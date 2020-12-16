В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549
В Україні станом на ранок середи, 16 грудня, зафіксовано 10 622 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 549 осіб, померли 264 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"10 622 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 242 особи;
летальних випадків – 264;
одужало – 12 549 осіб;
здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 919 704 особи;
одужало – 535 417 осіб;
летальних випадків – 15 744;
проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - розповів Степанов
Будь ласка, зачекайте...
Сопли ведь не признак ковида. Или уже признак?
Бутылка кока-колы + тесты = пандемия.
Открываешь сайт: https://covid19.rnbo.gov.ua/
Читаешь: хворіє 368 тис. человек, а госпитализировано всего 35 тыс. - в десять раз меньше.
И само собой, что не все из этих 368 тысяч требуют госпитализации, более того, часть из них уже переболела еще несколько месяцев назад, но по какой-то причине про них банально забыли. И включать их в статистику могут по мере надобности, а не когда человек реально вылечился.
Это не статистика, а фуфло. Они ей крутят, как цыган солнцем. И реального положения никто не знает. Я, конечно, допускаю, что легкие пациенты перестали обращаться, чтобы не сидеть с родственниками на обсервации, но то дело десятое. Просто у Степанова уже получилось так, что каждый третий больной требует госпитализации, а такого точно не может быть. Тяжелых все время было процентов 10-15. А сейчас по их цифрам получается, что 30. И летальность уже выше 2 процентов. При этом если больницы не перегружены, то с чего бы это?
Подождем - увидим. Если реально эпидемия пошла на спад, то хорошо, но по той больнице, что знаю я - этого и близко нет.
Наше общество экономически неоднородно, не слышала, чтоб от ковид умирали у нас богатые, возможно, другие лекарства знают.
Степанов в интервью на радио НВ вчера сам заявлял, что в госпитализации нуждаются 10-15 процентов пациентов. Если госпитализировано 3200, а выявлено 10600, то что-то не сходится.
Естественно, умерло меньше, чем во Франции. Во-первых, мы не туристическая страна. А во-вторых, большинство умерших все же старики. У нас многие просто не доживают до такого возраста. Да и неучтенных у нас много, и умерших сразу после выписки. Никаких лекарств от ковид как не было, так и нет (и не только у нас - их нигде нет). Но количество денег может являться определяющим при выборе больницы, для обеспечения тем же концентратором и для привлечения внимания персонала.
"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании", - сказал Набарро, передает https://www.bbc.com/news/uk-55311717 BBC .
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Адок зелений коло хати, ФОПи під вікнами гудуть, Їм мусора чортів дають, Співають клоуни з екрана, А у лікарнях люди мруть.
Зате бубочка напиляв грошей у кишені, з ковідного фонду... Мєндєль пише, що запалить йолку та поїде відпочивати - заморився...