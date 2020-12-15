Накопичувальних пенсій в Україні не буде як мінімум до 2022 року, - міністр соцполітики Лазебна
Якщо найближчим часом не почне працювати накопичувальна пенсійна система, державі доведеться для фінансування пенсій підвищити єдиний соціальний внесок або інші податки.
Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю виданню "Ліга", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В 2021 року ми також не запровадимо другий рівень. Можливо, з 1 січня 2022 року, але за умови, що законопроєкт №2683 ухвалять у першому кварталі 2021 року і всі, від кого залежить впровадження, засукають рукава і дуже добре попрацюють", - підкреслила міністр.
Лазебна вважає, що якщо накопичувальна пенсійна система не почне працювати найближчим часом, для фінансування пенсій держава буде змушена підвищити єдиний соціальний внесок або інші податки, за рахунок яких наповнюється держбюджет.
Зараз у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти про запровадження накопичувальної пенсійної системи (депутатський №2683 і урядовий №4408).
За даними Пенсійного фонду, всього в Україні понад 11,2 млн пенсіонерів. З них понад 8,4 млн отримують пенсію за віком, середній розмір якої становить 3166,53 грн.
Будь ласка, зачекайте...
І тоді пенсіонер виходячи на пенсію отримає сумму якої вистачить на хліб з маслом.
Повторюю: на одну буханку хліба і одну пачку масла.
чи віддавати "державі" на зберігання, чи у скляній банці,
якщо інфляція з'їдає 8-10% кожного року..
тобто за перші 20-25 років заощадження повністю "зіпсуються"..
без фондового ринку не буде ніяких накопичувальних пенсій..
але ні беня, ні ахметка, ні пінчук з петею і хвірташем не дозволять
в Україні існування цивілізованого фондового ринку..
висока інфляція це їх додатковий заробіток з повітря..
з повітря ще додаткових 8-10% прибутків для олігархів