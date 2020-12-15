УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10812 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2021
7 018 13
ВР (14832) жінки (596) Суркіс (320) Перебийніс (67) Світлична (70) Слуга народу (2800) Третьякова Галина (111)

Запрошення "на чарку" після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня

Запрошення

Українські парламентарії 15 грудня збиралися на пленарне засідання. На порядок денний винесли низку важливих питань.

Головне досягнення нинішнього дня - Верховна Рада підтримала в цілому проєкт закону про Державний бюджет України на 2021 рік. Ще напередодні народні депутати висловлювали сумнів, що це станеться так швидко. Однак спочатку 311 голосів набрав законопроєкт про зміну Бюджетного кодексу, необхідного для ухвалення проєкту кошторису на наступний рік, а сам держбюджет підтримали 289 народних обранців.

Також парламентарії зробили низку кроків для подолання конституційної кризи. Вони схвалили за основу і в цілому законопроєкт для розблокування роботи Нацагентства з питань запобігання корупції, а потім підтримали в цілому законопроєкт про особливості складання протоколу про адміністративні правопорушення щодо суддів різних інстанцій. НАЗК проналізувало документи і сформувало три суттєві зауваження.

Крім того, Верховна Рада продовжила до кінця 2021 року дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", прийнятого ще в 2014 році. Хоча проти цього висловилися нардепи "Голосу" і представник "Слуги народу" Богдан Яременко, законопроєкт набрав 304 голоси.

Робочий день парламенту в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ:

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 01

Як і раніше не всі нардепи в масках. Наприклад, "слуга народу" Олександр Качура і нардеп "За Майбутнє" Антон Яценко.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 02
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 03

В офіційному чаті "Слуг народу" звзначають, що в проєкті Держбюджету не закладено кошти на довибори, хоча їх "реально світить 3".

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 04
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 05
Також там дякують за поправку 443, якою роботу в парламенті прирівняли до керівного досвіду.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 06
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 07
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 08
Переговори зі спікером Дмитром Разумковим.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 09
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 10

Нардеп СН Максим Гузенко з'ясовує ставлення колеги по фракції Ігоря Васильєва до законопроєкту №3656, який лобіюють трейдери.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 11

Адвокат Євген Тозлован консультує "слугу народу" Олега Семінського щодо ринку землі.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 12
Фракція "Європейської Солідарності"

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 13
"Слуга народу" Юрій Корявченков нависає над колегою Романом Бабієм.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 14

Нардеп "СН" Микола Тищенко уважно прислухається до слів представника ОПЗЖ Григорія Суркіса.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 15

Rolex Суркіса. Схожі за знижкою в інтернет-магазині - майже $ 30 тисяч.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 16
Заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко спілкується з міністрами.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 17
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 18
У "слуги народу" Сергія Литвиненка з'ясовують, чи все у нього гаразд з Державною фіскальною службою. Той скаржиться, що гроші продовжують списувати. Судячи за назвою контакту, допомагає нардепу Петро Омельченко - керівник УДП "Укрінтеравтосервіс".

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 19
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 20
Депутат "Слуги народу" Максим Перебийніс запрошує колег увечері "випити по чарці" в ресторані авторської французької кухні "Graine de Moutarde - Зерно гірчиці".

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 21
Розмови зі "слугою народу" Оксаною Дмитрієвою.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 22
Представник "Довіри" Олег Кулініч і нардеп "ЄС" Ніна Южаніна.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 23

Позафракційний Олег Довгий намагається щось пояснити нещодавно обраній нардепом ексголові Харківської ОДА Юлії Світличній. Вона зайняла місце Олексія Кучера, який був обраний від "Слуги народу", але змінив Світличну на посаді голови облдержадміністрації. Після місцевих виборів його теж замінили.

Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 24
Запрошення на чарку після прийняття бюджету від Перебийноса, проблеми Литвиненка з ДФС, Третьякова відкладає гроші на пенсію, - день роботи ВР 15 грудня 25
Нардеп "СН" Галина Третьякова відкладає гроші на пенсію.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Приглашение "на рюмку" после принятия бюджета от Перебийниса, проблемы Литвиненко с ГФС, Третьякова откладывает деньги на пенсию, - день работы ВР 15 декабря - Цензор.НЕТ 5906

...
показати весь коментар
15.12.2020 22:30
+5
"Расходы на депутатов за несколько лет взлетели в 1,5 раза.

Сколько выделят на каждого депутата в 2021-м (расходы на 12 месяцев):на проезд 90 000 грн;на канцтовары 1 500 грн;на телефон 4 890 грн;командировки для помощников 8 000 грн;на содержание помещений 2 000 грн;на аренду жилья 237 250 грн.
И хотя общий бюджет на Верховную Раду увеличится с 2,037 до 2,535 млрд грн, зарплаты нардепов, вероятно, вырастут только в связи пересчетом прожиточного минимума. Как и в прошлом году, общий бюджет "на зарплаты" составит 1 млрд грн, 20,7 млн грн дадут на командировки, а еще 621 тыс. грн потратят на продукты. Всего в Украине 422 депутата. Если учесть все расходы, в том числе на содержание автопарка, здания, на коммунальные услуги, на освещение работы, каждый обходится украинцам в 6 млн грн в год."

За что?? Эти пиндары забывают о своих избирателях сразу после последнего посчитанного бюллетеня.
показати весь коментар
15.12.2020 22:27
+3
Нє... Ті хто на вибори не ходить взагалі ні на що права не мають. Бо вони своє право голосу відпочатку просрали.
показати весь коментар
15.12.2020 23:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Депутаты стали уверены в своём будущем, будущем своих детей и внуков.
показати весь коментар
15.12.2020 22:20 Відповісти
"Расходы на депутатов за несколько лет взлетели в 1,5 раза.

Сколько выделят на каждого депутата в 2021-м (расходы на 12 месяцев):на проезд 90 000 грн;на канцтовары 1 500 грн;на телефон 4 890 грн;командировки для помощников 8 000 грн;на содержание помещений 2 000 грн;на аренду жилья 237 250 грн.
И хотя общий бюджет на Верховную Раду увеличится с 2,037 до 2,535 млрд грн, зарплаты нардепов, вероятно, вырастут только в связи пересчетом прожиточного минимума. Как и в прошлом году, общий бюджет "на зарплаты" составит 1 млрд грн, 20,7 млн грн дадут на командировки, а еще 621 тыс. грн потратят на продукты. Всего в Украине 422 депутата. Если учесть все расходы, в том числе на содержание автопарка, здания, на коммунальные услуги, на освещение работы, каждый обходится украинцам в 6 млн грн в год."

За что?? Эти пиндары забывают о своих избирателях сразу после последнего посчитанного бюллетеня.
показати весь коментар
15.12.2020 22:27 Відповісти
Приглашение "на рюмку" после принятия бюджета от Перебийниса, проблемы Литвиненко с ГФС, Третьякова откладывает деньги на пенсию, - день работы ВР 15 декабря - Цензор.НЕТ 5906

...
показати весь коментар
15.12.2020 22:30 Відповісти
Гарні вужики, але вонючі.
показати весь коментар
15.12.2020 23:17 Відповісти
$2,5млрд долгов за одну неделю. Круто. Тут не на одну рюмашку хватит
показати весь коментар
15.12.2020 22:32 Відповісти
На мою думку коментувати такі новини мають право тільки ті, хто не ходить на вибори.Всі інші-мовчіть в тряпочку.Це ваші депутати! Притому всі,до єдиного!
показати весь коментар
15.12.2020 22:48 Відповісти
Нє... Ті хто на вибори не ходить взагалі ні на що права не мають. Бо вони своє право голосу відпочатку просрали.
показати весь коментар
15.12.2020 23:01 Відповісти
Чмырье зеленое.
показати весь коментар
15.12.2020 22:58 Відповісти
*Девку мнут промеж колон, кто дрочит свой патрон----как всегда сплошной прогон. Нахера такой вот он?*
показати весь коментар
15.12.2020 23:11 Відповісти
Рожеву дівку мне кадр у шотландському тартані, та апельсинових штиблетах на босу ногу.
показати весь коментар
16.12.2020 00:12 Відповісти
 
 