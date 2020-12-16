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Новини Бюджет-2021
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МОЗ (5362) Мінфін (3588) Степанов Максим (2195) Марченко Сергій (570) COVID-19 (19763)

Якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б забирати гроші у працівників освіти і пенсіонерів, - міністр фінансів Марченко

Якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б забирати гроші у працівників освіти і пенсіонерів, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає маніпуляцією заяву міністра охорони здоров'я Максима Степанова про необхідність пріоритетного фінансування медицини в державному бюджеті на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"У нас в уряді багато міністрів. Не можна в період пандемії маніпулювати цими речами і заявляти, що ця сфера має бути пріоритетною. Тому що якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б десь забирати ці гроші - можливо, у працівників освіти, можливо, у пенсіонерів, а ми цього дозволити не можемо.

Водночас ми гарантуємо зростання зарплат медиків на 30%, бюджет на медицину виріс на 50 млрд порівняно з 2019 роком, а порівняно з 2020 г. - на 36 млрд. Це ми забезпечимо", - сказав глава Мінфіну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепка "Голосу" Стефанишина про бюджет-2021: Від квітня вся допомога щодо COVID-19 зупиниться

Нагадуємо, раніше глава МОЗ Степанов неодноразово заявляв про необхідність збільшення витрат на медицину в держбюджеті-2021.
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Топ коментарі
+51
а может у полиции дбр и генпрокуратуры с ОПой забрать?
да не, бред какой то..
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16.12.2020 00:01
+39
вариант забрать у бени, конечно, не рассматривался
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15.12.2020 23:59
+26
Пришлось забрать бы деньги у министерства финансов.
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15.12.2020 23:59
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Пришлось забрать бы деньги у министерства финансов.
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15.12.2020 23:59 Відповісти
вариант забрать у бени, конечно, не рассматривался
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15.12.2020 23:59 Відповісти
Не подсказываете, а то еще заберут...а потом еще больше дадут!

Вместе с тем мы гарантируем рост зарплат медиков на 30%, бюджет на медицину вырос на 50 млрд по сравнению с 2019 г., а по сравнению с 2020 г. - на 36 млрд. Это мы обеспечим", - сказал глава Минфина.Источник: https://censor.net/ru/n3237163

Не смогут! Это очен большая сумма! Только через инфляцию...а она уже не за горами + идексация должна работать , но !
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17.12.2020 00:03 Відповісти
Степанова і Радуцького потрібно арештувати і розстріляти посадити на довічне.
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16.12.2020 00:00 Відповісти
а по кому из той шоблы нары не плачут?..
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16.12.2020 00:06 Відповісти
Ну от Марченко ніби адекватний міністр, бюджет нормально сформували, навіть відшкодування ПДВ не відміняли і секвестр бюджету не робили. А це реальне досягнення на фоні дитячого непрофесіоналізму решти Кабміну.
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16.12.2020 00:12 Відповісти
"...то пришлось бы забирать деньги у работников образования и пенсионеров, ..."
Невже це нормальна людина? У зеленому лайні не може бути нормальної людини за визначенням.
Тільки один приклад де ПОТРІБНО забирати гроші:
Якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б забирати гроші у працівників освіти і пенсіонерів, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2210
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16.12.2020 06:31 Відповісти
Учителя получают по 4000$...ничего с ними не сталось бы...
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16.12.2020 00:00 Відповісти
а может у полиции дбр и генпрокуратуры с ОПой забрать?
да не, бред какой то..
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16.12.2020 00:01 Відповісти
да ну побойся бога
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16.12.2020 09:45 Відповісти
Ага))))) ну так вспомнил трам пушку с его зарплат ой 1&- или он миллиардер и єто не наш метод?
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16.12.2020 14:00 Відповісти
А у аваковских собак даже в голову никому не пришло забрать, только добавить?
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16.12.2020 00:01 Відповісти
А чого не у ГПУ і мусорів?
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16.12.2020 00:01 Відповісти
В тумбочке у каломойского у ахметки та служок народу возьмите...а то пенсионеры.. Хотя и у них возьмите.. Зеля им рай на земле обещал без шоколада))))
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16.12.2020 00:02 Відповісти
Как там у ГП дела? Добавили 2.5 лярда? Работникам образования и пенсионерам конечно же не жаль раскошелиться на венедиктову.
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16.12.2020 00:02 Відповісти
А не рассматривали забрать деньги у ОП и министров?
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16.12.2020 00:03 Відповісти
ахметов, беня, аваков, кучма с пинчуком, тот же путин и его активы, медведчук....Столько источников, а он "отобрать у пенсионеров". Ну и кто он после этого? Впрочем, пенсионерам тоже неплохо вспомнить слово "думать". Это важно, даже важнее ихнего склероза.
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16.12.2020 00:03 Відповісти
Ах да, рабинович. Он у нас самый веселый. А значит и самый не безбедный. Вот к нему и наведаться
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16.12.2020 00:04 Відповісти
негідник...вчителів і пенсіонерів хотів образити...гоніть його в шію
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16.12.2020 00:05 Відповісти
Та да)какие там медики,если вы,зесрань,уже обворовали и онко,и ковидных больных...
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16.12.2020 00:05 Відповісти
Якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б забирати гроші у працівників освіти і пенсіонерів, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 8861
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16.12.2020 00:07 Відповісти
у ментів **** забери. і у Ахметова і прочііх тварин.
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16.12.2020 00:10 Відповісти
пришлось бы забирать деньги у работников образования и пенсионеров, - министр финансов Марченко

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=Якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б забирати гроші у працівників освіти і пенсіонерів, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 6610

Нас ограбил этот щенок! Жаль, что я не выколол ему глаза!
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16.12.2020 00:14 Відповісти
У наблюдателя Лещенка с зарплатой 340 тыс в месяц скользнула гениальная мыль - "хорошо, что я не медик, а тем более пенсионер!"
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16.12.2020 00:15 Відповісти
Да мышление у СЛуг УРода...забрать у пенсионеров, а забрать у прикорытных прихлебаев паразитов такие варианты они даже не рассматривают...
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16.12.2020 00:18 Відповісти
Якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б забирати гроші у працівників освіти і пенсіонерів, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 9502
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16.12.2020 00:21 Відповісти
Це не бюджет. Це Охрімова свитка. Чи Трішкін кафтан..
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16.12.2020 00:25 Відповісти
Ну да, не у олигархов же забирать, в самом деле))
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16.12.2020 00:49 Відповісти
Он в міністерстві інфраструктури закупили телефони самсунг на мільйон гривень, по 22 тис. штука. Телефони, Карл, телефони...
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16.12.2020 00:50 Відповісти
Основні витрати !!
👉Мін.оборони залишили без додаткових коштів❗️ - 116 млрд грн
👉 МВС - 98 млрд грн.
👉 Освіта - 174 млрд грн, з них 21,2 млрд - зарплати вчителям (залишаються без підвищення❗️)
👉 Медицина - 159 млрд грн, (зарплати медика +30%).

❗️❗️ Виділено коштів на вакцини від ковіду - 2,6 млрд грн! (Цього вистачить для вакцинації всього близько 1 млн людей!)
👉 А на "Велике Крадівництво" доріг, "слугами" виділено 150 млрд грн!!!
👉 На утримання Зеленського - рекордні 1 млрд 266 млн грн. 🤦‍♂️
Ласкаво просимо в "епоху виживання"!
Helgi Sharp
____________________________
У Фейсбуці, дость активним є дружбан воровки Жульки Тимошенниці - Олексій Кучеренко. Який пристрасно «разоблачает» владу ЗЕленського, облизує Жульку, нахвалює себе…
Так от мені цікаво - як себе почувають оті барани, які всерйоз вважають О.Кучеренка, Жульку Тимошенницю і усю банду «Батьківщини» - порядними, чесними людьми?
Адже, проголосувавши за бюджет вимирання, вони взяли на себе всю повноту ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за цей бюджет!
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16.12.2020 00:53 Відповісти
не переводи стрелки! без бюджета еще хуже будет....и легче потом еще больше грабануть пенсионеров и учителей и свернуть на медиков! Медики тоже ссыкуны! Не вышли бы на работу с недельку и все!
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16.12.2020 19:27 Відповісти
Потому что если бы мы приняли предложение Степанова, то пришлось бы где-то забирать эти деньги - возможно, у работников образования, возможно, у пенсионеров, а мы этого позволить не можем.

То есть вопрос "забрать в ОПе, ГПУ, ГБР..." даже не рассматривается?
О, майн Готт, что за ублюдки...
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16.12.2020 00:57 Відповісти
Пздц тут тролей подкупленный, обосанных, продажных шкур. Вам самим не стыдно такое писать про наших врачей? Ума ноль, только свои шкуры и обеспечиваете, за 30 серебрянных!
Хоть одна ваша морда высказала против очередного повышения обеспечения Верховной Рады? На крыс в парламенте значит деньги всегда найдутся, под 3лярда себе выделяют, а на медицину - "денег нет, но вы держитесь". И стоит хотя бы одному политику не играть по взяткам-мутками, а что то полезное для людей попытаться сделать. Так сразу стая воронья вонючего смеет обсирать! Куски дерьма! Из-за таких как вы, эгоистических моральных уродов, наша родина на дне! Нет у вас ни стыда ни совести, ни ума ни фантазии. Все по методичкам, все по приказам. Почему то, пишите вы, а стыдно мне, за страну стыдно!
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16.12.2020 00:59 Відповісти
А чьё предложение приняли?

На что сократили расходы:
на инвестиционные проекты - на 1,129 млрд грн;
Минобразования - на 4,079 млрд грн;
Пенсионного фонда - на 8,5 млрд грн;
Государственного фонда регионального развития - на 4,86 млрд грн.

На что увеличили расходы:
МВД - на 797,4 млн грн;
Госпотребслужбы - на 538,1 млн грн;
МИД - на 498,2 млн грн;
Минздрав - на 3,94 млрд грн;
Минэнерго - на 350 млн грн;
Офис генпрокурора - на 2 млрд грн.
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16.12.2020 07:58 Відповісти
А у мусоров **** не пробовали забирать или хотя бы как минимум не повышать?
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16.12.2020 08:29 Відповісти
Ну чому, можна було ще забрати у гнусявого, ВР, ДБР, Прокуратури, мусорів.
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16.12.2020 09:11 Відповісти
Миллиардеров в Украине более 40 человек,а подпольных товарищей Корейко видимо еще больше.Вопрос простой,каким образом в эпоху повальной бедности они ими стали,включая самого нынешнего гаранта...?
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16.12.2020 10:20 Відповісти
и ни копейки у бени или ахметки
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16.12.2020 12:32 Відповісти
Мы поступили мудрее, и забрали деньги у всех, для себя.
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16.12.2020 12:51 Відповісти
тю.. так в "работніков образованія" зарплатня і так вже 4 тисячи долярів. Можна і забрати трошки ))))))
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16.12.2020 14:41 Відповісти
а на прокурворів є гроші? Грошей немає на медицину, на освіту, на транспорт.. Ні на що немає. А от на прокруворське кодло гроші є, бо бюджет на цю статтю витрат значно виріс у порівнянні з минулим роком.
прокурвори і так собі "наколядують", краще б вже на медицину спрямували гроші.
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16.12.2020 14:44 Відповісти
Пытаются таким образом стравить разные слои населения и выглядеть заботливыми! Скоты! Вот поэтому и не хотят люди платить налоги! Содержать банду силовиков и кодло чиновников!
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16.12.2020 19:30 Відповісти
 
 