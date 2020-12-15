Новий генсек ОБСЄ Шмід відвідає Донбас, як тільки карантин через COVID-19 послаблять, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, Кулеба привітав Шмід із призначенням, побажав плідної роботи та успіхів на відповідальній посаді.

"Він запросив співрозмовницю здійснити свій перший візит в Україну з можливістю відвідування Донбасу й адміністративної межі з Автономною Республікою Крим: "Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ".

Хельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну, як тільки це дозволять обставини, пов'язані з карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19. Генеральний секретар запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топпріоритетів порядку денного ОБСЄ в 2021 році", - сказано в повідомленні.

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