Якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б забирати гроші у працівників освіти і пенсіонерів, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає маніпуляцією заяву міністра охорони здоров'я Максима Степанова про необхідність пріоритетного фінансування медицини в державному бюджеті на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"У нас в уряді багато міністрів. Не можна в період пандемії маніпулювати цими речами і заявляти, що ця сфера має бути пріоритетною. Тому що якби ми прийняли пропозицію Степанова, то довелося б десь забирати ці гроші - можливо, у працівників освіти, можливо, у пенсіонерів, а ми цього дозволити не можемо.

Водночас ми гарантуємо зростання зарплат медиків на 30%, бюджет на медицину виріс на 50 млрд порівняно з 2019 роком, а порівняно з 2020 г. - на 36 млрд. Це ми забезпечимо", - сказав глава Мінфіну.

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Нагадуємо, раніше глава МОЗ Степанов неодноразово заявляв про необхідність збільшення витрат на медицину в держбюджеті-2021.