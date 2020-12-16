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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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ВР (14832) держбюджет (2360) карантин (18171) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За результатами першого кварталу 2021 року буде створено спецфонд для боротьби з COVID-19: там будуть кошти на вакцинацію і підтримку медиків, - Разумков

За результатами першого кварталу 2021 року буде створено спецфонд для боротьби з COVID-19: там будуть кошти на вакцинацію і підтримку медиків, - Разумков

Кошти спеціального фонду в 2021 році підуть на боротьбу з коронавірусною хворобою, фінансування вакцинації та на підвищення зарплат медикам, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Додатково буде створюватися спецфонд, туди, найімовірніше, за результатами першого кварталу будуть спрямовуватися кошти, які підуть на вакцинацію, підтримку медиків, зокрема на збільшення їм заробітних плат", - сказав Разумков в ефірі телеканалу "1+1" вранці в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що спочатку під час обговорення проєкту держбюджету на 2021 щорічно виробляти "окремий фонд" не планували, однак після консультацій із представниками фракцій, Кабінету Міністрів все-таки вирішили такий фонд створити.

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Разумков зазначив, що цей фонд не називатиметься "ковідним" й обсяг коштів у ньому буде меншим, ніж у створеному цього року "ковідному фонді". При цьому спікер звернув увагу на те, що законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, ухвалений Верховною Радою у вівторок, передбачає кошти для боротьби з коронавірусом для деяких відомств, зокрема для міністерства охорони здоров'я, освіти, МВС.

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Топ коментарі
+8
Вот так и живут От одного ******* к другому!!!
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16.12.2020 08:48
+6
По Результатам первого квартала мы будем вспоминать два десятка противоречащих друг другу заявлений этих мошенников...
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16.12.2020 08:48
+6
Готовится Большой распил номер два...
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16.12.2020 08:55
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Аааа там средства будут, наконецто дождолись...
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16.12.2020 08:36 Відповісти
Верим-верим, честнейшим служкам *****! Они так заботятся о нариде, что слезу, блин, прошибает! Верим, что деньги будут для людей, что сражаться зеленожопые будут с ковидом, ни есть ни спать- а все о мудром нариде беспокоится!!! Ой, держите меня семеро!!! Рыдаю
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16.12.2020 10:36 Відповісти
Если это не остановить, то дорогами накроются оставшиеся больницы. И больные.
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16.12.2020 08:36 Відповісти
Всю страну в асфальт закатают!
Вся в асфальте страна моя родная.
Нет в ней ни полей, лесов и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где крадет так Вова президент!
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16.12.2020 09:16 Відповісти
Не говоріть хоч про дороги! Де вони? В кожній області "па чуть-чуть" - для лоха-виборця? В 2020 менше побудували, ніж при баригах, і якби не "ковідний фонд" - взагалі б нічого не було"!

Ну а так все нормально- в кінці весни вони знову будуть починати планувати боротися з ковідом, бо з нового року його ж не буде...
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16.12.2020 10:25 Відповісти
Как говорил джин барону Мюнхгаузену - будет, будет, шашлик из тебя будет.
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16.12.2020 08:42 Відповісти
Вот так и живут От одного ******* к другому!!!
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16.12.2020 08:48 Відповісти
По Результатам первого квартала мы будем вспоминать два десятка противоречащих друг другу заявлений этих мошенников...
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16.12.2020 08:48 Відповісти
будет )))) а может и не будет
спасайтесь кто как сможет (короче говоря)
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16.12.2020 08:50 Відповісти
Один фонд разокрали- заносите следующий.
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16.12.2020 08:53 Відповісти
Готовится Большой распил номер два...
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16.12.2020 08:55 Відповісти
Попандопуло: "У меня денег много... Хочешь, я тебе ещё нарисую?..."
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16.12.2020 08:56 Відповісти
Из обычного фонда деньги ушли на дорги , интересно куда уйдут деньги из СПЕЦ фонда ???
По результатам первого квартала 2021 года будет создан спецфонд для борьбы с COVID-19: там будут средства на вакцинацию и поддержку медиков, - Разумков - Цензор.НЕТ 4945
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16.12.2020 09:02 Відповісти
на ремонт "построенных" дорог
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16.12.2020 09:17 Відповісти
Вкрали, а не на ремонт... Де ті дороги?
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16.12.2020 10:26 Відповісти
ВСЯ ПРАВДА ПРО 50% заполняемости коек
Врач- инфекционист
«
https://lenta.ua/olga-kobevko-virus-pokazal-nam-otnoshenie-vlasti-k-chelovecheskoy-zhizni-video-79600/ Я неоднократно говорила, что увеличение количество коек - это преступление против человека, который будет там лежать без кислорода.
Фактическое количество коек - это количество в стационаре. Нам сделать это нетрудно, мы берем из подвала кровать и матрас и заносим его в любую палату стационара.
Сейчас поставили дополнительные кровати в учебных аудиториях. Кровати для пациентов поставили между учебных парт и стеллажей. Но в этих аудиториях нет кислорода и медикаментов.»
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16.12.2020 09:06 Відповісти
ИНТРЕСНО кто за это все таки попадёт в тюрьму? Может и Разумков? Ведь не может глава Рады 10 месяцев ПРЯТАТЬ ГОЛОВУ В ПЕСОК , как страус , ПРИ ТАКОМ МАСШТАБНОМ ВРАНЬЁ ?

https://lenta.ua/uvelichenie-kolichestva-koronavirusnyh-koek-eto-prestuplenie-protiv-cheloveka-80348/ https://lenta.ua/uvelichenie-kolichestva-koronavirusnyh-koek-eto-prestuplenie-protiv-cheloveka-80348/


Зато 4ое УПРАВЛЕНИЕ при реальных койках и реальном кислороде
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16.12.2020 09:10 Відповісти
Скоріше за все-ніхто,бо до сих пір у цієї зеленої наволочі-найвищий рейтинг,більшості населення ця,*****,влада подобається
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16.12.2020 09:25 Відповісти
Шо ОПЯТЬ ФОНД "борьбы" с короной?! Лто дорог "понастроят"! И хватит ли криворожского шлака?
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16.12.2020 09:11 Відповісти
"Большой распил #2" (с) Зе-наркоман.
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16.12.2020 09:12 Відповісти
В бюджет не заклали, створять окремо, щоб розкрадати було легше.
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16.12.2020 10:34 Відповісти
прикольно звучить фраза "за підсумками першого кварталу буде створено фонд, кошти якого будуть спрямовані на боротьбу з епідемією, доплати медикам, тощо". тобто кошти з'являться тоді, коли вони вже будуть не потрібні, бо прийшла весна і тепло, і пандемія пішла на спад?
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16.12.2020 11:07 Відповісти
Ніякого спаду немає,все тільки починається , пік захворюванності ще попереду
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16.12.2020 11:59 Відповісти
Мы не знаем никого из первого квартала, ******** знают только 95-й.
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16.12.2020 12:35 Відповісти
"
По результатам первого квартала 2021 года будет создан" - так он в бюджете есть или нет?
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16.12.2020 12:36 Відповісти
 
 