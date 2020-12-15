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податки (3735) пенсія (1563) ЄСВ (53) Лазебна Марина (167)

Накопичувальних пенсій в Україні не буде як мінімум до 2022 року, - міністр соцполітики Лазебна

Накопичувальних пенсій в Україні не буде як мінімум до 2022 року, - міністр соцполітики Лазебна

Якщо найближчим часом не почне працювати накопичувальна пенсійна система, державі доведеться для фінансування пенсій підвищити єдиний соціальний внесок або інші податки.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю виданню "Ліга", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В 2021 року ми також не запровадимо другий рівень. Можливо, з 1 січня 2022 року, але за умови, що законопроєкт №2683 ухвалять у першому кварталі 2021 року і всі, від кого залежить впровадження, засукають рукава і дуже добре попрацюють", - підкреслила міністр.

Лазебна вважає, що якщо накопичувальна пенсійна система не почне працювати найближчим часом, для фінансування пенсій держава буде змушена підвищити єдиний соціальний внесок або інші податки, за рахунок яких наповнюється держбюджет.

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Зараз у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти про запровадження накопичувальної пенсійної системи (депутатський №2683 і урядовий №4408).

За даними Пенсійного фонду, всього в Україні понад 11,2 млн пенсіонерів. З них понад 8,4 млн отримують пенсію за віком, середній розмір якої становить 3166,53 грн.
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Топ коментарі
+7
Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 5735
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15.12.2020 20:00
+6
Пенсий вообще не будет - кто работает на пенсию, тот лошарра законченый.
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15.12.2020 19:59
+3
Никаких пенсий не будет. С такой Дырой ....
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15.12.2020 19:57
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Никаких пенсий не будет. С такой Дырой ....
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15.12.2020 19:57 Відповісти
Пенсий вообще не будет - кто работает на пенсию, тот лошарра законченый.
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15.12.2020 19:59 Відповісти
Шмигаль сказав, що за 15 років ніякої не буде
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15.12.2020 19:59 Відповісти
Накопительных пенсий в Украине не будет как минимум до 2022 года, - министр соцполитики Лазебная - Цензор.НЕТ 5735
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15.12.2020 20:00 Відповісти
Всё по-чесноку ! В каждой грамоте будет записан стаж человека.
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15.12.2020 20:31 Відповісти
Це погано. Треба негайно ліквідовувати солідарну систему і вводити накопичувальну. Як у Чилі.
І тоді пенсіонер виходячи на пенсію отримає сумму якої вистачить на хліб з маслом.

Повторюю: на одну буханку хліба і одну пачку масла.
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15.12.2020 20:09 Відповісти
Ну у меня мама и папа получают 2200 и 1950 за 40 лет стажа этой пенсии как раз на свет газ на нормально поесть не хватает не говоря про одежду
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15.12.2020 20:45 Відповісти
Треба було у одній окремій родині вводити накопичувальну систему.
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15.12.2020 20:58 Відповісти
Такие пенсии у 80 процентов населения
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16.12.2020 11:41 Відповісти
She is going to break the news gently. Всю правду она скажет после Нового Года- что пенсий не будет вовсе до новых выборов.
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15.12.2020 20:29 Відповісти
Этот народ заслужил!
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15.12.2020 20:32 Відповісти
Очередное *шопопало*. Накопительная пенсия в Украине начнётся тогда когда на пенсию выйдет первый, кто накопил на пенсию, оформил, и даже получил уже. Если исходить из закона о стаже минимальном для пенсии в 35 лет---значит это произойдёт в декабре 2055г Но уже есть кто получает накопив. Вбейте в поиск *Граве Украина*. Можно и сегодня начинать. Только это фонд частный и австрийский. И он давно у нас. Лет с 11-13 запросто. К сожалению не сильно обратил внимание в те годы---а люди уже получают пенсию.
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15.12.2020 20:42 Відповісти
Накопичувальних пенсій в Україні не буде як мінімум до 2022 року, - міністр соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 1999
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15.12.2020 21:27 Відповісти
тыць, по пицi долiвковою ганчiркою.
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16.12.2020 07:22 Відповісти
Какая накопительная система в Украине?, ее разворуют на следующий же день.
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15.12.2020 21:52 Відповісти
"пенсий в Украине не будет"- так бы и писали сразу , зачем маскировать?
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15.12.2020 22:30 Відповісти
який сенс відкладати на пенсію протягом 30-40років,
чи віддавати "державі" на зберігання, чи у скляній банці,

якщо інфляція з'їдає 8-10% кожного року..
тобто за перші 20-25 років заощадження повністю "зіпсуються"..

без фондового ринку не буде ніяких накопичувальних пенсій..
але ні беня, ні ахметка, ні пінчук з петею і хвірташем не дозволять
в Україні існування цивілізованого фондового ринку..

висока інфляція це їх додатковий заробіток з повітря..
з повітря ще додаткових 8-10% прибутків для олігархів
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15.12.2020 22:46 Відповісти
в какой раз надеяться на эту накопительную пенсию? нУ, РАСТРАНЖИРЯТ ЕЕ ЗЕБИКИ В ОДИН ПРИСЕСТ, НА ШО ЕЩЕ НАДЕЯТЬСЯ БУДУТ... вОТ ХАПУги-временщики так читаемы (по почерку).
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16.12.2020 07:18 Відповісти
 
 