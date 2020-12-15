Учням заборонено відвідувати школи 8-24 січня, але там на цей період можуть оголосити канікули, - рекомендації Міносвіти

Міністерство освіти і науки просить школи вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити дистанційне навчання на період локдауну.

Про це йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236 щодо встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів, з 8 до 24 січня 2021 року в Україні запроваджуються посилені карантинні обмеження. Так, у цей період учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. Міністерство просить вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема – за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн", яку запустили МОН та Мінцифри", - говориться в повідомленні.

Водночас Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 Закону "Про повну загальну середню освіту".

Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Крім того, згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні введуть 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

Водночас, нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України від найближчої суботи, 19 грудня.