У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура. ФОТО
У місті Покровськ Донецької області сталася ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик. Дитина переходила дорогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.
"15 грудня, приблизно об 11:00, 59-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara, виїжджаючи з м. Покровск, скоїв наїзд на хлопчика, який у цей час переходив дорогу. Від численних травм 10-річна дитина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.
Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Слідчі встановлюють свідків і обставини події. Досудове розслідування триває.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+7 Виктор Сотник
показати весь коментар16.12.2020 09:04
+6 Привет
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+3 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар16.12.2020 10:08
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Всі впевнені, що оточуючі повинні жить за законами та правилами, а виконання цих вимог ними самими - не обов"язкове...
Пацана конечно очень жаль...