Нардепка "Голосу" Стефанишина про бюджет-2021: Від квітня вся допомога щодо COVID-19 зупиниться

Народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина каже, що з квітня вся допомога щодо COVID-19 зупиниться, а на вакцину від коронавірусу в держбюджеті на 2021 рік заклали в 6 разів менше коштів, ніж потрібно.

Про це вона заявила в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"У держбюджеті ми маємо проблему. Від квітня місяця вся допомога щодо коронавірусу зупиниться, на неї більше не буде коштів. Там коштів реально вистачить на три місяці. Це зокрема стосується і доплат медичним працівникам. Цих 300% про які всі вже рік говорять, теж вистачить лише на три місяці", - говорить Стефанишина.

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За її словами, на вакцину від коронавірусу заклали 2,6 мільярда гривень, а насправді потрібно близько 15, а це в 6 разів більше.

Нагадаємо, що 15 грудня Верховна Рада підтримала державний бюджет на 2021 рік. Документ передбачає доходи в сумі 1,92 трлн грн, витрати - 1,328 трлн грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.