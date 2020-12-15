Міноборони підтвердило інформацію журналістки про корупцію під час перевезення тіл загиблих українських воїнів
В Міністерстві оборони України підтвердили факти корупційних зловживань під час перевезення тіл загиблих українських воїнів, про що раніше повідомляла у своїй програмі журналістка Яніна Соколова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міноборони в Фейсбук.
"За дорученням Міністра, Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України провело попередню перевірку відомостей щодо можливих зловживань під час перевезення тіл загиблих українських захисників, оприлюднених у програмі Яніни Соколової. Встановлено, зокрема, що "дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель", - сказано в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що після аудиту Управління цивільно-військового співробітництва Генерального Штабу Збройних Сил України та військових частин щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою та завершення службового розслідування "вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб".
Раніше журналістка Яніна Соколова в програмі "Соромно" повідомила про факти корупції в армії під час закупівель ритуальних послуг.
Будь ласка, зачекайте...
А прошел всего лишь ОДИН год.
Впереди еще ЧЕТЬІРЕ.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х.......р, не п.....діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
.Зеленые МЫВСЕПРЕЗИДЕНТЫ !..
Раскажите нам что-то о ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКЕ ,,
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Или о Мальдивах..
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??????????.
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если что..
Что уже наступмло раз 100...а они ждут что кто то сделает за них...
Даже фоаовцы что то там требуют но для себя.. На остальных им наплевать.. Как всегда
Знаете я как то плела сетки для наших воинов... Мимо шла и забрела.. Моя знакомая когда узнала спросила. Сколько тебе заплатили?) финиш... На мой ответ.. Ничего.. Это ж порыв сердца..
Покрутила пальцем у виска...
В общем такой у нас народ... Увы..