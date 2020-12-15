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Новини Бюджет-2021
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бюджет (2952) Міністерство культури (734) Ткаченко Олександр (509)

У прийнятому бюджеті на 2021 рік закладено зростання витрат на культуру й інформполітику, - Ткаченко

У прийнятому бюджеті на 2021 рік закладено зростання витрат на культуру й інформполітику, - Ткаченко

У Державному бюджеті на 2021 рік видатки на культуру, креативну індустрію, туризм та інформаційну політику будуть більші, ніж у 2020 році.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив очільник Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер остаточно: 12 млрд 524 млн 251,1 грн. Нам вдалося відстояти більший бюджет, ніж торік. Навіть у його скороченій редакції. А це - наочна демонстрація поступової зміни сприйняття ролі культури для держави", - зазначив Ткаченко.

Міністр повідомив, що вже наступного року вдасться почати реалізацію низки запланованих програм. Зокрема, серед нового, але амбітного - Велика Реставрація, Центри культурних послуг, програми для народних художніх промислів і популяризації читання, системний розвиток і просування внутрішнього туризму, будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності, Музею Голодомору, Музею Бабиного Яру і Галузевого державного архіву, програми інформаційної безпеки і медіаграмотності.

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Також планується створення двох нових інституцій: Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції охорони культурної спадщини.

За словами Ткаченка доопрацьовуватиметься питання підвищення зарплат, які у сфері культури нижчі за середню на 28%.

Нагадуємо, 15 грудня Верховна Рада у вівторок ухвалила Державний бюджет на 2021 рік.
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Топ коментарі
+8
В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2915
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15.12.2020 20:25
+6
Ну а як же ж? Чорновіл треба розстріляти, а Каністру зробить депутатом...
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15.12.2020 20:36
+3
"В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко" - слыхал, что на полицаев большой рост расходов, которых у Авакова больше чем численность ВСУ во время войны.
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15.12.2020 20:30
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Всё у вас поднимится))))) и бабки напечатаете и все)))
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15.12.2020 20:21 Відповісти
Сваты и Квартал спасают ?
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15.12.2020 20:32 Відповісти
бюджет на медицину, образование, в пенсионных фонд и на развитие, на ВСУ и оборону - уменьшили и обрубали..
а бюджет на офис зеленого осла, квартал95, мусоров, прокуротуру и гбр - резко увеличили.
культура, кули))
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15.12.2020 21:00 Відповісти
Скоріш за все, витрати на культуру та інф. політику - це відосики преЗЕдента України! За них люди навіть стають терористами і беруть людей у заручники!!
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15.12.2020 20:25 Відповісти
Плюс ботоферма Фьодорова ;ЗЕ!діджітал;.
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15.12.2020 20:40 Відповісти
В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2915
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15.12.2020 20:25 Відповісти
Ну а як же ж? Чорновіл треба розстріляти, а Каністру зробить депутатом...
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15.12.2020 20:36 Відповісти
Как же нужен Закон о лишении избирательного права, льгот всех преспешников, коллаборантов агрессора
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15.12.2020 20:52 Відповісти
Большая Реставрация, туризм... Самое, ****, время....
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15.12.2020 20:27 Відповісти
ты не понял, большая реставрация того асфальта что положили во время большой стройки
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15.12.2020 20:36 Відповісти
"В принятом бюджете на 2021 год заложен рост расходов на культуру и информполитику, - Ткаченко" - слыхал, что на полицаев большой рост расходов, которых у Авакова больше чем численность ВСУ во время войны.
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15.12.2020 20:30 Відповісти
Мається на увазі розвиття 95-го кварталу?
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15.12.2020 20:33 Відповісти
расходы на шляпу и балаган - это щас капец как важно
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15.12.2020 20:34 Відповісти
Зате медицина буде х..й без солі доїдати.
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15.12.2020 20:41 Відповісти
Скоты - это не культура. Это бескультурье.
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15.12.2020 20:41 Відповісти
на АйПэды зеленным
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15.12.2020 20:49 Відповісти
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против главы МВД страны Арсена Авакова
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15.12.2020 20:48 Відповісти
Думал ты, что можно драться, Если рыло не в пуху. Там найдут к чему придраться, Раз уж имя на слуху!
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15.12.2020 20:53 Відповісти
И болт в промышленность!!! Хавать будете то, что по телику покажут и в книге напишут!!!
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15.12.2020 20:55 Відповісти
картошку выкопал ?
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15.12.2020 20:57 Відповісти
Уася, копать негде! Андерстенд?
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15.12.2020 21:02 Відповісти
Нынешний проект бюджета, кроме всего прочего - это точное подтверждение наших предупреждений, что деньги Евросоюза и Всемирного банка Зеленский и К собираются тратить на что угодно, но не на вакцинацию. От заложенной на вакцинацию суммы 15, 091 млрд. гривен, оставили 2, 36 млрд. гривен пустив остальное на удовлетворение аппетитов группы поддержки из "Довиры" и "Батькивщины".
"Нам вдалося "збити" ураганне поширення хвороби COVID-19" Степанов. В своей деятельности по вопросу эпидемии власть Зеленского возвращается к первому принципу своего реагирования на эпидемию - отрицанию реальности. Результаты такого подхода мы уже видели - место в первой десятке по уровню распространению эпидемии в мире.
С принятием бюджета 2020 в котором здравоохранение финансируется по остаточному принципу (а ОПУ, полиция и аппарат ВР по первоочередному) - окончательно становится ясен основной смысл следующего временного этапа - либо ОНИ всех нас, либо ВСЕ МЫ их. ‎
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15.12.2020 21:20 Відповісти
Мы тебе дадим денег , а ты купи то , что мы тебе скажем! Зачем такой заем?
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15.12.2020 21:43 Відповісти
Да. Замутили круто культуристи 95. Можливо розкажут плани ? Невже все на встановлення та мічення території для розбудови м. Бердичів.?
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15.12.2020 22:57 Відповісти
Ткаченко и культура это писец к которому все давно уже привыкли.
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16.12.2020 06:01 Відповісти
 
 