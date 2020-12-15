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За фактом падіння електроопор на Шулявському мосту розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

За фактом падіння електроопор на Шулявському мосту розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

На Шулявський шляхопровід у Києві 15 грудня впали три електроопори. Внаслідок інциденту пошкоджено дев'ять автомобілів, постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"Сьогодні, 15 грудня 2020 року, близько 15-ї години в поліцію надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро "Шулявська" впали будівельні опори шляхопроводу. Оперативна група, яка одразу прибула на місце події, встановила, що впали три електроопори безпосередньо на шляхопровід. Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Громадяни не постраждали", - сказано в повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Солом'янського УП ГУ НП у м.Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9", - уточнюють у прокуратурі.

За фактом падіння електроопор на Шулявському мосту розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва 01

Нагадаємо, 15 грудня очевидці повідомили, що на Шулявському мосту в Києві впали стовпи освітлення, перекривши рух шляхопроводом.

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Топ коментарі
+6
СБУ спільно з ДБР , і НАБУ , оперативно встановили винуватців пригоди на мосту ,, як виявилось - електроопори пошкодила вночі нетвереза студентка одного з київських вишів . .

По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8906 .
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15.12.2020 19:11
+5
Порошенко болти кріплення у апшори вивів. Доколє цей бариґа буде тероризувати мудрий нарід!!??
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15.12.2020 19:03
+5
Понадкусювала...
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15.12.2020 19:21
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Столбы упали на мост. А могли упасть с моста, где скорость автомобилей выше и, соотвественно, прследствия могли быть трагичными.
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15.12.2020 19:02 Відповісти
Порошенко болти кріплення у апшори вивів. Доколє цей бариґа буде тероризувати мудрий нарід!!??
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15.12.2020 19:03 Відповісти
Педалик его кандидат, к слову.
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15.12.2020 19:23 Відповісти
СБУ спільно з ДБР , і НАБУ , оперативно встановили винуватців пригоди на мосту ,, як виявилось - електроопори пошкодила вночі нетвереза студентка одного з київських вишів . .

По факту падения электроопор на Шулявском мосту начато уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 8906 .
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15.12.2020 19:11 Відповісти
Понадкусювала...
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15.12.2020 19:21 Відповісти
Это бобры-мутанты!(такая будет версия)...))
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15.12.2020 19:17 Відповісти
А як щодо ваги ожеледі на електродротах і конструкціях тих опор?
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15.12.2020 19:19 Відповісти
А как насчёт проекта, который это должен был это учитывать?
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15.12.2020 19:21 Відповісти
Вот когда на них висел лед, они стояли. Сегодня тепло и весь лед растаял, и они упали. Вывод - на опоры надо было регулярно намораживать лед, он входит в их конструкцию
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15.12.2020 19:25 Відповісти
Во всём виноват Зеленский!!!!! Это он ещё три года назад, заставил лучшего в мире премьера Гросю напарить лучшему в мире мэру Виталику лучшего в мире подрядчика Микитася!!!
И всё это с молчаливого согласия 73% го лохтора! Зедибилы всё это подстроили, а клоун всё утвердил!!! И причём здесь Виталя??? Во всём виноваты зебараны!!! Ааааааааа!!!!!
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15.12.2020 19:36 Відповісти
Кличко, Шулявській міст - копійки, діяльність "Київтеплокомунмереж" під час карантину, це корупційна дії за для поповнення
виборчого фонду мера.
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15.12.2020 19:39 Відповісти
Странно. За один день, зарегистрировали в ЕДР и даже возбудились до уголовки?
Я год назад внес предоплату за мебель в магазине 18 тысяч (чеки все имеется), а магазин мебельный сбежал, так ни полиция, ни прокуратура не видят в этом никакого преступления (даже написали письмо!). Полгода пришлось добиваться только внесения дела в НДР. Через 3 дня его тупо закрыли, а на сегодня они его потеряли. Вот такие у нас правоохренители. На защите прав мошенников получается!
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15.12.2020 19:44 Відповісти
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15.12.2020 21:54 Відповісти
Раньше воровали и взятки давали, но хоть делали качественно, а сейчас ни хрена не могут
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15.12.2020 22:23 Відповісти
Да все просто, в конструкцию крепления опор попала вода, ночью она замерзла и порвала метал к которому прикреплены опоры.
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16.12.2020 00:38 Відповісти
Эти опоры герметичные от попадания осадков. Образований льда на них не обнаружено.
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16.12.2020 07:11 Відповісти
Т.е. в проекте этого не должно было быть предусмотрено? Киев в тропиках, где никогда не бывает морозов?
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16.12.2020 07:54 Відповісти
Не знаю, что там предусмотрено, но на фото явно видно лед и порванный метал по периметру.
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16.12.2020 15:46 Відповісти
Да ты шо? И сразу производство. Т.е. отсутствие ветра, вибрации и т.д. и сами опоры берут и падаютьььь?.??? А не проще включить программу Solid Works перейти вна вкладку Property Manager и вальяжно, слегка покуривая, нажать кнопочку Simulation. Т.е симуляция эпюров напряжений в статике и в динамике. И вы сразу увидите, реально это возможно или нет?? И виноват ли вообще какой либо подрядчик.
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16.12.2020 07:10 Відповісти
Теперь по этому мосту реально стремно ездить - фиг его знает, что там еще треснет, обвалится, завалится. Столько времени делали, столько бабла типа ушло (хотя конечно больше половины - на откаты), а в итоге получилась халтура
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16.12.2020 07:56 Відповісти
 
 