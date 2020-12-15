Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк
Особи, які висувають незаконне звинувачення стосовно Тетяни Чорновол, мають самі постати на лаві підсудних
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем’єр-міністр України, лідер партії "народний фронт" Арсеній Яценюк біля управління ДБР у Києві, де нині має бути вручений обвинувальний акт Тетяні Чорновол.
Яценюк підкреслив, що Чорновол – це герой Майдану: "Тетяна – це борець за Україну, як і сотні тисяч людей, які боролися на Майдані і на фронті за Україну".
"Тетяна захищала українців і українське майбутнє", - наголосив експрем’єр.
Справа, яку розпочато проти Тетяни Чорновол, переконаний Яценюк, не має жодного юридичного змісту. Він назвав її показовою політичною справою проти всіх майданівців: "Проти тих, хто боровся проти Януковича, Путіна і російської агресії".
"Як піде ця справа – це і буде показником того, чи ми здатні захистити майбутнє України", - наголосив Яценюк.
"Вони хотіли арештувати Тетяну. Їм не вдалося цього зробити. Зараз вони хочуть її посадити. Їм це так само не вдасться. Але ми повинні всі захищати Тетяну, тому що так ми захищаємо здобутки Майдану, Революції Гідності і нашої боротьби як проти пропутінського режиму Януковича, так і проти самого Путіна", - підкреслив лідер "Народного фронту".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол вручили звинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".
Будь ласка, зачекайте...
Вискочив Пилип з конопель попіарастиця!
Звиздец начался теперь.
тебе поможет только осиновый кол
Он суд?
Он видел материалы?
Все это наталкивает на мысль, что эту дуру используют рыгосоевые реваншисты для дестабилизации страны и захвата власти.
Вот потому, что такие, как вы обвиняли и снимали обвинения, назначали и снимали всех и вся на эмоциях все 30-ть лет, вот и имеем......
Та короче иди дальше
наверно заканчивал кулинарный техникум?
КАК БЫ ОНА ЭТО НЕ СКРЫВАЛА.
Бо Портнових, Шаріїв, Медведчуків, Януковичів, Азарових і всю їх п,яту колону треба було судити в Україні і приговор привести у виконання де б вони не були у Світі!
А тепер вони будуть судити Тетяну Ч. і присудять років п,ятнадцять тюрі, або і пожиттеве!!!
Руки геть від Таньки Чорновіл!!!