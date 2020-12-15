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Яценюк (2564) Чорновол Тетяна (254) злочини проти Майдану (307)

Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

Особи, які висувають незаконне звинувачення стосовно Тетяни Чорновол, мають самі постати на лаві підсудних

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем’єр-міністр України, лідер партії "народний фронт" Арсеній Яценюк біля управління ДБР у Києві, де нині має бути вручений обвинувальний акт Тетяні Чорновол.

Яценюк підкреслив, що Чорновол – це герой Майдану: "Тетяна – це борець за Україну, як і сотні тисяч людей, які боролися на Майдані і на фронті за Україну".

"Тетяна захищала українців і українське майбутнє", - наголосив експрем’єр.

Справа, яку розпочато проти Тетяни Чорновол, переконаний Яценюк, не має жодного юридичного змісту. Він назвав її показовою політичною справою проти всіх майданівців: "Проти тих, хто боровся проти Януковича, Путіна і російської агресії".

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"Як піде ця справа – це і буде показником того, чи ми здатні захистити майбутнє України", - наголосив Яценюк.

"Вони хотіли арештувати Тетяну. Їм не вдалося цього зробити. Зараз вони хочуть її посадити. Їм це так само не вдасться. Але ми повинні всі захищати Тетяну, тому що так ми захищаємо здобутки Майдану, Революції Гідності і нашої боротьби як проти пропутінського режиму Януковича, так і проти самого Путіна", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".
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Топ коментарі
+31
было, да только портнова в стране не было. а теперь он есть
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15.12.2020 17:16
+28
люстрация зелени и рыгов таки пройдет через смереку...уже без вариантов
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15.12.2020 17:09
+21
Где-то так

Ті, хто висувають незаконне обвинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8687
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15.12.2020 17:29
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люстрация зелени и рыгов таки пройдет через смереку...уже без вариантов
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15.12.2020 17:09 Відповісти
Где-то так

Ті, хто висувають незаконне обвинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8687
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15.12.2020 17:29 Відповісти
ЗЕлю-на шляпу!
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15.12.2020 17:55 Відповісти
Чья бы корова не мычала, а Яйценюковская лучше б молчала. Багато воно само хамло, разом з тягнибидловської свірбіди прокурорвою Махнацьким, Ригів насадили?..
Вискочив Пилип з конопель попіарастиця!
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15.12.2020 20:27 Відповісти
провокатор !!!
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15.12.2020 17:09 Відповісти
Давай ты ответишь? По закону.
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15.12.2020 17:16 Відповісти
кацап тобі
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15.12.2020 17:24 Відповісти
Ну тоді і за ліквідацію мотороли посадіть кого небудь....був підрив і людина раптом здохла, винуватий повинен відповісти по закону...так?
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15.12.2020 17:29 Відповісти
Пять лет у вас было Портнова посадить.
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15.12.2020 17:11 Відповісти
было, да только портнова в стране не было. а теперь он есть
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15.12.2020 17:16 Відповісти
Януковича тоже нету, а дело есть уголовное.
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16.12.2020 17:00 Відповісти
Зебил?
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15.12.2020 17:18 Відповісти
110%
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15.12.2020 17:49 Відповісти
а как там судебная реформа которую провел Порошенко?
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16.12.2020 16:59 Відповісти
А тебе лоботомию провели-нарушили нейронные связи?
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16.12.2020 17:04 Відповісти
А чего он сейчас не сидит, когда вернулся в день инаугурации бубочки? Кишка тонка посадить?
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15.12.2020 17:32 Відповісти
Те, кто выдвигают незаконное обвинение Чорновол, должны сами быть на скамье подсудимых, - Яценюк - Цензор.НЕТ 312
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15.12.2020 17:12 Відповісти
Яценюк , - Это твоя Вина. В следствии недореформирования всей системы правосудия , половинчастости всего , договорняки , - Бульбашка всплыла и прихлопнет всех кто сидел на двух Стульях.Начали с Малого.
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15.12.2020 17:13 Відповісти
а ну поведай, каким боком премьер министр должен реформировать "систему правосудия"?!
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15.12.2020 17:17 Відповісти
Он был одним из Винтиков Власти с Целой партией за плечами . И премьером его Назначили не за красивые Глазки. Правят победители и Он один из них.А Затем его Так же и продали . Поинтересуйтесь , - Кто был и с кем он Был.
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15.12.2020 17:25 Відповісти
с хера ли? Когда Яценюк был при власти такого звиздеца не было.
Звиздец начался теперь.
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15.12.2020 17:21 Відповісти
Согласен только в Одном. Но !! они же и допустили своим Бездействием сегодняшнее Положение.
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15.12.2020 17:28 Відповісти
"Сегодняшнее Положение" допустили 73% зебанатов а не Яценюк.
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15.12.2020 17:32 Відповісти
а часом не ви допустили це своїм голосуванням за ЗЕ сьогоднішнє становище? дуже зручна позиція перекласти свои проблеми на Яценюка, Пороха, Турчинова і т.д.....
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15.12.2020 17:36 Відповісти
це ті самі 73%, які люто шукають винуватих у своїй перемозі на виборах в 2019-му.
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15.12.2020 17:52 Відповісти
Чогось так получається , що постійно турбують Проблеми, - При всіх президентах , примєрах, може щось тут не так , - Люди чогось хочуть , а вони Обіцяють и дурять в котрий раз, а люди все вірять і Вірять.Проаналізуйте , що нам Обіцяли і що Зробили .Но Українська Земля не перестане ще Дивувати своїми Людьми.Головне що ми не росія і не білорусь.
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15.12.2020 18:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/421631
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15.12.2020 17:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/479731,свинорус,тебя лечить бесполезно!

тебе поможет только осиновый кол
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15.12.2020 17:22 Відповісти
А на що розраховували ті, хто під лозунгом "Аби_не_Порошенко!" тягли у владу Зєлю, обсаженого ригами, як дворова собака блохами?
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15.12.2020 17:21 Відповісти
Сядут усе,жги исчо чмо заборное
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15.12.2020 17:21 Відповісти
......устраивали ШОУ с ббп и нар. фронтом (((( ВСЕ ПРО.....АЛИ !!!! а шишки снова достанется НАРОДУ !!!
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15.12.2020 17:22 Відповісти
Старая притча:- А судьи кто?
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15.12.2020 17:28 Відповісти
Ті, хто висувають незаконне обвинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6880
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15.12.2020 18:08 Відповісти
А как стеностроитель определил, что обвинения незаконны?
Он суд?
Он видел материалы?
Все это наталкивает на мысль, что эту дуру используют рыгосоевые реваншисты для дестабилизации страны и захвата власти.
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15.12.2020 17:40 Відповісти
З тебе, Андрюша, такий українець, як з гівна куля. Не ображайся, про це сам за себе говорить твій коментар.
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15.12.2020 17:47 Відповісти
Та зачем мне обижаться на таких, которые не в состоянии понять простой текст.
Вот потому, что такие, как вы обвиняли и снимали обвинения, назначали и снимали всех и вся на эмоциях все 30-ть лет, вот и имеем......
Та короче иди дальше
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15.12.2020 17:52 Відповісти
Хто ж тобі стільки гівна в голову напхав? Чи просто Скабєєвой з Соловьйовим надивився?
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15.12.2020 17:48 Відповісти
власть в стране сегодня ДОЛЖНА принадлежать ВОЕННЫМ -ФРОНТОВИКАМ , они это ЗАСЛУЖИЛИ своими смертями и калитством , у них ОБОСТРЕННОЕ чувство справедливости и спросить НУЖНО с каждого кто был у руля с 1991 года !!!
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15.12.2020 17:55 Відповісти
вот АВаков с Зеленым и упираются - боятся их.
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15.12.2020 18:43 Відповісти
Чорновол ДА Яйценюк нет нельзя заниматься политической проституцией И Вашим и нашим и быть в оппозиции и быть при власти Яценюк как был флюгером так и остался Приспособленец Арсений Вы как то определитесь там Аваков а там Чорновол
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15.12.2020 17:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/408748.похоже что в политике ты разбираешься хуже,чем в колбасных обрезках

наверно заканчивал кулинарный техникум?
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15.12.2020 18:34 Відповісти
как Лукаш, ему туда же. первое образование у ЛУКАШ - КУЛИНАРНОЕ ПТУ
КАК БЫ ОНА ЭТО НЕ СКРЫВАЛА.
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15.12.2020 18:42 Відповісти
Якщо революція не може захистити своїх учасників така революція приречена на провал, що і використала в даному випадку контрреволюція!
Бо Портнових, Шаріїв, Медведчуків, Януковичів, Азарових і всю їх п,яту колону треба було судити в Україні і приговор привести у виконання де б вони не були у Світі!
А тепер вони будуть судити Тетяну Ч. і присудять років п,ятнадцять тюрі, або і пожиттеве!!!
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15.12.2020 19:11 Відповісти
Суки жидокацапські!!!
Руки геть від Таньки Чорновіл!!!
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15.12.2020 19:12 Відповісти
 
 