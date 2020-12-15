УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11407 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 275 12
вакцина (4418) карантин (18171) США (21024) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Вакцина Moderna безпечна й ефективна на 94%, - Управління з санітарного нагляду США

Вакцина Moderna безпечна й ефективна на 94%, - Управління з санітарного нагляду США

Вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19, розроблена американською компанією Moderna, безпечна й ефективна на 94%.

Про це у вівторок оголосило національне Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Його схвалення означає, що препарат Moderna може стати другою дозволеною вакциною від коронавірусу в країні, після того як раніше управління схвалило застосування вакцини компаній Pfizer спільно з німецькою BioNTech.

На відміну від цього щеплення, вакцина фірми Moderna не вимагає низьких температур для зберігання під час перевезення.

На четвер заплановано експертну нараду, учасники якої визначать, чи рекомендувати препарат Moderna для масового використання, зазначає Бі-бі-сі.

Нагадаємо, 14 грудня у Сполучених Штатах почалася масова вакцинація із застосуванням препарату Pfizer.

У світовій статистиці США залишаються на першому місці за кількістю хворих і померлих від коронавірусної інфекції нового типу. Згідно з даними американського Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії коронавірусу в США ним заразилися 16,5 мільйона осіб, померло - понад 300 тисяч хворих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застосування вакцини BioNTech та Pfizer офіційно схвалили в США, вакцинація розпочнеться 14 грудня
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Ну, допустим, что вакцина от вируса Оспы полностью победила данное заболевание. Но ты не прививайся, не нужно. Мир без таких, как ты "експердов" будет лучше.
показати весь коментар
15.12.2020 20:34
+3
Да да, уже поверили. Не зря Билл Гейтс, Илон Маск и Трамп отказались от вакцинации.
показати весь коментар
15.12.2020 18:35
+1
Если эффективность и безопасность вакцин оценивают такие-же люди, которые насчитали голосов бай дону, глумясь на Конституцией США и избирательным правом граждан США,
то вероятность 94% - это вероятность того, что соскакивающее с их языка - ложь. Остается надеятся, что за вакцинами стоят другие люди.
показати весь коментар
15.12.2020 19:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да да, уже поверили. Не зря Билл Гейтс, Илон Маск и Трамп отказались от вакцинации.
показати весь коментар
15.12.2020 18:35 Відповісти
Если эффективность и безопасность вакцин оценивают такие-же люди, которые насчитали голосов бай дону, глумясь на Конституцией США и избирательным правом граждан США,
то вероятность 94% - это вероятность того, что соскакивающее с их языка - ложь. Остается надеятся, что за вакцинами стоят другие люди.
показати весь коментар
15.12.2020 19:46 Відповісти
Глумясь над набутьілочньіми педофилофилами.
показати весь коментар
15.12.2020 20:54 Відповісти
Лет через ** демократуры бидона-камалы-фейкосми, цензуры демократских соцсетей и вакцЫн от ковид-21, 22 и далее везде, можно будет и так назвать нынешних масконосцев-фейкофанов. Конвергенция свободного мира с несвободным, ёпть.
показати весь коментар
15.12.2020 21:45 Відповісти
Не, медики и ученые умные. То обычные америкосы тупые
показати весь коментар
12.01.2021 14:11 Відповісти
Повторю для тупых - Вакцин от вируса нет и не было НИКОГДА !!! Можно прочесть в любом мед-справочнике, спросить у любого врача, студента медика и т.д. (из-за его постоянных мутаций вакцины БЕСПОЛЕЗНЫ, потому и с производителей сняли всю ответственность за форс-мажор, и ЮРИДИЧЕСКИ это закрепили..за кацапо-спутник вообще молчу - там пздц) ... Прививайтесь смело Нелохи ...
показати весь коментар
15.12.2020 19:51 Відповісти
Ну, допустим, что вакцина от вируса Оспы полностью победила данное заболевание. Но ты не прививайся, не нужно. Мир без таких, как ты "експердов" будет лучше.
показати весь коментар
15.12.2020 20:34 Відповісти
Ці тупі потвори, що не вакцінуються та проти вакцінації своїх дітей нездатні зрозуміти, що виживають, фактично, завдячуючи тим хто вакцинується. Паразитарна біота.
показати весь коментар
15.12.2020 20:58 Відповісти
Маю надію, що короночка посприяє максимальній кількості лауреатів Премії Дарвіна. Принаймні, з числа вацинофобів.
показати весь коментар
15.12.2020 22:25 Відповісти
ты в курсе что вакцина в два этапа и только на 4 месяца от ковида ? будешь всю оставшуюся жизнь вкалывать себе вирус добровольно ? оспа и полиомелит исключение . другая группа вируса.
показати весь коментар
15.12.2020 23:42 Відповісти
Иммунитет от 6 до 12мес у переболевших, значит и после вакцины не меньше.
показати весь коментар
12.01.2021 14:14 Відповісти
Чувак профилонил в медицинском, теперь наверстывает )))
показати весь коментар
12.01.2021 14:13 Відповісти
 
 