ДБР, що звинувачує Чорновол у вбивстві під час Майдану, курирується заступником голови ОП Татаровим, який виправдовував тоді розстріли протестувальників, - Соболєв. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань, яке оголосило сьогодні підозру у вбивстві під час Майдану Тетяні Чорновол, контролюється заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим.

Про це у Facebook нагадав народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що звинувачення проти Чорновол за вбивство "в момент взяття нами офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року" означають, що ті дії активістів "ці "слідчі" вважають "вчиненням масових заворушень".

"Від себе додам, що ДБР зараз курирується заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим. Який тоді від імені Міністерства внутрішніх справ виправдовував побиття та розстріли протестувальників міліцейськими спецпризначенцями. А тепер повернутий на посаду та оберігається Володимиром Зеленським. Всупереч люстраційному закону та розслідуванню Антикорупційного бюро про причетність Татарова до розкрадання квартир Національної гвардії. Ми з вами знаємо, до чого готуватися", - написав Соболєв.

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Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

15 грудня Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві. Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала звинувачення "цілковитою маячнею" і хоче якнайшвидше отримати виправдувальний вирок.

За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.