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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549

В Україні станом на ранок середи, 16 грудня, зафіксовано 10 622 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 549 осіб, померли 264 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"10 622 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03госпіталізовано – 3 242 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03летальних випадків – 264;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03одужало – 12 549 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 03здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08захворіло – 919 704 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08одужало – 535 417 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08летальних випадків – 15 744;

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 08проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях", - розповів Степанов

В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 264 людини, виявлено 10 622 нові випадки, одужали - 12 549 12

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Топ коментарі
+11
Судя по смертности нам продолжают врать про число заболевших.
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16.12.2020 08:16
+8
Хотелось бы. Но почему тогда растет госпитализация? И количество умерших не падает.
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16.12.2020 08:33
+5
Госпитализируют у нас 10% (не раз тот же Степанов озвучивал статистику)... выходит, уже 32000 в сутки... в реалии еще больше, если нормально тестировать, как в цивилизованых странах...
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16.12.2020 08:40
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Судя по смертности нам продолжают врать про число заболевших.
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16.12.2020 08:16 Відповісти
''У Львові та області співвідношення завжди було було приблизно 1/2. Сьогодні показують у Львові 309-область 389. Такого ніколи не було! Як мінімум по області 600!''-Це я писав вчора! Сьогодні підтвердження--600 по області!!!
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16.12.2020 10:02 Відповісти
Врут безбожно. У меня брат умирает. Привезли в больницу, а там мест нет, оставили его в приемном покое. А больных подвозят беспрерывно. Со скандалом забрали в отделение. Кто там к нему подойдет, кому он нужен? Ужас. А в это время В Метро, у большинства покупателей маски закрывают, только рот и много людей вообще без масок и кассиры их обслуживают, и охрана на все это не обращает внимания. И все у нас в стране на авось. Так и живем.
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16.12.2020 10:53 Відповісти
Выздоровели больше, чем заболели. Может, на спад пошла эта зараза
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16.12.2020 08:22 Відповісти
ага, сдувается пандемийка или просто тестов меньше стали делать...
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16.12.2020 08:26 Відповісти
Хотелось бы. Но почему тогда растет госпитализация? И количество умерших не падает.
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16.12.2020 08:33 Відповісти
Выздоровевших стало больше, места освободились. Положить новых и обобрать.
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16.12.2020 08:37 Відповісти
Каких выздоровевших? С насморком? Больницы как были забиты, так и есть. 2-3 недели назад госпитализировали до 2 тыс. человек в день. Сейчас 3 тыс.+ Больные, у которых из "симптомов" только тест ПЦР меня не интересуют.
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16.12.2020 08:59 Відповісти
А как я могу ещё назвать выздоровевших уже обозначенных как выздоровевшие? Раньше их было 6000 теперь 12000. Вот туда и ложат.

Сопли ведь не признак ковида. Или уже признак?
Бутылка кока-колы + тесты = пандемия.
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16.12.2020 09:12 Відповісти
Куда ложат? Ты голову пробовал включать, или задницей думать приятнее?
Открываешь сайт: https://covid19.rnbo.gov.ua/
Читаешь: хворіє 368 тис. человек, а госпитализировано всего 35 тыс. - в десять раз меньше.
И само собой, что не все из этих 368 тысяч требуют госпитализации, более того, часть из них уже переболела еще несколько месяцев назад, но по какой-то причине про них банально забыли. И включать их в статистику могут по мере надобности, а не когда человек реально вылечился.
Это не статистика, а фуфло. Они ей крутят, как цыган солнцем. И реального положения никто не знает. Я, конечно, допускаю, что легкие пациенты перестали обращаться, чтобы не сидеть с родственниками на обсервации, но то дело десятое. Просто у Степанова уже получилось так, что каждый третий больной требует госпитализации, а такого точно не может быть. Тяжелых все время было процентов 10-15. А сейчас по их цифрам получается, что 30. И летальность уже выше 2 процентов. При этом если больницы не перегружены, то с чего бы это?
Подождем - увидим. Если реально эпидемия пошла на спад, то хорошо, но по той больнице, что знаю я - этого и близко нет.
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16.12.2020 21:43 Відповісти
Умершие очень серьезный показатель. Но эти люди не сегодня заболели, многие из них заболели месяц или больше назад. Сколько всего умерли у нас от ковид? Все равно, думаю, меньше, чем в той же Франции.

Наше общество экономически неоднородно, не слышала, чтоб от ковид умирали у нас богатые, возможно, другие лекарства знают.
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16.12.2020 08:38 Відповісти
Умирает большая часть в первую неделю поступления, а нам уже не первую неделю рассказывают о "победе" над ковидом. А самый важный показатель - это количество госпитализированных/из них в ОАИТ и количество выписанных из больниц. У них эта статистика есть, но почему-то не выставляют.
Степанов в интервью на радио НВ вчера сам заявлял, что в госпитализации нуждаются 10-15 процентов пациентов. Если госпитализировано 3200, а выявлено 10600, то что-то не сходится.
Естественно, умерло меньше, чем во Франции. Во-первых, мы не туристическая страна. А во-вторых, большинство умерших все же старики. У нас многие просто не доживают до такого возраста. Да и неучтенных у нас много, и умерших сразу после выписки. Никаких лекарств от ковид как не было, так и нет (и не только у нас - их нигде нет). Но количество денег может являться определяющим при выборе больницы, для обеспечения тем же концентратором и для привлечения внимания персонала.
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16.12.2020 08:56 Відповісти
Госпитализируют у нас 10% (не раз тот же Степанов озвучивал статистику)... выходит, уже 32000 в сутки... в реалии еще больше, если нормально тестировать, как в цивилизованых странах...
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16.12.2020 08:40 Відповісти
Негайно локдаун. Я не можу дивитися спокійно на таку кількість померлих від короновірусу лише через те, що локдаун вчасно Зеленський і ко не ввели. Це ж майже 300 невинних жертв за одну добу.
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16.12.2020 08:46 Відповісти
Одни кричат - дайте локдаун, другие вообще против всяких локов. Довольных нет и быть не может, и непонятно, когда это все закончится
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16.12.2020 10:06 Відповісти
Гончаренко тоже был за Януковича.
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16.12.2020 09:30 Відповісти
Але, коли встало питання - Україна або малоросія, він обрав Україну, а зелена папуга так і залишилась малороським совком і досі ним є...
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16.12.2020 11:18 Відповісти
И что? У нормального человека могут меняться взгляды на что-либо и у него изменились в лучшую сторону.
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17.12.2020 20:37 Відповісти
Судячи по смертності в нас вже за 25.000, але Степанову треба "перемога", щоб втримати міністерську посаду
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16.12.2020 09:21 Відповісти
Новая мутация коронавируса, которая была выявлена в Великобритании, не представляет большую опасность. При этом она имеет большие темпы распространения. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

"Этот тип вируса более заразен, но не кажется опасным. Данные заставляют предполагать, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании", - сказал Набарро, передает https://www.bbc.com/news/uk-55311717 BBC .
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16.12.2020 09:23 Відповісти
https://twitter.com/JuntaChronicles

https://twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты

https://twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles

Адок зелений коло хати, ФОПи під вікнами гудуть, Їм мусора чортів дають, Співають клоуни з екрана, А у лікарнях люди мруть.
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16.12.2020 10:20 Відповісти
РЕКОРДНОЕ число госпитализированных, более 3200 человек за сутки, а в ноябре было при выявлении в среднем 15000 -17000 случаяв - госпитализация в пределах 10%.
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16.12.2020 10:49 Відповісти
Знайомого з Южного, через всю Одесу, везли до Чорноморська, бо лише там було місце у лікарні... Не довезли... У неділю поховали...
Зате бубочка напиляв грошей у кишені, з ковідного фонду... Мєндєль пише, що запалить йолку та поїде відпочивати - заморився...
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16.12.2020 11:24 Відповісти
 
 