Кількість захворілих на COVID-19 у світі перевищила 73,8 млн, померли вже 1,6 млн осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 16 грудня у світі зареєстрували 587 153 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 635 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 73 810 006 випадків інфікування, з них 587 153 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 641 748 осіб, з них 12 635 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 51,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - сьому. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Велика Британія, Італія, Франція та Іспанія.
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