Протест ФОПів: мітингувальники провели ніч на Майдані, був конфлікт із поліцією під час спроби встановити генератор. ВIДЕО
Протест ФОПів на Майдані Незалежності сьогодні триває. Про безстроковий мітинг і "податковий Майдан" вони оголосили напередодні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Спочатку протестувальники зібралися в урядовому кварталі, а потім ходою рушили центром Києва. На Майдані колону зупинили і мітингувальники вирішили поставити там намети. Тоді виникли перші сутички з поліцейськими. Весь цей час вулиця Хрещатик була перекрита для транспорту. Рух відновили лише близько восьмої вечора, попри те, що кілька сотень мітингувальників залишилися на Майдані ночувати.
Тенлеканал "НАШ" повідомляє, що ніч на Майдані провели кілька сотень протестувальників. Ніч минула спокійно. Був лише один конфлікт з поліцією під час спроби мітингувальників встановити генератор для нагрівання води. Правоохоронці не дали мітингувальникам встановити генератор.
Також, за даними каналу, акція протесту ФОПів починається і під будівлею Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
так отож. а коли так, то навіщо ті п'ять років.
лікування одне: ніяких загравань з малоросами та колаборантами, ніяких "час все зробить сам" - жорстке та безапеляційне повернення Україні українського, всього того, що століттями вичавлювалось звідси московітами - української мови, культури, історії, ідентичності.
подивіться що вони робили й роблять:
- абсолютно необґрунтовані заборони під час весняного локдауну (парки, стадіони), які, як вони самі визнали, були непотрібні;
- максимальне зняття обмежень вже влітку (при цьому весь цей період нічого не робилося для системи охорони здоров'я);
- бездумне витрачання грошей, акумульованих на боротьбу з ковід, на дороги, авакова та т.інш., що ніяк не сприяє подоланню пандемії (і знову ж таки - не закуповувалися апарати ШВЛ, кисень, тести й інше медичне обладнання);
- на тлі збільшення кількості хворих вони гралися із зонуванням, карантинами вихідного дня замість того, аби ввести жорсткі але адекватні та розумні обмеження;
- наразі ситуація погіршилась але вони не вводять локдаун в грудні (даючи людям можливість святкувати, збиратися, розповсюджувати хворобу й все це просто через страх зеленського втратити рейтинги), а вже після свят, коли кількість хворих зросте в рази, обіцяють локдаун (а от саме внаслідок цього система охорони здоров'я просто ляже, як і економіка внаслідок дурної метушні "влади");
- ну й давайте не забудемо "велюри", "епіцентри" й нескінченні появи зеленського без маски на всіляких зустрічах з "електоратом".
тож, за всього вищесказаного, як мають діяти ті, хто несе найбільші збитки, якщо "влада" діє неадекватно та по-дурному?
вони цілком мають право на протест.
- дозволяється робота громадського транспорту (який є в числі перших за ризиками розповсюдженні ковіду);
- дозволяється робота гірськолижних курортів (серйозно? чи не тому, що, наприклад, "Буковель" частково належить коломойському?).
отакий то вибірковий й дурнуватий локдаун вони вигадали.
А далі по списку *зажопівців * .
Интересно, если б проверить ( например с камер наблюдений на улицах) сколько в ноябре фактически работало в дни карантина выходного дня, а теперь подали заяву на 8 тыс. грн. В нас маленький городок и большинство кафе работало.
Чим займався Доротич. Із 2007 року у Верховній Раді шостого скликання він був помічником нардепів Івана Деньковича, Уляни Мостіпан й Андрія Шевченка від «Блоку Юлії Тимошенко». Також був головним консультантом Секретаріату Президента України при Вікторові Ющенку, за його ж президентства працював у Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики, у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.
За Віктора Януковича Доротич працював у Міністерстві фінансів України. Крім цього, був заступником голови Київської обласної ради за Володимира Майбоженка. Був виконувачем обов'язків голови правління ПрАТ «Укрпрофтур» - це приватне товариство, створене в 1991 році. До його статутного фонду увійшли всі туристичні господарства, санаторії, готелі, які в Радянському Союзі підпорядковувались Українській республіканській раді з туризму та екскурсій. Водночас Доротич обіймав керівні посади у компаніях, які займаються орендою майна.Підтримали протест ФОПів також представники Руху опору капітуляції, Національного корпусу.