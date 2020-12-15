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МВС (3471) Нацполіція (14881) підприємці (616) протест (2377) намети (47)

Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС

Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала

Троє поліцейських потрапили в лікарню із забоями і розбитими обличчями.

Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці демонтували встановлені на Майдані Незалежності намети. При цьому група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, внаслідок чого троє правоохоронців госпіталізовані з розбитими обличчями та забоями. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.

У МВС додали, що організатори акції не повідомляли заздалегідь про свої плани встановити на Майдані намети, і з урахуванням цього поліцейські вирішили їх демонтувати.

Дивіться також: Правоохоронці демонтували більшість наметів ФОПів-протестувальників на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників", - додали в МВС.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліцейських.
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Топ коментарі
+39
https://twitter.com/OlegZemliansky

https://twitter.com/OlegZemliansky Олег Землянский https://twitter.com/OlegZemliansky @OlegZemliansky

тільки що ФОП (який голосував самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО" - "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"..!
моя мама офігіла і питає: він шо, дєбіл?
я кажу, та он же ж за Зе! голосував!
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15.12.2020 20:05
+31
95 квартал?)
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15.12.2020 19:43
+24
Татаров нашел свои записи за 2013. И подарил авакову.
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15.12.2020 19:46
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95 квартал?)
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15.12.2020 19:43 Відповісти
после бенефиса был замечен лысый
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15.12.2020 19:47 Відповісти
Мені дуже добре запямятався один момент в 2014-ому - спочатку, від мусарів, були повідомлення що "нєзаконние фармираваня устраивают безлад в центрє Кіева", і коли мусарня здулась, почались повідомлення на кшталт: "законниє требования протестующіх, собравшихся на Майданє Незалежності"... нажаль, вони так і не порозумнішали і потребують частішого нагадування кто є джерелом влади
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15.12.2020 23:47 Відповісти
https://twitter.com/OlegZemliansky

https://twitter.com/OlegZemliansky Олег Землянский https://twitter.com/OlegZemliansky @OlegZemliansky

тільки що ФОП (який голосував самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО" - "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"..!
моя мама офігіла і питає: він шо, дєбіл?
я кажу, та он же ж за Зе! голосував!
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15.12.2020 20:05 Відповісти
Що ж нема розуму, вважай каліка.
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15.12.2020 20:33 Відповісти
Нет. татаров с портянкой текст для идиотов из мвд писал.
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15.12.2020 21:16 Відповісти
"группа нетрезвых мужчин" - Бырыги, но мелкие
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15.12.2020 21:48 Відповісти
ооо, ясно, у лукашенка научились
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15.12.2020 19:45 Відповісти
Лукашенко плохому не учил. Пить надо в спецализированных заведениях или дома.
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15.12.2020 19:47 Відповісти
А чего ты про него в прошедшем времени? Лукашеску уже в аду?
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15.12.2020 19:50 Відповісти
Грустно, судя по всему, квас пол страны алкаши
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15.12.2020 19:51 Відповісти
убивать политических оппонентов и уничтожать предпринимателей? ты реально дебил?
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15.12.2020 21:21 Відповісти
Наши предприниматели активно развиваются, пользуясь отсутствием ограничений на их деятельность. Оппоненты тоже неплохо устроились за границами, вот скоро в гости к вам приедут.
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15.12.2020 21:35 Відповісти
А дурному взагалі швидко вчаться і не лише діти.
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15.12.2020 21:15 Відповісти
На то и Существуют Титушки , - Что бы Любую акцию свести на Нет.
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15.12.2020 19:45 Відповісти
Татаров нашел свои записи за 2013. И подарил авакову.
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15.12.2020 19:46 Відповісти
Однозначно титуханы. Может даже и авакянские
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15.12.2020 19:48 Відповісти
Надо было добавить: "И у всех в карманах нашли шоколадки "Рошен".
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15.12.2020 19:49 Відповісти
І наколоті апельсини.
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15.12.2020 20:42 Відповісти
Ща, поищу методички 19года, чуть переработал... Ага. Вот.
Клятый Зеленский создаёт полицейское государство! Он использует любой предлог шоб задавить волеизъявление народа! Сабакова в отставку! Осла Оманского на гилляку! АБЫРВАЛГ! МОСКВОШВЕЯ! ДУШИТЬ КОТОВ!
Все. Я выдохся
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15.12.2020 19:49 Відповісти
😂
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15.12.2020 21:02 Відповісти
в спамсдохлогопсазеленого.
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15.12.2020 22:27 Відповісти
Щось мені це нагадує: пам"ятаєте, у януковоща теж спочатку свистіли, що побиті захарченком і Ко студенти були "п"яні, під наркотою і вапщє йолку наряжать мішалі"!!! (Фінал відомий!)
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15.12.2020 19:49 Відповісти
копируете белорусский омон во вранье? там также кого били говорили что наркоманы пьяные в том числе и парня которого убили
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15.12.2020 19:49 Відповісти
При всей быдловатости населения, ярко доказанной в 2019 году, необходимо признать :
ОБА НАШИ МАЙДАНА БЫЛИ ЗА ПРАВО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ !!! И ничего не имели общего с этой быдлотой. Поэтому , ничего даже близко похожего на майдан, в этом случае быть не может.
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15.12.2020 19:49 Відповісти
бо це на вийшла купка лохів.
https://www.youtube.com/watch?v=Y04gU8g7Jj4 А коли справжній Майдан, то це зважди видно - бо людей до ...я
Подерев'янський.
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15.12.2020 20:28 Відповісти
на лоха не нужен нож, ему про пьяных лиц соврешь и делай с ним шо хош
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15.12.2020 19:49 Відповісти
Поскорее бы снести уже эту шваль
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15.12.2020 19:49 Відповісти
Ти кого пропонуєш?
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15.12.2020 19:54 Відповісти
Тьотя Беня краще?
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15.12.2020 19:54 Відповісти
До чого тут Порох - ЧМО при владі!
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15.12.2020 20:02 Відповісти
миллиардер который не оплачивает медицину, социалку, экологию хуже вооруженного грабителя!
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15.12.2020 20:07 Відповісти
Зе вже міліардер? Нечувано!
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15.12.2020 20:09 Відповісти
Да пофиг кто презик, политбюро из форбса рулит, а полит борьба превратилась в порно с конями
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15.12.2020 20:23 Відповісти
Доречі, коні кастровані тварини. Коні - це ті, хто з рейтингу Forbs?
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15.12.2020 20:25 Відповісти
Так він у ЧМО булаву "вириває" і не "допомагає" вирішити питання по ФОПах.
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15.12.2020 20:40 Відповісти
Звернись до проктолога, бо то не Порох тобі валить в підгузки 2 роки поспіль.))
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15.12.2020 20:11 Відповісти
Байден и леваки из США замочат всех правых популистов, которые кормятся из кремлевского корыта, с порохом никаких реверансов не будет.
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15.12.2020 20:19 Відповісти
У вас нарушены причинно следственные связи (вообще то это называется зебилизм). Тут и кремлевские связи (Ермак) и Порох (враг кремля) и стадо зебилов (ФОПовцы). Байден просто офигеет от вопроса а кого надо мочить.
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15.12.2020 21:21 Відповісти
Всех олигархов под корень, достали уже, нихрена не умеют, только бабало сосут из земли и бюджета.
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15.12.2020 21:34 Відповісти
А тебе то что?это только в твоей свинособачии нищего кгбиста притянули ,чтоб он миллиардером стал,в нормальных странах ,идущие в президенты ,все изначально обеспечены
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15.12.2020 19:59 Відповісти
Аваков сів грати з шулєрами.
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15.12.2020 19:53 Відповісти
Ага))) де один армян прошёл -2м евреям делать нечего)))))
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15.12.2020 20:00 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала. Ждем повторения заголовков новостньіх лент 13-14 годаи брифингов Татарова.
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15.12.2020 19:56 Відповісти
или нет ....
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15.12.2020 19:58 Відповісти
Чекайте скоро на всіх майданах Україні "білки разом з норками напала на правоохоронців та заразили їх COVID-20", громадяни України стояли поруч та не допомогали право"охоронцям".
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15.12.2020 19:59 Відповісти
https://twitter.com/yurchuk57

https://twitter.com/yurchuk57 ТРИДІД @yurchuk57

https://twitter.com/yurchuk57 https://twitter.com/yurchuk57



На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...
Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
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15.12.2020 19:59 Відповісти
Не допетрають. Там "петралки" немає.
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15.12.2020 20:12 Відповісти
Группа пьяных пассивных ********** напала на ментов...
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15.12.2020 20:00 Відповісти
Ними були їх попередники мєнти янелоха.
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15.12.2020 20:03 Відповісти
Брехуны, не было такого и близко!
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15.12.2020 20:01 Відповісти
это были зубожилые фопы, скинулись на бутылку)))
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15.12.2020 20:02 Відповісти
а если бы они закупили всё бухло в супермаркете...? - писецвласти...!
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15.12.2020 20:06 Відповісти
да как они купят? они очень бедные, несчастные))) вот как бросят платить 2000 налогов в мес, вся украина по миру пойдет))))
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15.12.2020 20:11 Відповісти
Кто обеденилса против УКРАИНЕ из них не кто не по насионалеости УКРАИНЕЦ.Я тоже не УКРАИНЕЦ по националности.....но Я жеву и дышу УКРАИНОЙ !!!
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15.12.2020 20:02 Відповісти
В якійсь фірмі, де працює 25 чоловік, 15 ФОПів. Попробуй кожному ще касовий апарат купити.
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15.12.2020 20:05 Відповісти
Подозрительно выглядишь, https://censor.net/ru/user/477117, и неубедителен . Лукавишь ты.
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15.12.2020 20:15 Відповісти
Зря вы так. Он нормальный и давно на Цензоре. В зебилизме замечен не был.
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15.12.2020 21:25 Відповісти
А нафіга аваков привіз цих нетверезих мущін???
Якого хєра ви намети в людей забирали???
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15.12.2020 20:06 Відповісти
Я так думаю.. Если люди, которые ВООБЩЕ не имели никакого отношения к власти за 2 года превратились в коллективного Порошенка, продолжать борьбу смысла уже просто НЕТ. Одевайте вышиванку и воруйте вместе с Системой, эмигрируйте, либо помирайте в тишине. Вот 3 доступных опции.
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15.12.2020 20:11 Відповісти
бє-бє....)))
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15.12.2020 20:25 Відповісти
https://twitter.com/JuntaChronicles
https://twitter.com/JuntaChronicles

Хроники Хунты

@JuntaChronicles


Если ФОПам раздать по 8000 грн, то они их мигом проедят и снова прибегут клянчить. Лучше раздать им люлей. Люлей хватает на дольше и добавки никто не попросит.
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15.12.2020 20:14 Відповісти
Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС - Цензор.НЕТ 5204
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15.12.2020 20:14 Відповісти
ФОПы вышли, а остальные где ??? Где народ? !!!

Сегодня опять ВРУ продлилась особый статус Донбасса! Опять стресс для Армии! За что стоят наши войны на границе? Для того, чтобы еще год разводить войска, списывать убитых русней на не боевые потери??? Народ - аУ !!! Нельзя быть такими равнодушными !!! НЕЛЬЗЯ !!!
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15.12.2020 20:17 Відповісти
Та да,фопы,с лозунгами :"спасите нас ,Владимир Александрович!",вышли из за того ,что продлили особый статус Домбасса...выходить вместе с зебильной шушерой -себя не уважать)
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15.12.2020 21:04 Відповісти
Это были не пьяные, а надышавшиеся "полицейских" газов. Эти газы вызывают сильную агрессию у людей.
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15.12.2020 20:34 Відповісти
И об этом...https://bykvu.com/ru/bukvy/na-donbasi-prohodjat-vijskovi-zbori-za-uchast-rosijskih-oficeriv-rozvidka/ На Донбассе проходят военные сборы при участии российских офицеров - я подумал что наверное это в Мариуполе ,ведь там победила партия ОПЗЖ,благодаря им Медведчук свободно ходит по залу Верховной Рады и вербует слуг,которым война надоела.
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15.12.2020 20:38 Відповісти
В Белоруси тоже пьяные буянят.
В одной школе кгб все учились , по одной методичке людей херячат и обвиняют ?
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15.12.2020 20:59 Відповісти
))))))один фоповец по Прямому:"Пусть Порошенко не ставит палки в колеса,а поможет Зеленскому нас спасти"))))))))у меня все на счет этих особей...
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15.12.2020 21:00 Відповісти
"Зэбилы сэр". Мозгов как у Янелоха 42.
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15.12.2020 21:27 Відповісти
А почему бы и нет? Ли Куан Ю после отставки был министром-наставником, помогал и передавал свой опыт преемникам. А у наших бывших что, личные обиды и амбиции превыше государства и народа, получается? Народный депутат тем более...
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15.12.2020 22:45 Відповісти
Когда то вашему зечму предлагалась помощь,а теперь ,когда оно довело страну до ручки,мараться рядом с ним могут только кацапские аферюги)
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15.12.2020 23:36 Відповісти
То есть всё-таки амбиции и обиды сильнее... Ни страна, ни народ и нахрен не нужны, оказывается... Типа, замараться можно... Гнилая отмазка...
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15.12.2020 23:44 Відповісти
Страну просрали вы,зеголосилки,только вы)так что жрите с,никому ваши тупые отмазки ,о том ,что вам кто то еще должен ,не катят
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15.12.2020 23:48 Відповісти
По поводу кто просрал к зелебобикам и вопрос, не ко мне. Мне только интересно, как вы, порохоботы, наблюдаете, как загибается страна и злорадствуете... Уму непостижимо... И отмазки, что вам кто-то должен, да, не катят. Только сами...
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16.12.2020 00:05 Відповісти
Ну у нас теперь днем с огнем не найдешь зеголосилок)а если вы думали,что за вас кто то снова будет выгребать,рискуя жизнью,дерьмо,чтоб вы потом опять все испохабили,то очень глубоко ошибаетесь -побудьте мясом ,вполне заслуженно,может мы сжалимся и придем на помощь...
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16.12.2020 00:12 Відповісти
Кто это вы, если не секрет? Сначала сами себе помогите, ваша ведь страна загибается. Или вы из заграничных патриотов? Тогда понятно. И когда это вы жизнью за меня рисковали? Не смешите.
ПС. Вы меня с кем-то перепутали. МНЕ помощь не нужна. За зеленского нет, не голосовал, я ещё не выжил с ума...
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16.12.2020 22:35 Відповісти
На протестуючих зелених проти зелених нападають зелені щоб захистити їх від зелених які за зелених.
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15.12.2020 21:18 Відповісти
Группа нетрезвьіх мужчин - наші менти вчаться в Лукашенка! У нього теж усі демонстранти - п'яниці і повії. Мусора́ так і не стали поліцейськими.
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15.12.2020 21:26 Відповісти
Поліцаї в касках, в масках... Звідки забиття обличчя? Варіанти:
1. Поліцаї порушили інструкцію, і підняли маски... Пора порушувать службове розслідування з приводу порушення службової інструкції про застосуванню захисного спорядження...
2. Маски виявились неякісними... Пора порушувать кримінальну справу стосовно осіб, що прийняли на озброєння спецпідрозділів МВС захисного спорядження, що не відповідає заявленим ТТХ... Чи не пахне тут КОРУПЦІЄЮ?!!! та ще в рядах правоохоронців...
3. Кулаки нападаючих і їх сила ввиявилися сильнішими від сили і кулаків "пересічних" громадян... Пора Академії наук дослідить цей "феномен"... Може, в Україні народжується нація "суперменів"?
4. Поліцаї просто брешуть...
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15.12.2020 21:46 Відповісти
 
 