Під час демонтажу наметів на Майдані на поліцейських напала "група нетверезих чоловіків", - МВС
Троє поліцейських потрапили в лікарню із забоями і розбитими обличчями.
Про це повідомляє пресцентр МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Правоохоронці демонтували встановлені на Майдані Незалежності намети. При цьому група нетверезих чоловіків накинулася на поліцейських, внаслідок чого троє правоохоронців госпіталізовані з розбитими обличчями та забоями. За даним фактом розпочато кримінальне провадження", - сказано в повідомленні.
У МВС додали, що організатори акції не повідомляли заздалегідь про свої плани встановити на Майдані намети, і з урахуванням цього поліцейські вирішили їх демонтувати.
"За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників", - додали в МВС.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в центрі Києва фізособи-підприємці протестують проти запланованих урядом на січень карантинних обмежень роботи. Цілий день між ними та правоохоронцями відбуваються сутички. Постраждали близько 40 поліцейських.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/OlegZemliansky Олег Землянский https://twitter.com/OlegZemliansky @OlegZemliansky
тільки що ФОП (який голосував самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО" - "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"..!
моя мама офігіла і питає: він шо, дєбіл?
я кажу, та он же ж за Зе! голосував!
Клятый Зеленский создаёт полицейское государство! Он использует любой предлог шоб задавить волеизъявление народа! Сабакова в отставку! Осла Оманского на гилляку! АБЫРВАЛГ! МОСКВОШВЕЯ! ДУШИТЬ КОТОВ!
Все. Я выдохся
ОБА НАШИ МАЙДАНА БЫЛИ ЗА ПРАВО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ !!! И ничего не имели общего с этой быдлотой. Поэтому , ничего даже близко похожего на майдан, в этом случае быть не может.
https://www.youtube.com/watch?v=Y04gU8g7Jj4 А коли справжній Майдан, то це зважди видно - бо людей до ...я
Подерев'янський.
https://twitter.com/yurchuk57 ТРИДІД @yurchuk57
https://twitter.com/yurchuk57 https://twitter.com/yurchuk57
На Майдані зараз, як бички, стикнулись ті, хто вибирав янелоха, і ті, кого щедро кормить янелох. В цій ситуації гру ведуть лише грошові купюри...
Підкорми ФОПів - і ті підуть, бо їм похєр, що продають Україну, їм би лиш в кишеню не лізли. Але най буцаються, мо щось допетрають.
Якого хєра ви намети в людей забирали???
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Хроники Хунты
@JuntaChronicles
Если ФОПам раздать по 8000 грн, то они их мигом проедят и снова прибегут клянчить. Лучше раздать им люлей. Люлей хватает на дольше и добавки никто не попросит.
Сегодня опять ВРУ продлилась особый статус Донбасса! Опять стресс для Армии! За что стоят наши войны на границе? Для того, чтобы еще год разводить войска, списывать убитых русней на не боевые потери??? Народ - аУ !!! Нельзя быть такими равнодушными !!! НЕЛЬЗЯ !!!
В одной школе кгб все учились , по одной методичке людей херячат и обвиняют ?
ПС. Вы меня с кем-то перепутали. МНЕ помощь не нужна. За зеленского нет, не голосовал, я ещё не выжил с ума...
1. Поліцаї порушили інструкцію, і підняли маски... Пора порушувать службове розслідування з приводу порушення службової інструкції про застосуванню захисного спорядження...
2. Маски виявились неякісними... Пора порушувать кримінальну справу стосовно осіб, що прийняли на озброєння спецпідрозділів МВС захисного спорядження, що не відповідає заявленим ТТХ... Чи не пахне тут КОРУПЦІЄЮ?!!! та ще в рядах правоохоронців...
3. Кулаки нападаючих і їх сила ввиявилися сильнішими від сили і кулаків "пересічних" громадян... Пора Академії наук дослідить цей "феномен"... Може, в Україні народжується нація "суперменів"?
4. Поліцаї просто брешуть...