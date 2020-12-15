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Учням заборонено відвідувати школи 8-24 січня, але там на цей період можуть оголосити канікули, - рекомендації Міносвіти

Учням заборонено відвідувати школи 8-24 січня, але там на цей період можуть оголосити канікули, - рекомендації Міносвіти

Міністерство освіти і науки просить школи вжити всіх можливих заходів, щоб забезпечити дистанційне навчання на період локдауну.

Про це йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236 щодо встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів, з 8 до 24 січня 2021 року в Україні запроваджуються посилені карантинні обмеження. Так, у цей період учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. Міністерство просить вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема – за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн", яку запустили МОН та Мінцифри", - говориться в повідомленні.

Водночас Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 Закону "Про повну загальну середню освіту".

Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Крім того, згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що локдаун в Україні введуть 8 січня і він діятиме по 24 січня (включно) 2021 року.

Водночас, нові карантинні обмеження діятимуть по всій території України від найближчої суботи, 19 грудня.
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а чего только до 24 января?
на 25 января у потерпершего-шмаркли - корпоративчик и массовое собрание в честь днюхи?))
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15.12.2020 23:25 Відповісти
25 понедельник
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16.12.2020 15:00 Відповісти
Чекає на подарунки? Ще більше ніж Януковичу
От жадібне створіння...
?
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16.12.2020 00:07 Відповісти
Можуть оголосити, а можуть не оголосити. І взагалі, рекомендації не просто так названо рекомендаціями - МОНУ знімає з себе відповідальність за прийняття рішень і перекладає їх на адміністрації шкіл та місцеву владу.
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16.12.2020 00:20 Відповісти
Если не объявят каникулы до конца учебного года ,ученики тупо выйдут на майдан
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16.12.2020 01:36 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...

https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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16.12.2020 06:22 Відповісти
 
 