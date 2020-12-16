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Новини
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Чорновол Тетяна (254) Соболєв Єгор (252) ДБР (3303) Татаров Олег (424)

ДБР, що звинувачує Чорновол у вбивстві під час Майдану, курирується заступником голови ОП Татаровим, який виправдовував тоді розстріли протестувальників, - Соболєв. ДОКУМЕНТ

ДБР, що звинувачує Чорновол у вбивстві під час Майдану, курирується заступником голови ОП Татаровим, який виправдовував тоді розстріли протестувальників, - Соболєв. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань, яке оголосило сьогодні підозру у вбивстві під час Майдану Тетяні Чорновол, контролюється заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим.

Про це у Facebook нагадав народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що звинувачення проти Чорновол за вбивство "в момент взяття нами офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року" означають, що ті дії активістів "ці "слідчі" вважають "вчиненням масових заворушень".

"Від себе додам, що ДБР зараз курирується заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим. Який тоді від імені Міністерства внутрішніх справ виправдовував побиття та розстріли протестувальників міліцейськими спецпризначенцями. А тепер повернутий на посаду та оберігається Володимиром Зеленським. Всупереч люстраційному закону та розслідуванню Антикорупційного бюро про причетність Татарова до розкрадання квартир Національної гвардії. Ми з вами знаємо, до чого готуватися", - написав Соболєв.

Також читайте: Чорновол - героїня Революції Гідності, вона перебуває під захистом українського народу, - Порошенко

ДБР, що звинувачує Чорновол у вбивстві під час Майдану, курирується заступником голови ОП Татаровим, який виправдовував тоді розстріли протестувальників, - Соболєв 01
ДБР, що звинувачує Чорновол у вбивстві під час Майдану, курирується заступником голови ОП Татаровим, який виправдовував тоді розстріли протестувальників, - Соболєв 02

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ті, хто висувають незаконне звинувачення Чорновол, мають самі бути на лаві підсудних, - Яценюк

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві. Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала звинувачення "цілковитою маячнею" і хоче якнайшвидше отримати виправдувальний вирок.

За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.

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Топ коментарі
+32
Обвинившее Чорновол в убийстве во время Майдана ГБР курируется замглавы ОП Татаровым, оправдывавщим тогда расстрелы протестующих, - Соболев - Цензор.НЕТ 4263
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16.12.2020 00:53
+29
Егорку Зимина можно поздравить с успешно выполненным заданием -- приводом к власти антиукраинских сил.
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16.12.2020 00:31
+24
Главное -- не порошенко.!..
Главное не УКРАИНССКИЙ БИЗНЕСМЭН , а РОССИЯНССКИЕ БАРЫГИ !,
,
ЗАВИСТЬ - ПОНИмАЕШЬ !
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16.12.2020 00:32
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Егорку Зимина можно поздравить с успешно выполненным заданием -- приводом к власти антиукраинских сил.
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16.12.2020 00:31 Відповісти
Его женушку, Бенину прокладку, кстати тоже. Хорошо семейкой постарались.
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16.12.2020 00:33 Відповісти
Шо такое? После вечера тебе девки не милы?😁
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16.12.2020 03:04 Відповісти
Егорка що при петі що прі бзде говорив правду коли ви це зрозумієте ,телепні?
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16.12.2020 09:06 Відповісти
откуда ты лох можешь знать что правда, а что нет? твоя "правда" зависит от твоей точки зрения. тебе нравилось как он срал на Петю, значит для тебя это была правда. Ишак не пристроил на хлебное место ни этого, ни дрища, теперь вместе кукарекают.
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16.12.2020 11:29 Відповісти
добавь к нику злой *************** карлик.
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16.12.2020 12:20 Відповісти
тут просто добавится к нику, а ты мурзилка в реальной жизни *****.
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16.12.2020 12:45 Відповісти
заплач ще
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16.12.2020 12:52 Відповісти
на тебя чмо капли из другого источника, ниже пояса.
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16.12.2020 12:55 Відповісти
крім злого ще й огидний у чому суть претензій до мне та Соболєва?
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16.12.2020 13:02 Відповісти
он ублюдок, ты лох. какие к вам могут быть претензии? голосовали за пархатого дебила, теперь ищут себе оправдание, и громко кукарекают. а вас баранов предупреждали, что через год будете рвать трусы, и доказывать, что на выборы не ходили.
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16.12.2020 14:40 Відповісти
я за петю голосував у 1 турі на другий взагалі не ходив.
це ти огидний ублюдок та лох
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16.12.2020 14:50 Відповісти
Главное -- не порошенко.!..
Главное не УКРАИНССКИЙ БИЗНЕСМЭН , а РОССИЯНССКИЕ БАРЫГИ !,
,
ЗАВИСТЬ - ПОНИмАЕШЬ !
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16.12.2020 00:32 Відповісти
А то було не зрозуміло ще в 2019-му, що саме так все і буде. Можна вже з впевненістю стверджувати, що шанси Зе досидіти до кінця каденції - менше 50%.
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16.12.2020 00:34 Відповісти
Зеленский, неужели ума не хватает понять,что такие зашквары понижают твой рейтинг,который и так уже стремится к 0 ?
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16.12.2020 00:34 Відповісти
Та йому вже пофігу. На другий термін він іти не збирається. Напевне вже зрозумів, що і перший може не до сидіти. Тому просто рубаю бабло. І кацапське за створення напруги зокрема.
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16.12.2020 00:55 Відповісти
А Бені бізнес хто пильнувати буде? Тому хоче він на другий термін, не хоче, а йти прийдеться. Виведуть в друге коло Бойка з жопоблока і Зе от і вибирайте.
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16.12.2020 13:04 Відповісти
Не факт. Надто мало чинників Ви назвали.
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16.12.2020 13:06 Відповісти
Что бы он не сделал -около12% нарида будут топить за него. Такова сущность человечков.
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16.12.2020 08:27 Відповісти
Главное не порох....
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
.
лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
.
================== -=
ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г
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16.12.2020 00:36 Відповісти
Для того что бы вкалывать за трудодни и есть своих детей? Проблема в том, что не выйдя из рабства (крепосничества), крепостные захотели опять в рабство, не пройдя весь путь борьбы, за так называемое - равенство реальное. Они попали в равенство рабов, которое мы и пожинаем сейчас с зарплатами в 150-350 у.е.
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16.12.2020 01:27 Відповісти
кріпосних відмінили ще у 1861 (здається). Тобто до більшовицького перевороту пройшло більше 50 років. Два покоління. Частина населення обросла жирком. Інша їм заздрила. І коли пообіцяли переділ землі, клюнула на дармовщину. Бо більшість землі була викуплена тяжкою працею предків.
Зараз те саме: ФОПи вийшли тільки за своє. Вяло підтримали захисників здоровья їхніх же дітей (антивакцинаторів). На проблеми дрібних і середніх фермерів їм теж начхати. Вчителям теж все до лампочки, чекають обіцяні чотири тисячі. Нема чуття єдиної родини. Бо є велика пропаганда, що ділить людей за мовними чи релігійними ознаками.
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16.12.2020 14:05 Відповісти
ЕРМАК и 3э-лепукинсские

.
НЕМЫТЫЕ ( от столетней пролитой крови )! .....

.У меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..

Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.

. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .

.....
..
...
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16.12.2020 01:45 Відповісти
идить у дупу!
Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Лещенко Серьожа займався іншою оплачуваною роботою на США,

Обвинившее Чорновол в убийстве во время Майдана ГБР курируется замглавы ОП Татаровым, оправдывавщим тогда расстрелы протестующих, - Соболев - Цензор.НЕТ 1634
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16.12.2020 00:39 Відповісти
Татаров - , агент Кремля і працює за вказівками Портного !
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16.12.2020 00:45 Відповісти
И что тут удивительного? По договорённости с Порошенко и Кроликом, для поддержания легенды Зе, что он приговор. Сливают отработанные, малозначащие фигуры, сей час это Черновол, на очереди наверно Парасюк.
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16.12.2020 00:45 Відповісти
Обвинившее Чорновол в убийстве во время Майдана ГБР курируется замглавы ОП Татаровым, оправдывавщим тогда расстрелы протестующих, - Соболев - Цензор.НЕТ 7773
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16.12.2020 00:47 Відповісти
Я так розумію, слабоумство тобі лікували зеленкою? Гони нахер шарлатанів! Тобі допоможе лише трепанація черепа.
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16.12.2020 00:59 Відповісти
Егорка, а ты, вправду ожидал и надеялся, что "новые лица" будут прессовать только персонажей типа медведчука, когда приводил их к власти? Они тебя лишь использовали, когда валили Пороха, а теперь запросто могут привлечь, как участника "беспорядков" и "сообщника" Тани Чорновол... Ты об этом не задумывался?
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16.12.2020 00:48 Відповісти
Обвинившее Чорновол в убийстве во время Майдана ГБР курируется замглавы ОП Татаровым, оправдывавщим тогда расстрелы протестующих, - Соболев - Цензор.НЕТ 4263
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16.12.2020 00:53 Відповісти
Она и раньше так звучала... Это было очевидно ещё со "знаменитого" поздравления с новым годом по бениным плюсам, когда клован стартанул во власть.
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16.12.2020 00:59 Відповісти
Я ради прикола в общественных местах громко говорю: " Вот бы поймать сейчас того кто голосовал за зеленую тварь" - в ответ тишина.
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16.12.2020 08:32 Відповісти
Чего не ловите голосовавших за януковича ?
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16.12.2020 08:41 Відповісти
Пока вы и дальше будете стучать себе в грудь и плювать в оппонента , кто больше виноват в приходе этих тварей к власти , им ( власти ) никакие угрозы не страшны , им ваш срач , как бальзам на раны Они будут править вечно , а вы продолжайте сраться с друг другом
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16.12.2020 00:59 Відповісти
Якщо Тетяну Чорновол (в неї до речи справка е с дурки) засудять за вбивство, за це можна буде садити усіх майданвців, незалежно, що коли він-вона говорили, чи як себе вели. На Майдані загинули понад 20 мусарів-вбивць, тож можуть посадити усіх, хто там був. Терпимо далі?! (с)
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16.12.2020 01:26 Відповісти
В дурке никаких справок не дают. Диагноз пациента является врачебной тайной. А у Татьяны никакого психиатрического диагноза, судя по моим профессиональным наблюдениям, вообще нет. Она просто психопатическая личность, а это, хоть и пограничный, но вариант нормы.
У нас и выбранный мудрым наридом президент точно такая же психопатическая личность.
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16.12.2020 01:52 Відповісти
++++
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16.12.2020 01:55 Відповісти
Незалежно від персоналії Чорновол, оця новина означає, що посадки майданівців почалися. Кліка Зеленський-Портнов-Вєнєдіктова почали криміналізацію Майдану. (с)
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16.12.2020 02:06 Відповісти
Предатели Украины пытаются в угоду своим российских хозяевам дружно чернить Майдан, и делать из Героев участников Майдана - "преступников".

Майдан это трагедия для всего украинского народа - но это так же желание граждан быть свободными от произвола властей.

Пусть сначала начнут с преступников беркутовцев и снайперов которые убивали протестующих - хоть одного из них судили?

Я не оправдываю всех майдановцев, среди них тоже были преступники: в основном из подосланных провокаторов, чтобы скомпрометировать участников Майдана.

Но если власть хочет справедливого расследования, то пусть разбирают действия обеих сторон одновременно и открыто для журналистов.

А представителей власти назвавших Героев Майдана "преступниками", а сам Майдан "массовыми беспорядками" - нужно отстранять от должности как предателей народа Украины!

Слава Украине !
Слава Героям Майдана ! Которые своими жизнями защищали право на свободу и самоопределение народа Украины !
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16.12.2020 01:47 Відповісти
А кто пришёл к власти? И во что превратил Украину? 7лет и ещё 3 и что останется? Всю продадут? Планы ЕСТЬ! Продать что успеют, а что не смогут, передать в аутсорсинг. Медицину убили, образование тоже. Народ бежит с тонущего корабля в чужие страны. Газовая труба Кобалева и Ко. Жд разделяют и делят. Оборонку начинают делить и растаскивать. Порты на очереди. Тюрьмы продаются Зекам. Землю, вот вот на распродажу выставят, и территорией расплачиваться начнут. Что не продаётся можно в казино проиграть. Осталось наркотики легализовать , чтобы проще было добить народ. Не кого, не наказывают за преступления, сплошная круговая порука для избранных. Территорию потеряли. САМООПРЕДЕЛИЛИСЬ?
Или нас самоопределили, те кто 7 лет защищают наше право властвуя?
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16.12.2020 03:19 Відповісти
Не скажу ничего нового:
"Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы."
(Томас Карлейль - британский писатель, публицист, историк и философ)

Повторю свои слова которые я уже писал:

Революция, майдан - это крайние меры, которых по возможности стоит избегать, так как последствия для любой страны катастрофические !

И если нет сильного идейного и честного лидера или сплоченной команды таких людей, то к власти в большинстве опять приходят жадные лживые и продажные политиканы, но под новыми лозунгами.

Это дает лишь некоторые уступки со стороны властей.
Но цена за эти уступки слишком высока !
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16.12.2020 04:52 Відповісти
Таки да. Надеюсь Порох сделал выводы из своих ошибок. Сейчас """"промедление смерти подобно"""""-злой гений.
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16.12.2020 08:37 Відповісти
Под мнимой борьбой с коррупцией, уничтожили ВСЕ институты власти, понаставили антикоррупционеров на которых печать уже негде ставить! Одели их в вышиванки, научили мове, и посадили в кабинеты, научили правильные лозунги произносить. И ездить отчитываться, как они успешно разрушают остатки Украины, за 7 серебряников их выкупили с потрохами. Лозунги правильные, только всё делается наоборот . И кто это всё натворил в Украине? Не ужели пупкин из москалии? А может это те, кто спрятался за красивые правильные лозунги, о мове,вере и армии, называет себя патриотом и в вышиванку оделся и мову выучил?
А пупкину, не чего делать и не нужно, мы в Украине сами, скоро всё развалим и раздадим, вся политика на самоликвидацию! И где "наш" гарант? Что то видосиков давно не снимали.
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16.12.2020 03:51 Відповісти
Государство плохой собственник -ЛОЖЬ , чиновник без системы наказания и назначаемый ворами, плохой управленец. Так может нужна обязательная персональная ответственность, за обязательства взятые чиновниками? У каждой проблемы есть имя и фамилия! И её всегда можно найти и спросить!
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16.12.2020 04:10 Відповісти
Проблему коррупции еще не решил ни один Президент, за все время независимой Украины.

К сожалению даже Майдан оказался бессилен.

Согласен что нужна персональная ответственность, только кто это станет честно контролировать?
И если большинство чиновников привыкло так жить, то они разве станут принимать законы против самих себя ? Это как пчелы будут против меда.
Создается впечатление что большинство простых людей уже смирились с этим.
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16.12.2020 05:04 Відповісти
Проблему коррупции еще не решил ни один Президент, за все время независимой Украины.-
А это говорит о том что ,институт Президентства не эффективен! И должен быть как в Германии. Пусть подписывает законы или ветирует, если ему КС скажет что нарушает права.
Пусть будут 2 палаты в верхней меньшей, ведущие паритии и отвечающие за выбор курса Аксокалы, не писюны во власти. Они выбирают и спрашивают с правительство, и оперативно меняют. Каждое действие должно иметь имя и фамилию. Нижняя палата это представители регионов, которые проталкивают и презентуют решение проблем своих областей и легко могут быть отозваны своими выборцами . Тогда проталкивая повышение цен, мы будем знать кто и какая партия, это делает и под кого, и мы просто не дадим им голосов. А ситуация двоевластия, парламент- президент , уже доказало что это чтобы не нашли крайних.
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16.12.2020 21:33 Відповісти
Ещё Верхняя палата максимум 4года, нижняя по 2года.Нельзя чиновникам засиживаться долго, мозги жиром затягивает, и мохнатость рук увеличивается! Если чиновник уверен, что ему ещё сидеть 4года и его не кто не скинет, он начинает искать "богатых спонсоров" на оставшийся срок. Заручится поддержкой, или присягнуть на верность. Состязательность и быстрый отзыв за результаты личной деятельности, быстро выведут марионеток от власти.

А анти коррупционные органы, объеденить в единую структуру с фискалами и национальным банком. Лебедь рак и щука -это слишком, а результирующая приложенная сила, к коррупции ноль! И пусть регулируют свою эффективность по доходу в бюджет, и затратам на достижение результата.
Чиновник должен знать и постоянно чувствовать, что на его место стоит очередь, и в случае его неэффективности, его заменят следуующим кандидатом, который набрал меньше голосов на выборах и до срока. Вот это самый эффективный контроль!
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16.12.2020 22:06 Відповісти
Делайте выбор- повесить на фонарном столбе или расстрелять )Татаро и Медведчук под аккомпанимент "Мурки"
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16.12.2020 07:14 Відповісти
Егор. частіше друкуйте тексти ухвал із списком слідчих та прокурорів - щоб дурь каждого била відна. Як убачається з цього тексту Черновол притягується до відповідальності за вбивство під час масових заворушень. Ось тут є ознаки портновсько-татаровського мазохізму, який підтримує і генпрокурорка. Все хочуть притягнути масові заворушення в кримінальну справу. бездипломним юристам необхідно все ж таки вивчити відповідні статті КК та постанов Верховної ради про амністію. Що передує - масові безпорядки та участь в масових безпорядках, які потягнули смерть громадян. чи прокація масових безпорядків шляхом застосування тортур, вбивств. Саме там і татаров і відмітився разом із портним і Лукаш -провокація масових безпорядків. ці прохвесора а вони є не православного походження(їм християнські цінності побоку) намагаються протягнути ідею злочинності створення Майдану. Однак нічого не вийде.
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16.12.2020 08:37 Відповісти
Отстранись от лиц! Лицо организовавшее действие и производящее общее руководство, привёдшее к смерти другого лица. Что не должно отвечать, за то что не проверил безопасность того что он организовал? Стоит вопрос: Это не умышленные действия, на организацию убийства другого лица? Или это несчастный случай? Как к примеру события 2 мая, пытаются всё определить. Вспомним историю. Хатынь, одни согнали народ в церковь, по приказу руководящего и подожгли с селянами. Так кто виновен? Те кто сгонял народ и поджигал, или тот кто руководил?
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16.12.2020 22:26 Відповісти
Посмотри в зеркало, Егорка... Видишь физиономию? Вот эта физиономия и виновата в том, что Татьяна держит в своих руках обвинение... Просто мрази...
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16.12.2020 09:29 Відповісти
Соболев, мразь! Это ты привел Зеленского с Ермаком к власти. Это из за таких мразей как ты, Гришин, Поросюк, и прочие "выгодоприобретатели" от Зеленского, несешь ответственность за уголовное дело против Черновол!
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16.12.2020 10:21 Відповісти
за расстрелы на майдане никого не посадили, а ведь это было прямое убийство с умыслом именно убить, из оружия по безоружным..., а здесь обвинения в убийстве человека, который умер при некоторых обстоятельствах, к которым вероятно могли привести действия некоторых людей... и все - виновен...,безоговорочно...., это дело, как и дело Шеремета, шито белыми нитками и никакого отношения к правосудию не имеет...
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16.12.2020 11:28 Відповісти
за расстрелы на майдане никого не посадили - в этом и проблема! Ситуация расследования не должна выводить на заинтересованных выгодополучающих, Правящих лиц.
Вспомним: Негоян -за два дня по телику он читал стихи, весь горел, его постоянно показывали интерьвью с ним, журналисты в основном его показывали! И когда мы прониклись вниманием к нему....выстрел в спину. Так кто выгодополучатель? Договор с Януковичем, где он уже согласился на реальные уступки и действия, а тут включаются другие силы, которым такой исход, мирный не устраивал! Многовекторность действий с направлением силы в общую сторону, но с разными конечными интересами лиц получаемого конечного результата -это майдан. Враг моего врага, не всегда мой друг, а может оказаться ещё большим врагом, чем первый. Так у нас и отжали Крым, а потом и...
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16.12.2020 22:54 Відповісти
Вспомните систему принятия членов в банды в США- помазать кровью. Т.е. новый член банды должен кого то завалить, любого прохожего, и тогда он верный, принят. И имеет право продвигаться по карьерной линии власти.
У чиновников должен красть и делиться с верхом, и тогда его верхние защищают, от преследования. Всё предельно просто устроено, и чем больше денег украл у народа, тем проще покупать чиновников и даже партии. А есть и другие залётные, которые финансируются из за границы, там ещё больше денег, которые не возможно просто отмыть в работающей системе контроля оборота денег. И агенты иностранные Антикоррупционеры- на начальной установочной проверочной стадии, пашут на подготовке деребана, что не смогли внутренние за 30 лет проглатить. Все структуры управления и контроля обеспечивающие функционирования государства и контроль соблюдения обзывают рассадниками коррупции и уничтожаются как структуры-- и хаос! Не с кого спрашивать и требовать выполнения обязательств и законов.
Победа фейковых антикоррупционеров, ввод иностранных наблюдателей- агентов высшего ранга влияния, во все денежные потоки, и власти ....
Конечно нельзя забывать и о высших чиновниках, которые заручаясь международной крышей, раздают имущество Украины им в аутсорцинг, и каждое действие согласуют с ними, добровольно вступили в международные банды по сути! Как бы красиво они себя не называли.
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16.12.2020 23:30 Відповісти
 
 