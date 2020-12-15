Чорновол - героїня Революції Гідності, вона перебуває під захистом українського народу, - Порошенко
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під стінами ДБР підтримав Тетяну Чорновол, яку намагаються звинуватити у навмисному убивстві під час трагічних подій Революції Гідності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
Порошенко зауважив, що нинішня влада Зеленського відпускає в Росію справжніх злочинців, натомість переслідує українських патріотів.
"Ви сподівалися Тетяну залякати. Ви відкрили ящик Пандори пред’явленням цього звинувачення. Бо до цього ви відпустити в Росію беркутівців, на руках яких кров Небесної Сотні. Їх ви відпустити до Росії. Потім ви відпустили до Росії Цемаха, на руках якого кров безневинних жертв рейсу МН17", – нагадав Порошенко.
"Потім ви відпустили до Росії "вагнерівців". Із ризиком для життя українські розвідники зібрали їх усіх, все це кодло, яке вбивало українців і мали затримати їх на території України. Ви злили інформацію, вчинивши державну зраду, відпустити їх до Росії. А зараз ви перешкоджаєте створенню тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо державної зради", – зазначає п’ятий Президент.
"Ви намагаєтеся руками Татарова, і Бабікова, і Смірнова зараз відмазати навіть Януковича. Ви намагаєтеся зараз зробити з Тетяни людину, яка винна в Революції Гідності. Я вам наголошую: за участь в Революції Гідності у тій ролі, яку зіграла Тетяна, будуть давати ордени. Будуть нагороджувати державними нагородами", – переконаний Порошенко.
Він наголосив, що сьогодні цим псевдообвинувачувальним вироком ДБР винесло вирок собі. "Слідчі, які це підписали, ви будете за це відповідати. Це я вам обіцяю. Ви будете відповідати не лише в Україні, ви будете відповідати перед всім світом. Ви цим підписали вирок собі, своїй системі", – зазначив Порошенко.
"Саме такі як Тетяна складають символ українського політика, українського добровольця, українського волонтера, символ жінки – українки. Абсолютно безкомпромісна, жінка, яка втратила на війні чоловіка, яку намагалися залякати тітушки, але яка сміливо виступала і проти Януковича, і проти його тітушок, і проти Портнова, і проти тих, хто в ДБР намагався займатися політичними переслідуваннями опозиціонерів. На передньому краї була Тетяна Чорновол", – нагадав Порошенко.
"Я ще раз наголошую – ми Тетяну не залишимо наодинці, вона перебуває під охороною українського народу. Запам’ятайте і почуйте", – застеріг лідер опозиції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол вручили обвинувачення в умисному вбивстві під час підпалу будівлі в 2014 році, де на той момент був штаб "Партії регіонів".
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думаю, что обвинение Чорновол это договорняк с кацами, что бы обгадить все, что связано с революцией достоинства, нашли крайнюю.
06.12.2019
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."