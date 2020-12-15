Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС

Троє поліцейських потрапили в лікарню із забоями і розбитими обличчями.

Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці демонтували встановлені на Майдані Незалежності намети. При цьому група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, внаслідок чого троє правоохоронців госпіталізовані з розбитими обличчями та забоями. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

У МВС додали, що організатори акції не повідомляли заздалегідь про свої плани встановити на Майдані намети, і з урахуванням цього поліцейські вирішили їх демонтувати.

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"За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників", - додали в МВС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліцейських.