлено и ВСЕ убийства граждан Украины на Донбасе должны быть расследованны прокуратурой и пройти суды. В противном случае все семьи погибших обратятся с исками - нарушены основополагающие процедуры...
.
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16.12.2020 03:49 Відповісти
был введен режим АТО, все законодательно закрыто, успокойся уже.
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16.12.2020 10:37 Відповісти
Не имею желания дискутировать с пророссийскими элементами. Далёкими от Права...
На будущее: В Украине даже мать и отца называют на "вы", тем более незнакомого человека... Но вы не обучены, на москальщине... Вот, уведомляю...
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16.12.2020 11:22 Відповісти
Чи були хоч в якийсь країні успішні реформи законників? Що з ними робити? Там просто немає принципових і порядних, усіх видавили. Зараз це інструмент виконання політичної волі влади.
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16.12.2020 04:53 Відповісти
нет конечно, все реформы везде были неуспешными. Поэтому все живут очень плохо, как и в Украине.
Верь в это.
Рождество в Праге
Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р. - Цензор.НЕТ 6490
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16.12.2020 10:38 Відповісти
Рождество в Страсбурге
Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р. - Цензор.НЕТ 6655
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16.12.2020 10:39 Відповісти
Рождество в Берлине
Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі штабу Партії регіонів у 2014 р. - Цензор.НЕТ 2951
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16.12.2020 10:40 Відповісти
нельзя предпринимать полумер... гидра портновско-ермаковского зла должна быть уничтожена... раз и навсегда...но допускать к власти соплежующих дерьмократов парашенковского типа, а тем более нынешнее зеленьсько-поносное брехливое поколение - нельзя... но пока что в Украине не появился тот, кто это сможет сделать... одно хорошо - осталось недолго - до 21 января...
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16.12.2020 07:37 Відповісти
Логическое завершение революции - иллюзия. Великая французская революция
произошла в 1799 г. После нее вечное благоденствие не наступило и время от времени приходится выходить на улицы. То, что будет попытка реванша - закономерность. То, что все силы были направлены на внешнего врага - естественность. Теперь и наступает фаза борьбы с внутренними врагами. Понятно, что попытка обезглавить демократический лагерь вызывает лишь его сплочение, пусть и не сразу. Сплочение через принятие того, что нельзя сделать что то раз и навсегда. Особенно, когда такой сосед.
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16.12.2020 07:58 Відповісти
На сколько я помню ,усопший чувак ,туда сам забежал уже ,как здание начало гореть ,хотел спасти партийные документы 👍🤣🤣🤣🤣🤣
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16.12.2020 08:30 Відповісти
так и было. Никто никого не запирал, дело расследовалось сразу и давно закрыто. Трагическая случайность.
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16.12.2020 10:41 Відповісти
5 ватнюхів лайкнуло новину.
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16.12.2020 08:31 Відповісти
Nataliya Mischenko, После Французской революции правителей люстрировали навсегда ,а в Украине этого не произошло ,вот и результат ,пока хотя бы двоих не повесят или расстреляют ,толку не будет , и Портновы будут делать реванш 😡
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16.12.2020 08:35 Відповісти
Эко, Вы хватили: повесят, расстреляют. У нас посадить не могут. Сидели только Штепа и Ефремов. Причем, Штепа, как говорится: "не встала на путь исправления".
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16.12.2020 10:32 Відповісти
Скоти.
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16.12.2020 09:17 Відповісти
Зелені провокують бунт. Мародери готові очолити бунт. Сценарій вже написаний. Кого будуть лінчувати? Звісно кого - найбільшу загрозу мародерам і зеленим - заюльків, жодна зажопа не постраждає. Бо тільки Юля за Україну, вся решта політиків - жеруть Україну живцем.
Збувається.
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16.12.2020 09:19 Відповісти
Для отвлечения внимания от реальных вопросов Зеленский\Татаров придумали "дело Чорновол". Доказательная база на "умышленное убийство" - ноль. Татаров пытается отвлечь внимание от своего участия в коррупционных схемах Микитася.
"Дело" Гримчака окончательно развалилось. Но вопрос "Кто ответит на время проведенной в тюрьме этим человеком ?" остается.timeze2019.blogspot.com
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16.12.2020 10:02 Відповісти
Так завжди було: пани *********, а у халопів чуби тріщать. Якщо її визнають винною, чи якогось майданівця що виганаяв овоча і "па єво машинє стрєляли", то )(.йлу варто подати позов до найгуаннішого у світі суду на бійців ЗСУ та добровольців, від усіх зажмурених на лугандоні москалів.
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16.12.2020 10:02 Відповісти
Главная ошибка , что не развесили скотов регианальных на столбах, толерантность, европейские ценности, вот теперь получите. Но удивляет тупость этой портновской и ЗЕленой шушары, то что дело против Тани развалится это ясно, но на что вы надеетесь, свалили яныка в 2014м. у которого в руках было все, не свалим эту ЗЕлень продажную? И потом уже не будет как прошлый раз, все вам вспомним, гниды кремлевские...
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16.12.2020 10:44 Відповісти
эти ублюдки помогли развязать окупацию крыма и убийства даунбасса.
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16.12.2020 10:56 Відповісти
Вовочка-дурачек не понимает что его рыгоАнальное окружение подводит к черте, после которой их всех снесут и развесят на столбам ! На месте Зели теперь надо записаться в адвокаты этой дамы и смотреть чтоб суд даже не подумал какое то обвинительное решение принял !
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16.12.2020 11:32 Відповісти
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