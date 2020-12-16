Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов прокоментував події на Майдані, оголошення підозри у вбивстві Тетяні Чорновол і захист корумпованого чиновника з боку Офісу Президента.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Беркут знову б’є громадян на Майдані Незалежності. Таню Чорновол офіційно звинувачують у вбивстві під час штурму офісу Партії Регіонів. Корумпованого чиновника з ОП захищають на найвищому рівні. Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію?" - зазначив Сенцов.

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