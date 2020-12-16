Сенцов про те, що відбувається в Україні: "Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію"
Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов прокоментував події на Майдані, оголошення підозри у вбивстві Тетяні Чорновол і захист корумпованого чиновника з боку Офісу Президента.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Беркут знову б’є громадян на Майдані Незалежності. Таню Чорновол офіційно звинувачують у вбивстві під час штурму офісу Партії Регіонів. Корумпованого чиновника з ОП захищають на найвищому рівні. Як же швидко почали повертатися часи Януковича. Цікаво, як назвуть наступну революцію?" - зазначив Сенцов.
Топ коментарі
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Чому такий симбіоз ?
Хм...
так что майданщиков ждет фильтрация и некоторых лагеря, так власть зачистит себе поле как минимум.
"Янукович, янукович, янукович" - НЕ Є Зеленський ні проросійським, ні подібним до Януковича. Але ні - треба у розгоні звичайного протесту проти карантину вбачати "часи Януковича"!
У Франції нещодавно так само розігнали - і що тепер, матимемо "уряд Віші 2.0" там?
В Харькове колорадский мэр никуда и не уходил.
Сегодня декабрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Сознание народа акцентрировали на гибридной войне а не на освобождении захваченых украинских територий.И украинское правительство последние пять лет ведет вроде как бы переговоры на всех международных уровнях включая и Минские но нификга не делая для выдворения врага из захваченыхукраинских земель освобождение которых ниаких международных одобрений и разрешений не требуется.Нас,украинский народ просто наше правительство обманывает в своих шкурных интересах.