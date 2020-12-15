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Міністерство у справах ветеранів (295) Олександр Порхун (18) Качура (170)

На посаду очільника Мінветеранів є ще один кандидат - Порхун, - нардеп СН Качура

На посаду очільника Мінветеранів є ще один кандидат - Порхун, - нардеп СН Качура

Профільний комітет Верховної Ради запропонував свого кандидата на посаду міністра у справах ветеранів.

Про це повідомив у Telegram депутат "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"На посаду Міністра у справах ветеранів профільний комітет запропонував свого кандидата - Порхуна Олександра", - написав він.

При цьому на засіданні фракції, на якому розглядали кандидатури, Порхуна не було. "Слуги народу" заслухали претендентку на цю посаду Лапутіну.

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Олександр Порхун - перший заступник міністра у справах ветеранів. Герой України. На виборах у 2019 році був довіреною особою Порошенка в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, міністерство у справах ветеранів може очолити генерал-майор Юлія Лапутіна - ветеран, ексзаступниця начальника Центру спецоперацій "А" СБУ.
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А может надо спросить у ветеранов - кого они хотят видеть на этой должности?
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15.12.2020 23:00 Відповісти
А може треба спитати у ветеранів: чи хочуть вони взагалі такого міністра? Справами ветеранів має займатись МО. Якщо не справляються - міністра оборони у відставку. Все просто. І не треба міністерств плодити.
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15.12.2020 23:27 Відповісти
а можно узнать чем вам прежний министр не угодил???
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15.12.2020 23:44 Відповісти
А зачем нужна эта должность.снйчас появится целое министерство куча заместителей и всякие проститутки секретутки.и будут сосать деньги из налогоплатильщиков.если воевал,то полочи должное и все.а так выходит начнут медалями бряцкать и деньги коасть.по ходу ини и рады шо война есть,а то так бы и сидели на голых жопах.
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16.12.2020 05:26 Відповісти
 
 