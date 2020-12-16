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майдан (762) Чорновол Тетяна (254) Сенцов (899) Татаров Олег (424)

Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"

Сенцов про те, що відбувається в Україні:

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов прокоментував події на Майдані, оголошення підозри у вбивстві Тетяні Чорновол і захист корумпованого чиновника з боку Офісу Президента.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Беркут знову б’є громадян на Майдані Незалежності. Таню Чорновол офіційно звинувачують у вбивстві під час штурму офісу Партії Регіонів. Корумпованого чиновника з ОП захищають на найвищому рівні. Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію?" - зазначив Сенцов.

Сенцов про те, що відбувається в Україні: Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію 01

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Топ коментарі
+69
Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию" - Цензор.НЕТ 1753
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16.12.2020 01:06
+50
Революция. А чтобы что? Чтобы 73% быдло радостно побежало голосовать за нового бубочку консерву разумкова?

Нам бы Пороха и военную хунту лет на 5-10, тогда бы что-то путное вышло бы...
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16.12.2020 01:10
+42
революционируй не революционируй, а малоросский скот всегда выберет своего Кравчука вместо Черновола...и радостно побежит лизать сапоги мышебратьям.
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16.12.2020 00:56
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Зелені що і вата терпіти не можуть Сєнцова.
Чому такий симбіоз ?
Хм...
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16.12.2020 08:09 Відповісти
Правду вообще мало кто любит
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16.12.2020 08:17 Відповісти
Його і колишні не любили ..Бо націоналіст .!
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16.12.2020 08:21 Відповісти
Зробили себе разом!Сенцов о происходящем в Украине: "Как же быстро начали возвращаться времена Януковича. Интересно, как назовут следующую революцию" - Цензор.НЕТ 6697
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16.12.2020 08:21 Відповісти
Правильно ! Дужче лупцюйте хлопці дураків!..... Вибивайте цю зелену дурь із пустоголових голів ФОПів, які жі голосували за нього...!
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16.12.2020 08:25 Відповісти
Будет революцией нелегковерных и ненаивных.
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16.12.2020 08:27 Відповісти
так уже ж началась... вчера.. революция ФОПов
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16.12.2020 08:40 Відповісти
Она перерастёт во что-то более интересное для всего народа.
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16.12.2020 11:01 Відповісти
То не революція , а реванш . Мої сусіди фопи , які зараз мітінгують на Майдані , в Революцію Гідності їздили на антимайдан .
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16.12.2020 11:57 Відповісти
революция Каштанів....бо риги та іх посіпаки будуть гойдатися на них!
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16.12.2020 08:51 Відповісти
Почалась епоха зеленого кизяка. А після Льодової революції повинна відбутись Революція гідності, бо ті здобутки на Майдані ні на яку гідність не тягнуть, скоріше відбувся підсрачник ригівським баригам від інших бариг імітаторів реформ.
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16.12.2020 09:04 Відповісти
"Революція прибирання плісняви!"
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16.12.2020 09:25 Відповісти
РЕВОЛЮЦІЯ КРОВАВОГО ОЧИЩЕННЯ.
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16.12.2020 09:43 Відповісти
Як Путін скаже так і назвуть.
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16.12.2020 10:03 Відповісти
Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію" - Цензор.НЕТ 9373
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16.12.2020 10:25 Відповісти
За все совершенные уголовные дела придется ответить, хоть при новой власти, хоть при старой.
так что майданщиков ждет фильтрация и некоторых лагеря, так власть зачистит себе поле как минимум.
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16.12.2020 11:29 Відповісти
А что такое Сенцов, чтобы так выеживаться?
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16.12.2020 12:19 Відповісти
Он всё правильно мыслит, не то что некоторые.
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16.12.2020 18:19 Відповісти
От цікаві пости...Так що після того я верниться Порошенко будуть так би мовити 25% нишити 73%? Так як розумію...Ну судячі з пості.. Цікаво а чогож 73 % зараз вас 25% не нишять.... Хто тут у нас відноситься до 25% а хто 73% Ну скажіть 25% ва нищять ? Ну а ви я так розумію потім будете ништь тіх 73% Дурня якась... Таке враження що хтось або проплатив за це маразм про поділ 25% та 73% ..Або хтось намагається влаштувати бійню совкнувши лбами людей. І взагалі з паном Сенцовим все зрозуміло..він людина далека від розуміння що до чого...як і Савченко ..виявилась.. тому не буду критикувать пана..А от громадяни які тут влаштували маразмосудове засідання от це вже повна хрінь..так не далеко і до страт докотитися -революційна необхідність так маразматики?
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16.12.2020 12:19 Відповісти
Нащо вас нищити ?))) Треба просто вам не заважати і ви самі себе зжерете.
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16.12.2020 17:31 Відповісти
Меньше бы революций-лучше бы жилось
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16.12.2020 12:29 Відповісти
Так, так. В хліву не до революцій.
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16.12.2020 21:04 Відповісти
Розповсюджувати фейки не набридло?!
"Янукович, янукович, янукович" - НЕ Є Зеленський ні проросійським, ні подібним до Януковича. Але ні - треба у розгоні звичайного протесту проти карантину вбачати "часи Януковича"!
У Франції нещодавно так само розігнали - і що тепер, матимемо "уряд Віші 2.0" там?
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16.12.2020 12:30 Відповісти
Возвращаться?
В Харькове колорадский мэр никуда и не уходил.
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16.12.2020 12:36 Відповісти
Події на Майдані - це сигнал КЛОУНУ, що його час каденції закінчився. Народ побачив за 1.5 років його правління "Как жалок ШУТ на троне Короля"! У нього є останній шанс без крові народу звільнити трон, на який посадила його Москва!
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16.12.2020 12:44 Відповісти
Скажіть а ви підете на ..як що вам скажуть іди на.. ти не так робишь ...чи не так керуїшь чи не так живеш..????? Що не будете орать як бабуїн що маєте право...і що ви праві???? Будете..бо ви бабуїн..розумієте. Знаєте чим відрізняється Европа від нас? Поясню -в Европі дотримуться правил -законів.. А нас бауїнам насрати на правила - закони.
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16.12.2020 12:52 Відповісти
Майдан-3 будет под лозунгом "Greenpeace фак оф"
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16.12.2020 13:53 Відповісти
наступну революцію, думаю, назвуть Революція Очищення. і вона буде останньою... але - кривавою...
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16.12.2020 14:11 Відповісти
Чтобы на украинской национальной ниве созрел богоугодный урожай, необходимо, чтобы украинская национальная нива была свободна от всякого рода сорняка. Да будет так!!! Аминь. православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня декабрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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16.12.2020 16:43 Відповісти
Національна революція.
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16.12.2020 21:10 Відповісти
А времена Януковича никуда и неуходили,они только приторнозили для внедрения их в жизнь.
Сознание народа акцентрировали на гибридной войне а не на освобождении захваченых украинских територий.И украинское правительство последние пять лет ведет вроде как бы переговоры на всех международных уровнях включая и Минские но нификга не делая для выдворения врага из захваченыхукраинских земель освобождение которых ниаких международных одобрений и разрешений не требуется.Нас,украинский народ просто наше правительство обманывает в своих шкурных интересах.
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16.12.2020 22:26 Відповісти
Человек сидел у рашистов за свою родину , помогли ему выйти на свободу зеленые убийцы -политики своей и его родины - конечно это не заслуга зеленых, но так для них для него сложилось политически... Я представляю терзания Сенцова в моменты, когда он уже не может молчать. Но именно эти ЕГО суждения ценее многократно!
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16.12.2020 23:59 Відповісти
ГЛАВНОЕ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИИ УНИЧТОЖИТЬ ПОБОЛЬШЕ ПРОПУТИНСКИХ !!!
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17.12.2020 12:07 Відповісти
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