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У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура. ФОТО

У місті Покровськ Донецької області сталася ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик. Дитина переходила дорогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

"15 грудня, приблизно об 11:00, 59-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara, виїжджаючи з м. Покровск, скоїв наїзд на хлопчика, який у цей час переходив дорогу. Від численних травм 10-річна дитина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії. Слідчі встановлюють свідків і обставини події. Досудове розслідування триває.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура 01
У Покровську водій кросовера насмерть збив 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу, - прокуратура 02

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Топ коментарі
+7
У мальчика были световозвращающие наклейки ? щас будет вой про разорвать на части и так далее ! Если наклеек не было - судить родителей.
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16.12.2020 09:04
+6
И пешеходного перехода не наблюдается...
Пацана конечно очень жаль...
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16.12.2020 09:08
+3
Царствие Небесное Ребенку, какая теперь уже разница куда выбегал.
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16.12.2020 10:08
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При такій видимості - не дивно... І видно недалеко, і звуки приглушені... Дитині батьки погано "в голову вбивали, що перед переходом дороги, в тумані, слід буть обережнішою, а у неї ноги-руки спрацювали швидше, ніж голова... А "пеньку, за кермом, вже пізно "вбивать в голову, що він не один на дорозі...
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16.12.2020 08:55 Відповісти
взагалі-то то є неписане правило рухатися з такою швидкістю, щоб ти міг зупинитися в межах видимості
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16.12.2020 10:52 Відповісти
І писане" теж є... Однак, парадокс в тому, що наші ідіоти, що водії, що пішоходи, живуть по принципу: "Для нас закон не писан... А если писан - то не читан... А если читан - то не так..."
Всі впевнені, що оточуючі повинні жить за законами та правилами, а виконання цих вимог ними самими - не обов"язкове...
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16.12.2020 11:10 Відповісти
У мальчика были световозвращающие наклейки ? щас будет вой про разорвать на части и так далее ! Если наклеек не было - судить родителей.
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16.12.2020 09:04 Відповісти
И пешеходного перехода не наблюдается...
Пацана конечно очень жаль...
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16.12.2020 09:08 Відповісти
!0 лет парень!!!! Жалко пипец!!!!
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16.12.2020 09:32 Відповісти
Царствие Небесное Ребенку, какая теперь уже разница куда выбегал.
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16.12.2020 10:08 Відповісти
Разница в том что могут невиновного посадить. Если вы водитель - то поймете о чем пишу.
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16.12.2020 10:27 Відповісти
Вроде кругом поле. Следовательно, ребенок шел по обочине. Некоторые водятлы гонят как раз у самой обочине...мальчик, скорее всего перелетел через машину...жесть...
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16.12.2020 10:31 Відповісти
Не шел по обочине, а переходил дорогу. Читай внимательно сообщение.
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16.12.2020 10:42 Відповісти
По машине видно что пыталась избежать наезда, но у нас ток кто остается жив тот и виноват.
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16.12.2020 10:40 Відповісти
 
 