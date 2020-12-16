ДБР, що звинувачує Чорновол у вбивстві під час Майдану, курирується заступником голови ОП Татаровим, який виправдовував тоді розстріли протестувальників, - Соболєв. ДОКУМЕНТ
Державне бюро розслідувань, яке оголосило сьогодні підозру у вбивстві під час Майдану Тетяні Чорновол, контролюється заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим.
Про це у Facebook нагадав народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що звинувачення проти Чорновол за вбивство "в момент взяття нами офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року" означають, що ті дії активістів "ці "слідчі" вважають "вчиненням масових заворушень".
"Від себе додам, що ДБР зараз курирується заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим. Який тоді від імені Міністерства внутрішніх справ виправдовував побиття та розстріли протестувальників міліцейськими спецпризначенцями. А тепер повернутий на посаду та оберігається Володимиром Зеленським. Всупереч люстраційному закону та розслідуванню Антикорупційного бюро про причетність Татарова до розкрадання квартир Національної гвардії. Ми з вами знаємо, до чого готуватися", - написав Соболєв.
Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, зокрема умисне вбивство з обтяжуючими обставинами, перешкоджання діяльності Партії регіонів, викрадення людини, побої та мордування, завдання тілесних ушкоджень та організація масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
15 грудня Тетяну Чорновол звинуватили в умисному вбивстві. Йдеться про загибель людини під час пожежі в офісі "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року. Державне бюро розслідувань завершило розслідування і передає справу до суду. Чорновол назвала звинувачення "цілковитою маячнею" і хоче якнайшвидше отримати виправдувальний вирок.
За Чорновол заступилися Петро Порошенко, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.
Будь ласка, зачекайте...
це ти огидний ублюдок та лох
Главное не УКРАИНССКИЙ БИЗНЕСМЭН , а РОССИЯНССКИЕ БАРЫГИ !,
,
ЗАВИСТЬ - ПОНИмАЕШЬ !
, что бы при власти не был УКРАИНЕЦ ! ..
ОСОБЕННО - УМНЫЙ , ПРЕДПРИИМЧЫВЫЙ , и БОГАТЫЙ !!.
.
лучше СМЕРТЬ от соседей , чем хлеб от брата...
.
================== -=
ТАК и ПОГИБЛА УКРАИНА в 1919 г г
Зараз те саме: ФОПи вийшли тільки за своє. Вяло підтримали захисників здоровья їхніх же дітей (антивакцинаторів). На проблеми дрібних і середніх фермерів їм теж начхати. Вчителям теж все до лампочки, чекають обіцяні чотири тисячі. Нема чуття єдиної родини. Бо є велика пропаганда, що ділить людей за мовними чи релігійними ознаками.
.
НЕМЫТЫЕ ( от столетней пролитой крови )! .....
.У меня к вам один ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОСС ..
Почему ваш ************* спец приказом 2 года назад - 3АПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ первого ранга , ВОЕННООБЯЗАНЫМ ВС , ФСБ и ПОЛИЦЫИ - -ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ ??!.
. БОИТЬСЯ , ЧТО РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ СБЕГУТ ??!.. https://uploads.disquscdn.com/images/10ec26932afdaecb0c25cc7428ddd910295ead910b21a50885f8f881508ddf27.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/90dd44d9306383247e0e2bff208ed3ee22481306526c67420186f58457bdef1e.jpg .
.....
..
...
Член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Лещенко Серьожа займався іншою оплачуваною роботою на США,
У нас и выбранный мудрым наридом президент точно такая же психопатическая личность.
Майдан это трагедия для всего украинского народа - но это так же желание граждан быть свободными от произвола властей.
Пусть сначала начнут с преступников беркутовцев и снайперов которые убивали протестующих - хоть одного из них судили?
Я не оправдываю всех майдановцев, среди них тоже были преступники: в основном из подосланных провокаторов, чтобы скомпрометировать участников Майдана.
Но если власть хочет справедливого расследования, то пусть разбирают действия обеих сторон одновременно и открыто для журналистов.
А представителей власти назвавших Героев Майдана "преступниками", а сам Майдан "массовыми беспорядками" - нужно отстранять от должности как предателей народа Украины!
Слава Украине !
Слава Героям Майдана ! Которые своими жизнями защищали право на свободу и самоопределение народа Украины !
Или нас самоопределили, те кто 7 лет защищают наше право властвуя?
"Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы."
(Томас Карлейль - британский писатель, публицист, историк и философ)
Повторю свои слова которые я уже писал:
Революция, майдан - это крайние меры, которых по возможности стоит избегать, так как последствия для любой страны катастрофические !
И если нет сильного идейного и честного лидера или сплоченной команды таких людей, то к власти в большинстве опять приходят жадные лживые и продажные политиканы, но под новыми лозунгами.
Это дает лишь некоторые уступки со стороны властей.
Но цена за эти уступки слишком высока !
А пупкину, не чего делать и не нужно, мы в Украине сами, скоро всё развалим и раздадим, вся политика на самоликвидацию! И где "наш" гарант? Что то видосиков давно не снимали.
К сожалению даже Майдан оказался бессилен.
Согласен что нужна персональная ответственность, только кто это станет честно контролировать?
И если большинство чиновников привыкло так жить, то они разве станут принимать законы против самих себя ? Это как пчелы будут против меда.
Создается впечатление что большинство простых людей уже смирились с этим.
А это говорит о том что ,институт Президентства не эффективен! И должен быть как в Германии. Пусть подписывает законы или ветирует, если ему КС скажет что нарушает права.
Пусть будут 2 палаты в верхней меньшей, ведущие паритии и отвечающие за выбор курса Аксокалы, не писюны во власти. Они выбирают и спрашивают с правительство, и оперативно меняют. Каждое действие должно иметь имя и фамилию. Нижняя палата это представители регионов, которые проталкивают и презентуют решение проблем своих областей и легко могут быть отозваны своими выборцами . Тогда проталкивая повышение цен, мы будем знать кто и какая партия, это делает и под кого, и мы просто не дадим им голосов. А ситуация двоевластия, парламент- президент , уже доказало что это чтобы не нашли крайних.
А анти коррупционные органы, объеденить в единую структуру с фискалами и национальным банком. Лебедь рак и щука -это слишком, а результирующая приложенная сила, к коррупции ноль! И пусть регулируют свою эффективность по доходу в бюджет, и затратам на достижение результата.
Чиновник должен знать и постоянно чувствовать, что на его место стоит очередь, и в случае его неэффективности, его заменят следуующим кандидатом, который набрал меньше голосов на выборах и до срока. Вот это самый эффективный контроль!
Вспомним: Негоян -за два дня по телику он читал стихи, весь горел, его постоянно показывали интерьвью с ним, журналисты в основном его показывали! И когда мы прониклись вниманием к нему....выстрел в спину. Так кто выгодополучатель? Договор с Януковичем, где он уже согласился на реальные уступки и действия, а тут включаются другие силы, которым такой исход, мирный не устраивал! Многовекторность действий с направлением силы в общую сторону, но с разными конечными интересами лиц получаемого конечного результата -это майдан. Враг моего врага, не всегда мой друг, а может оказаться ещё большим врагом, чем первый. Так у нас и отжали Крым, а потом и...
У чиновников должен красть и делиться с верхом, и тогда его верхние защищают, от преследования. Всё предельно просто устроено, и чем больше денег украл у народа, тем проще покупать чиновников и даже партии. А есть и другие залётные, которые финансируются из за границы, там ещё больше денег, которые не возможно просто отмыть в работающей системе контроля оборота денег. И агенты иностранные Антикоррупционеры- на начальной установочной проверочной стадии, пашут на подготовке деребана, что не смогли внутренние за 30 лет проглатить. Все структуры управления и контроля обеспечивающие функционирования государства и контроль соблюдения обзывают рассадниками коррупции и уничтожаются как структуры-- и хаос! Не с кого спрашивать и требовать выполнения обязательств и законов.
Победа фейковых антикоррупционеров, ввод иностранных наблюдателей- агентов высшего ранга влияния, во все денежные потоки, и власти ....
Конечно нельзя забывать и о высших чиновниках, которые заручаясь международной крышей, раздают имущество Украины им в аутсорцинг, и каждое действие согласуют с ними, добровольно вступили в международные банды по сути! Как бы красиво они себя не называли.