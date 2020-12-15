$35 млн. Агрохолдинг Кернел за рік збільшив виплати дивідендів у півтора раза

Агрохолдинг "Кернел" виплатить акціонерам за підсумками 2019/2020 маркетингового року $35,29 млн дивідендів.

Відповідне рішення схвалили загальні збори акціонерів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Розмір дивідендів затверджено на рівні $0,42 за просту акцію. Дивіденди будуть виплачені 14 січня 2021 року.

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