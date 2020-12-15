Запрошення "на чарку" після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня

Українські парламентарії 15 грудня збиралися на пленарне засідання. На порядок денний винесли низку важливих питань.

Головне досягнення нинішнього дня - Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік. Ще напередодні народні депутати висловлювали сумнів, що це станеться так швидко. Однак спочатку 311 голосів набрав законопроєкт про зміну Бюджетного кодексу, необхідного для ухвалення проєкту кошторису на наступний рік, а сам держбюджет підтримали 289 народних обранців.

Також парламентарії зробили низку кроків для подолання конституційної кризи. Вони схвалили за основу і в цілому законопроєкт для розблокування роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а потім підтримали в цілому законопроєкт про особливості складання протоколу про адміністративні правопорушення щодо суддів різних інстанцій. НАЗК проналізувало документи і сформувало три суттєві зауваження.

Крім того, Верховна Рада продовжила до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятого ще в 2014 році. Хоча проти цього висловилися нардепи "Голосу" і представник "Слуги народу" Богдан Яременко, законопроєкт набрав 304 голоси.

Робочий день парламенту в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Як і раніше не всі нардепи в масках. Наприклад, "слуга народу" Олександр Качура і нардеп "За Майбутнє" Антон Яценко.





В офіційному чаті "Слуг народу" звзначають, що в проєкті Держбюджету не закладено кошти на довибори, хоча їх "реально світить 3".





Також там дякують за поправку 443, якою роботу в парламенті прирівняли до керівного досвіду.







Переговори зі спікером Дмитром Разумковим.





Нардеп СН Максим Гузенко з'ясовує ставлення колеги по фракції Ігоря Васильєва до законопроєкту №3656, який лобіюють трейдери.

Адвокат Євген Тозлован консультує "слугу народу" Олега Семінського щодо ринку землі.



Фракція "Європейської Солідарності"



"Слуга народу" Юрій Корявченков нависає над колегою Романом Бабієм.

Нардеп "СН" Микола Тищенко уважно прислухається до слів представника ОПЗЖ Григорія Суркіса.

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Заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко спілкується з міністрами.





У "слуги народу" Сергія Литвиненка з'ясовують, чи все у нього гаразд з Державною фіскальною службою. Той скаржиться, що гроші продовжують списувати. Судячи за назвою контакту, допомагає нардепу Петро Омельченко - керівник УДП "Укрінтеравтосервіс".





Депутат "Слуги народу" Максим Перебийніс запрошує колег увечері "випити по чарці" в ресторані авторської французької кухні "Graine de Moutarde - Зерно гірчиці".



Розмови зі "слугою народу" Оксаною Дмитрієвою.



Представник "Довіри" Олег Кулініч і нардеп "ЄС" Ніна Южаніна.

Позафракційний Олег Довгий намагається щось пояснити нещодавно обраній нардепом ексголові Харківської ОДА Юлії Світличній. Вона зайняла місце Олексія Кучера, який був обраний від "Слуги народу", але змінив Світличну на посаді голови облдержадміністрації. Після місцевих виборів його теж замінили.





Нардеп "СН" Галина Третьякова відкладає гроші на пенсію.