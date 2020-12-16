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У Польщі хочуть ще на місяць продовжити карантин, щоб уникнути третьої хвилі COVID-19

У Польщі хочуть ще на місяць продовжити карантин, щоб уникнути третьої хвилі COVID-19

Третя хвиля епідемії коронавірусу може вкрай обтяжити медичну систему Польщі, тож чинні карантинні обмеження треба продовжити щонайменше до 17 січня.

Про це після зустрічі в Бюро національної безпеки Польщі повідомив глава МОЗ Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я представив президенту бачення, що загроза третьої хвилі коронавірусу є реальною. Зараз ми маємо приблизно 10 тис. випадків інфікування щодня. Якщо третя хвиля стартує з цього рівня, можемо очікувати на значну ескалацію (епідемії. – Ред.) і обтяження системи охорони здоров’я", - наголосив Недзельський.

Він заявив, що рекомендуватиме продовжити ще на місяць (до 17 січня) карантинні обмеження. Рішення у цій справі ухвалюватиме урядовий кризовий центр на чолі з прем’єром Матеушем Моравецьким.

За словами Недзельського, лютий-березень є періодом значного зростання захворюваності на грип, але тоді ще не буде вакциновано значну частину населення для вироблення загального імунітету. Тож посилення карантину, на його думку, дасть змогу уникнути третьої хвилі епідемії COVID-19.

Також читайте: Іноземці з дозволами на проживання в Польщі зможуть безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу, - міністр Дворчик

Як повідомлялося, Польща закупила 62 млн доз вакцини проти коронавірусу, що дозволяє зробити щеплення понад 60% населення країни. Перша партія у кількості 1,1 млн доз може надійти до країни у січні.

Згідно з проєктом програми, який ще має бути затверджений, спочатку вакцинуватимуть медиків і працівників соціальних служб. Після того щеплення робитимуть особам віком від 60 років, а також військовослужбовцям. Наступний етап охопить професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. До них також долучаться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання. Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення.

Від початку епідемії у Польщі виявили понад 1,1 млн випадків COVID-19. Вилікувалися приблизно 900 тисяч осіб, померли - майже 23 тисячі.

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Топ коментарі
+3
Що ти висрав?
Я ж тобі сто разів уже казав- флуди картинками. Писати- то не твоє.
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16.12.2020 07:39
+2
В Польше люди могут хоть год в дома сидеть ! Денег хватит ! А у нас много дерьма вокруг Зеленского собралось которое Украину на дно тянет !
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16.12.2020 07:36
+2
А лучше еще года на полтора, чтобы избежать четвертой и пятой волны
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16.12.2020 07:41
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В Польше люди могут хоть год в дома сидеть ! Денег хватит ! А у нас много дерьма вокруг Зеленского собралось которое Украину на дно тянет !
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16.12.2020 07:36 Відповісти
Ніхто не може - бізнес розвалиться навіть через місяць, та ти цього не розумієш, бо ти з тих, хто живе на подачки.
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16.12.2020 09:01 Відповісти
Зато в нас .
..*Зажопівці * ПРоплачені *майдани * збира.ть ..а прахоботи кричать про *ніц карантину - даєш медицину * .
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16.12.2020 07:38 Відповісти
Що ти висрав?
Я ж тобі сто разів уже казав- флуди картинками. Писати- то не твоє.
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16.12.2020 07:39 Відповісти
Злиняй ..см..!
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16.12.2020 07:42 Відповісти
Мда.... Точно не твоє.
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16.12.2020 07:44 Відповісти
Я бы запретил въезд украинцам в любую страну Мира...,нефиг шастать, сидеть в короновирусном концлагере...
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16.12.2020 07:39 Відповісти
А лучше еще года на полтора, чтобы избежать четвертой и пятой волны
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16.12.2020 07:41 Відповісти
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16.12.2020 07:43 Відповісти
В Польше хотят еще на месяц продлить карантин, чтобы избежать третьей волны COVID-19 - Цензор.НЕТ 6470
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16.12.2020 07:43 Відповісти
Удачного дня.Время работу работать
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16.12.2020 07:44 Відповісти
Не выключили микрофон...:"14 декабря 2020 - Яффе,директор Департамента здравоохранения штата Вашингтон:«Я не знаю,зачем я беру все эти бумаги,я никогда не смотрю на них.Я просто говорю все,что они мне пишут"Д-р Уильямс,главный врач здравоохранения штата:«Да, то же самое»-Кто они?
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16.12.2020 07:45 Відповісти
А шо предыдущийдействующий,какую волну помог избежать?
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16.12.2020 07:54 Відповісти
упс. походу, теория заговора, что истерика вокруг коронавируса имеет цель смешения трамп-памп-пама подтверждается сроками карантина в Польше (до 17 января). напомню, что инаугурация Байдена 20 января
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16.12.2020 17:25 Відповісти
 
 