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Новини Бюджет-2021
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Нардепка "Голосу" Стефанишина про бюджет-2021: Від квітня вся допомога щодо COVID-19 зупиниться

Нардепка

Народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина каже, що з квітня вся допомога щодо COVID-19 зупиниться, а на вакцину від коронавірусу в держбюджеті на 2021 рік заклали в 6 разів менше коштів, ніж потрібно.

Про це вона заявила в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

"У держбюджеті ми маємо проблему. Від квітня місяця вся допомога щодо коронавірусу зупиниться, на неї більше не буде коштів. Там коштів реально вистачить на три місяці. Це зокрема стосується і доплат медичним працівникам. Цих 300% про які всі вже рік говорять, теж вистачить лише на три місяці", - говорить Стефанишина.

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За її словами, на вакцину від коронавірусу заклали 2,6 мільярда гривень, а насправді потрібно близько 15, а це в 6 разів більше.

Нагадаємо, що 15 грудня Верховна Рада підтримала державний бюджет на 2021 рік. Документ передбачає доходи в сумі 1,92 трлн грн, витрати - 1,328 трлн грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.
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Невже все настільки хріново.. ?
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15.12.2020 23:04 Відповісти
На псів собакова грошей вистачить, решті той самий останній без солі
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15.12.2020 23:06 Відповісти
Сподіваюсь що ЄС бабла підкине на вакцни
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15.12.2020 23:12 Відповісти
Коли я побачу по телебаченню табличку the day without jawish tricks?
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15.12.2020 23:05 Відповісти
Himikus

За новим бюджетом, на утримання Зеленського, ми заплатимо в 2021р рекордні 1млрд 226млн.грн.
Це 3 468 493грн в день.
Ще раз: за 3,5 млн.грн/день Зеля запише десяток відосиків, 15раз злітає на відпочинок з Єрмаком і сім'єю, а решту часу зробить те, що і в 2020му - тобто рівно ніх..
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15.12.2020 23:18 Відповісти
Не выключили микрофон...:"14 декабря 2020 - Яффе,директор Департамента здравоохранения штата Вашингтон:«Я не знаю,зачем я беру все эти бумаги,я никогда не смотрю на них.Я просто говорю все,что они мне пишут"Д-р Уильямс,главный врач здравоохранения штата:«Да, то же самое»-Кто они?
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15.12.2020 23:40 Відповісти
 
 