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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони (7021) оборона (4688) похорон (1277) ЗСУ (7201) Яніна Соколова (27)

Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів

Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів

В Міністерстві оборони України підтвердили факти корупційних зловживань під час перевезення тіл загиблих українських воїнів, про що раніше повідомляла у своїй програмі журналістка Яніна Соколова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міноборони в Фейсбук.

"За дорученням Міністра, Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України провело попередню перевірку відомостей щодо можливих зловживань під час перевезення тіл загиблих українських захисників, оприлюднених у програмі Яніни Соколової. Встановлено, зокрема, що "дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генерал Кривонос: "Арестович бреше в очі мільйонам українців. Хто від влади буде присутнім на похоронах солдата Мінкіна?"



У Міноборони зазначили, що після аудиту Управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України та військових частин щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою та завершення службового розслідування "вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб".

Раніше журналістка Яніна Соколова в програмі "Соромно" повідомила про факти корупції в армії під час закупівель ритуальних послуг.

Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів 01
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів 02
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Топ коментарі
+30
Как все распустилось, расцвело буйньім цветом.
А прошел всего лишь ОДИН год.
Впереди еще ЧЕТЬІРЕ.
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15.12.2020 21:33
+22
Земрази дорвались к власти
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15.12.2020 21:27
+20
Ну вот! Даже здесь деньги гребли! Как все запущено!
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15.12.2020 21:27
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Ну вот! Даже здесь деньги гребли! Как все запущено!
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15.12.2020 21:27 Відповісти
Как все распустилось, расцвело буйньім цветом.
А прошел всего лишь ОДИН год.
Впереди еще ЧЕТЬІРЕ.
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15.12.2020 21:33 Відповісти
Не будет четыре.
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15.12.2020 21:45 Відповісти
скажу крамольную вещь-не будет никаких майданов и будем мы цирке все четыре года! Сколько уже зашкваров было у клоунов и что? После откровенных обвинений в государственной измене , и похоже очень обоснованных, что-то не слышно воплей ни свободы, ни правого сектора, ни нацжен. НИКОГО! А похоже народу пофиг даже на тарифы!
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15.12.2020 22:48 Відповісти
Не будет никаких длительных майданов. Уже не будет. Все будет очень быстро.
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15.12.2020 23:05 Відповісти
!!!!!!
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16.12.2020 09:14 Відповісти
Дада, зебилам опять Петя в штаны насрал.
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15.12.2020 21:58 Відповісти
У людей с 25% мозга и память такая же, ничего не помнят,кроме вкуса сои рошена
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15.12.2020 21:59 Відповісти
И даже миллион вопящих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше и полезнее шоколада. Где-то так. Каждому свой вкус.
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15.12.2020 22:02 Відповісти
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 4451
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15.12.2020 22:24 Відповісти
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 6006
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15.12.2020 23:25 Відповісти
Казала мені моя бабуся:"Украінцям треба німця з нагайкою щоб зробити з них людей". Це я до того, що всі проблеми украінців в іх байдужості, бо здатних на опір і протест серед нас одиниці. Іншим все байдуже, лиш би іх не чіпали , а..... "на хліб я собі зароблю". От і втікають наші " патріоти в вишиванках" в Польщу від призову в армію, ідуть на заробітки в Росію, та на куплених за зароблені гроші машинах з єврономерами байдуже проіжджають мимо траурноі колони з "грузом 200" під синьо- жовтим стягом, бо то не іх трагедія, бо "надоіла ця війна".
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16.12.2020 09:13 Відповісти
Только вот схемы начались про вашем зеленом божке. Смачного.
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15.12.2020 21:59 Відповісти
Может быть... но потребовалась Янина Соколова, чтобы указать на это... а её вряд ли можно назвать симпатизирующей вашему милашке-пупсику зеленому... как так?
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15.12.2020 22:07 Відповісти
Дерьмо-это по жизни и власть здесь не при чём.
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15.12.2020 23:01 Відповісти
На могилах погибших нужно написать: "Они защищали коррупцию". Как не дико это осознавать, но нужно говорить правду если мы хотим построить справедливое государство.
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16.12.2020 09:45 Відповісти
Земрази дорвались к власти
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15.12.2020 21:27 Відповісти
Ау,Петро, где ты-возвращайся и пересади коррупционеров ....
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16.12.2020 07:47 Відповісти
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16.12.2020 09:22 Відповісти
Тонкий троллинг.
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16.12.2020 09:29 Відповісти
Простіше вже повідомляти факти, де відсутня ця клята корупція..
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15.12.2020 21:33 Відповісти
А Ви вважаєте що вони є?
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15.12.2020 21:38 Відповісти
навряд...
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15.12.2020 21:43 Відповісти
это не коррупция клята (она есть везде и есть даже у коррумпированных хоть чуточку чего то святого) это народец жадный и с гнильцой.
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15.12.2020 22:46 Відповісти
Вообще то, МО уголовными делами не занимается...
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15.12.2020 21:37 Відповісти
Побратимы погибших тоже не будут заниматься. Они решат попроще
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15.12.2020 22:04 Відповісти
Зеленского на ковёр ! Первый вопрос - почему разводит корупцию ???
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15.12.2020 21:38 Відповісти
Мертвое тело- живая копейка,- девиз мразей из всех без исключения похоронных агентств. Наверное, мародеры в Армии из той же когорты.
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15.12.2020 21:41 Відповісти
это уже барыга на трупах или еще нет? а зелепупики?
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15.12.2020 21:47 Відповісти
ЗЕпавианы, а Порох уже виноват, или еще не придумали как его сюда приплести?
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15.12.2020 21:55 Відповісти
лядь..... в мене вже немає слів ((( Як можно курва заробляти на цьому ????? Хтось вчора сказав тут що адекватних ЛЮДЕЙ в Украіні 5-7 відсотків , а решта це цинічне аморальне бидло.Вчора я ще був не згоден , а зараз подумав що він мабуть правий..
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15.12.2020 21:57 Відповісти
Г*споди, та найкривавіший бандит - найпрудкіше бігає по храмах і радісний піп суворо відпускає "гріхи". Он, Овоч який праведний був, а гріб під себе і вбивав шо гібрид Скруджа МакДака і Чикатила. А ви дивуєшся шо чинуші підкріпились тисячею-другою
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15.12.2020 22:09 Відповісти
Я не дивуюсь.. я просто в шокові, три рази перечитав цю новину не міг повірити ЩО я читаю
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15.12.2020 22:18 Відповісти
Какой ужас. Наживаться на погибших. В голове не укладывается. Должно быть самое жесткое наказание.
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15.12.2020 21:59 Відповісти
Отдать на денек побратимам погибших.
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15.12.2020 22:05 Відповісти
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х.......р, не п.....діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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15.12.2020 22:10 Відповісти
Большего наказания чем ваш выбор,Татьяна,для Украины уже придумать невозможно...Беды вы натворили....и это далеко не конец
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15.12.2020 22:34 Відповісти
Боюся, навіть ще один рік правління коміка з ;Квартал-95; Україна вже просто не витримає...
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15.12.2020 22:05 Відповісти
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 8123
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15.12.2020 22:10 Відповісти
Украина такая ,какая она есть.
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15.12.2020 23:03 Відповісти
Таких тварюк слід живими в землю закопувати.
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15.12.2020 22:07 Відповісти
та нет, ребятки - это не коррупция, это мародерство в военный период и таких мразей надо расстреливать!!!
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15.12.2020 22:07 Відповісти
Блин , чо за государство До Азербайджана , как до Марса . Да это Гребаный стыд
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15.12.2020 22:07 Відповісти
когда-же эти твари нажрутся все сидят у руля и УКРАИНА это дойная корова только тварей надо уничтожить как тлю нашей УКРАИНЫ сдохните и вы твари коломойские ахмедовы пенчуки и ваши дети должны быть в аду твари желаю вам всего самого худшего и вашим детям
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15.12.2020 22:11 Відповісти
no comment.......😡
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15.12.2020 22:17 Відповісти
Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 954
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15.12.2020 22:20 Відповісти
А ну ка..
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
,
Или о Мальдивах..
.
.
??????????.


.
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15.12.2020 22:43 Відповісти
Подонки. Лучшие погибают, мрази остаются. На фото - Евгений Лоскут. Его преследовали сепары, выдали его "мирные" местные жители. Евгений отстреливался до последнего патрона. Чтобы не сдаваться в плен он подорвал себя гранатой. Некоторое время он числился пропавшим без вести. Один из освободившихся из плена украинских бойцов рассказал, что террористы часто говорили о странном украинце, который был ранен, но держал круговую оборону и отказался сдаваться в плен. Они рассказали, что перед смертью от выкрикнул: «Русские не сдаются! Слава Украине!», а потом подорвал себя гранатой. Это произошло в районе Веселой Горы, и стало понятно, что речь идет о Евгении Лоскуте.

Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів - Цензор.НЕТ 5626
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15.12.2020 22:52 Відповісти
Суки🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
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15.12.2020 22:59 Відповісти
Чтобы вы в аду горели вместе с вашим зеленым недоноском!
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15.12.2020 23:26 Відповісти
Зеле просто не с кем работать.
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15.12.2020 23:28 Відповісти
73проц обещали смести
если что..
Что уже наступмло раз 100...а они ждут что кто то сделает за них...
Даже фоаовцы что то там требуют но для себя.. На остальных им наплевать.. Как всегда

Знаете я как то плела сетки для наших воинов... Мимо шла и забрела.. Моя знакомая когда узнала спросила. Сколько тебе заплатили?) финиш... На мой ответ.. Ничего.. Это ж порыв сердца..
Покрутила пальцем у виска...
В общем такой у нас народ... Увы..
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16.12.2020 00:28 Відповісти
Мы все платим военный сбор,значит идёт война,поэтому и надо наказывать по военному времени.
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16.12.2020 06:13 Відповісти
Міноборони -це кубло "окремих посадових осіб". Всю цю верхівку в Міноборони і Генштабі ще 30 років назад треба було розігнати, бо оці "посадові особи" в лампасах були і залишаються агентурю Москви. Украінці вірять в честь і вірність присязі оцієі москальні? - даремні надіі. Крим нічому не навчив?
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16.12.2020 08:54 Відповісти
Біда украінців в нас самих. Ми так звиклись з своєю "меншовартістю", що навіть цього не помічаємо. Читаю стільки обурливих відгуків і всі вони ....на мові наших вбивць. Здавалось, "ну що тут такого, ми так звикли", але ж є інше - "Народи, які втратили свою мову, вмирають". Це відбувається тоді, коли імперія мову нищить , а народ асимілюється і стає "обществом советских людей". Ми ж це все вже проходили в бренєвські час!. Тому і так остервеніло виступають проти украінізаціі в Украіні проімперські сили. Тож давайте, друзі, згадаймо хто ми є !
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16.12.2020 09:26 Відповісти
друже Любомир,якщо чесно, то після того як біомасса 73%ми проголосували за цю зелену жжидівську істоту,яка все життя обсирала все краінське, я ледь не зварьював. і почав сам ненавидіти цей нарід і все що з ним повязане,навіть прізвище хочу поміняти і виїхати за кордон,бо тут точно вже нічого доброго не чекає.Базарні торгаші голосували за цей непотріб,а тепер під радою бастуют і ніхто їх не підтримає.
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16.12.2020 09:50 Відповісти
некоторые умники спрашивают где "свобода",куда делся п.с, и тд. а вы дебилоиды почему не голосовали за правый сектор и свободу, "украинцы" .выбрали себе власть ,а теперь недовольны.??? то порошенко плохой,то кучма не такой, то янык козел, с этим все ясно. Но этих ********* жидовских,зачем выбрали, деградаты, что мультиков насмотрелись??теперь ***** жрите, дебилы,и не ******* что ктото плохой.Вы сами себе выбираете,вас никто не заставлял,а теперь опять хотите чужими руками убрать этих уродов.Та кто за вас дебилов пойдет отдавать свои жизни.Не цените ,теперь жрите твари жидовское гавно,аж очи хай повылазят 73%м населения.
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16.12.2020 09:37 Відповісти
Зе-тварюки ! горіти вам в пеклі .
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16.12.2020 09:40 Відповісти
В нашей доброй стране на жмуриках всегда наживались. В моем доме живет директор Берковецкого кладбища, так вот он всегда ездит на лексусе последней модели, ездит на новой машине год, потом покупает новую из последней линейки бренда и так уже много лет.
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16.12.2020 10:43 Відповісти
 
 